Grupė „Sinstation“ pristato dainą, skirtą pavargusiems nuo visų rūšių teisuolių

Elektroninio roko grupė „Sinstation“ šiandien pristato dainą, kuri bus nesunkiai atpažįstama visiems pavargusiems nuo begalinių pjautynių socialiniuose tinkluose. Pasak grupės narių, naujausias kūrinys „Nuteisk mane“ skirtas tiems, kurie yra pavargę nuo įvairiausių teisuolių, rašoma kūrėjų pranešime žiniasklaidai.

„Mes visi vieni apie kitus galvojame blogai. Ir teisiame vieni kitus už bet ką. Ir nuosprendžiai visam gyvenimui. Nors dainą įrašėme dar praėjusiais metais, bet šiuo metu verdant visokioms kovoms ji dar aktualesnė“, – sakė grupės vokalistas Mykolas Katkus.

Pasak grupės narių, nors daina buvo sukurta tuo pat metu, kaip ir albumas „Liepsnos3“, tačiau į tą albumą nepateko dėl muzikos stilistikos – sunkesnis, šiandien pristatomas kūrinys „Nuteisk mane“ skamba panašiau kaip ankstesnio grupės albumo „Drama“ dainos.

„Tai, šalia „Siluetų“ viena sprogstamiausių roko dainų, kurią kada nors įrašėme. Labai ruošiamės, kai galėsime kūrinį atlikti gyvai koncertuose“, – sakė M. Katkus.

Sinstation gyvus pokarantininius pasirodymus planuoja pradėti rugpjūtį, apie kuriuos informuos artimiausiu metu.

„Sinstation“ / R. Šeškaičio nuotr.

Daina „Nuteisk mane“ įtraukta į tik ką pasirodžiusį išplėstinį (deluxe) dvigubą Sinstation vinilą „Liepsnos3“. Vinilinėje plokštelėje be praėjusių metų pabaigoje pasirodžiusio albumo taip pat yra dar dvi negirdėtos ketveriukės dainos bei dainų remiksai, kuriuos kūrė žinomi elektroninės muziko kūrėjai – „The Sneekers / Mike and the Sun“, „Happyendless“ ir „Black Water“.

Jau liepos 17 dieną grupė vinilo „Liepsnos3“ pristatymą surengs sostinėje įsikūrusiame lietuviškos muzikos bare – parduotuvėje „Archyvai“. Čia taip pat vyrai atliks ir keletą savo dainų akustiškai.

Praėjusiais metais persitvarkiusioje ir pavadinimą atnaujinusioje „Sinstation“ groja Mykolas Katkus, Mantas Zigmantas, Šaras Kvaraciejus ir Bernardas Prušinskas. Grupės pirmtakas – „The Station“ išleido du „MAMA“ apdovanojimams nominuotus albumus ir įsiminė energingais bei nuoširdžiais gyvais pasirodymais.