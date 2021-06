Išskirtinėje vietoje koncertą rengiantis Eugenijus Chrebtovas: tai gali nebepasikartoti

Dainininkas, operos solistas Eugenijus Chrebtovas šiuo metu intensyviai kuria operos scenoje, tačiau jau birželio 19 d. kartu su ritmo grupe rengia ilgai lauktą koncertą „Meilės popklasika“, kuris vyks išskirtinėje vietoje, o į ją bus galima patekti tik renginio svečiams.

Koncertas skambės nuostabios gamtos apsuptyje, ant Ilgų ežero kranto, netoli Vilniaus, rašoma pranešime spaudai.

„Pirmą kartą rengiu koncertą tokioje unikalioje vietoje, Trakų rajone, privačioje „Villa Eugénie“ teritorijoje. Galbūt tai ir nebepasikartos, tačiau labai laukiu šio vakaro, noriu padovanoti geriausias emocijas ir susitikti su visais tokioje gražioje vietoj. Tai bus jaukus vakaras pilnas gražios muzikos ir įkvėpimo“, – kviečia E.Chrebtovas.

Koncerto metu skambės visų pamilti ir gerai žinomi kūriniai: „Love is in the Air“, „O Sole Mio“, „Volare“, „Dancing Queen“, „My way“, „Can’t take my Eyes of You“, „Besame Mucho“, „You Raise Me Up“, „Se Bastasse Una Canzone“ ir daugelis kitų. E. Chrebtovas susirinkusiems atliks ir savo naują autorinę dainą „ Kai žodžių nebėra“, kurią jau spėjo pamilti didelis būrys klausytojų.

„Šio koncerto laukiau daugiau nei metus. Aš, kaip ir visi, pasiilgęs buvimo kartu publika, gerų emocijų, todėl manau, kad ši gražių meilės dainų programa pakylės visus klausytojus ir palydės juos namo su šypsenomis“, – pasakoja E.Chrebtovas.

Pasak atlikėjo, koncertą neįprastoje vietoje jis nusprendė surengti, nes norėjo svečiams padovanoti netikėtą patirtį ir tuo pačiu, kad visi galėtų jaustis laisvai ir saugiai. Koncerto klausytojų skaičius bus ribotas, čia taip pat galės atvykti ir neturintys galimybių paso, o renginys vyks po atviru dangumi.