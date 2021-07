Mirė Italijos muzikos ir televizijos žvaigždė Raffaella Carra

Italija gedi ryškios žvaigždės – mirė dainininkė Raffaella Carra. Jai buvo 78-eri.

Kaip skelbia leidinys „The Guardian“, atlikėja, aktorė ir TV laidų vedėja R. Carra Italijoje buvo laikoma pramogų pasaulio ikona.

Aštuntajame ir devintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje R. Carra išleido dešimtis populiarių dainų, kurios buvo gerai žinomos visoje Europoje. Taip pat – ir Didžiojoje Britanijoje, kur jos hitas „Do It, Do It Again“ 1978-aisiais pakilo į populiariausiųjų dešimtuką.

Italijoje disko muzikos karaliene vadinta Raffaella šios šalies žiniasklaidos buvo apibūdinama kaip ryškesnė ir populiaresnė nei bet kuris italų politikas.

Bolonijoje gimusi R. Carra studijavo šokį ir karjerą pradėjo, vaidindama istoriniuose filmuose.

Išgarsėjusi gimtinėje, ji persikraustė į JAV, kur taip pat vaidino kine (filmavosi ir su dainininku Franku Sinatra), tačiau netrukus grįžo į Italiją ir pradėjo vesti muzikines TV laidas bei pati dainuoti.

Gana drąsiu ir erotišku įvaizdžiu garsėjusi atlikėja išgarsėjo ir Pietų Amerikoje, o dėl savo drąsių pažiūrų Italijoje yra laikoma ir feminisčių ikona.

Muzikinę ir TV laidų vedėjos karjerą R. Carra tęsė iki 2019-ųjų, buvo ir viena iš Italijos TV šou „Italijos balsas“ mokytojų. Pernai Ispanijoje pagal jos dainas sukurtas miuziklas.

Iš viso atlikėja išleido 25 albumus, naujausias iš jų pasirodė prieš trejus metus.

Beje, R. Carra buvo glaudžiai susijusi su „Eurovizijos“ užkulisiais - prieš dešimt metų, kai Italija sugrįžo į šį konkursą, ji buvo viena aktyviausiai už tokį sprendimą agitavusių šalies žvaigždžių, taip pat tais metais skelbė Italijos balsus konkurso metu. Dar prieš porą savaičių italų žiniasklaidos ji buvo minima kaip viena aktyvių būsimojo 2022-ųjų konkurso organizatorių.

„Raffaella mus paliko. Ji iškeliavo į geresnį pasaulį, kur jos žmogiškumas, su niekuo nesupainiojamas juokas ir išskirtinis talentas švies amžinai“, - žiniasklaidai pranešė ilgametis dainininkės gyvenimo partneris Sergio Iapino. Jis patvirtino, kad atlikėja kurį laiką kovojo su liga, bet neatskleidė tikslesnių mirties priežasčių.