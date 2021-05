Lietuviai „Eurovizijoje“: vis dar dainuojama „We Are The Winners“ ir ne laiku nuskambėjęs „Strazdas“

Šiemet Lietuva „Eurovizijoje“ pasirodo 21-ą kartą. Būta visko – paskutinės vietos, praleisti finalai, kelis kartus patekome ir į finalinį 10-uką. Kas buvo ryškiausi ir kuriais metais į didžiąją sceną vos neišsiuntėme „Rebelheart“?

Linas ir Simona, Monika Linkytė ir Vaidotas Baumila, grupės „4Fun“ bei „Fusedmarc“, Vilija Matačiūnaitė ar Jurijus Velenko – tik keletas atlikėjų, nuo 1994-ųjų ant „Eurovizijos“ scenos lipusių su Lietuvos vėliava. Ir nors laimėti kol kas dar nepavyko, pasak konkurso apžvalgininkų, įsimintinų pasirodymų netrūko.

Vietoj „Strazdo“ – „Kelias pas tave“?

Tinklaraščio „eurodiena.lt“ redaktorius Justas Buivydas sako, kad pirmieji pasirodymai nebuvo sėkmingi. Pirmasis mūsų šalies atstovas 1994-aisiais Airijoje Ovidijus Vyšniauskas su „Lopšine mylimai“ nepelnė nė taško.

„Be Lietuvos yra tik viena kita šalis, kuri debiutiniais metais užėmė paskutinę vietą. Tai tas debiutas buvo smarkiai prisvilęs. Tačiau tuo metu daug kas pyko, kad atstovas buvo išrinktas be konkurso, tad ir rezultatas buvo atitinkamas“, – pasakoja jis.

Todėl po kelerių metų pertraukos, 1998-ųjų gruodžio 31 d. vykusioje atrankoje, buvo leista savo nuomonę išreikšti ir žiūrovams. Tąkart laimėjo Aistė Smilgevičiūtė su daina „Strazdas“. „Įdomu tai, kad ją taip pat išrinko komisija – žiūrovai 40 procentų balsų skyrė grupei „Rebelheart“ ir jų kūriniui „Kelias pas tave“. Nedaug kas žino, kad daina dalyvavo tų metų atrankoje ir gerbėjai išrinko ją savo favorite“, – primena J. Buivydas.

Tinklaraščio „eurodiena.lt“ redaktorius spėja, kad, ko gero dėl to, taip niekada ir nebegrįžome prie kūrinių lietuvių kalba – kelios eilutės pasitaikė „SKAMP“ dainoje „You Got Style“, taip pat frazė Ievos Zasimauskaitės pasirodyme. J. Buivydas taip pat primena, kad „Eurovizijos“ pradžioje anglų kalba dainuoti apskritai nebuvo galima. Vėliau ši taisyklė trumpam sulaužyta, tada vėl įvesta ir dešimtąjame dešimtmetyje galutinai panaikinta.

„We Are The Winners“ skamba ir toliau

Kol kas vieną aukščiausių vietų pavyko iškovoti grupei „SKAMP“ – 2001-aisiais Kopenhagoje vykusiame konkurse jie pelnė 13-ą vietą. Pasak J. Buivydo, nors jų pasirodymas išties buvo stilingas, įsimintinų numerių netrūko ir po to. Jis iškart išskiria Atėnuose 2006-aisiais pasirodžiusią ir kol kas aukščiausią, 6, vietą pelniusią grupę „LT United“.

„Nedaug kas žino, tačiau kai kuri nors šalis laimi „Euroviziją“, dažniau, nei galėtų pasirodyti, jos atstovai į spaudos konferenciją įžengia dainuodami būtent „We Are The Winners“. Tai tapo net savotišku memu“, – atskleidžia tinklaraštininkas.

„Kitas vienas ryškesnių bandymų, sakyčiau, buvo grupės „InCulto“. Nors jiems nepasisekė, tuo metu į Lietuvą atkreipta nemažai dėmesio. Prieš pasirodymą didžiojoje scenoje jie turėjo turą per Europą, kur pasirodydavo baruose, kavinėse, gatvėse ir taip stengėsi surinkti kuo daugiau žmonių, kurie balsuotų. Visgi balsų pritrūko ir į finalą nepatekome, kad ir kaip bebūtų gaila“, – prisimena J. Buivydas.

Išskiriamas ir Donatas Montvydas-Donny Montell. Jis „Eurovizijoje“ kol kas vienintelis dalyvavo dukart ir abu pasirodymai buvo sėkmingi. Pirmąjį kartą su daina „Love Is Blind“ 2012-aisiais jis Baku liko 12 vietoje, po ketverių metų grįžo į Stokholmą ir su „I`ve Been Waiting For This Night“ užėmė 9 vietą. Tai – antras geriausias mūsų šalies pasirodymas.

„Ir dar vienas bandymas, kuris nebuvo taip seniai, bet tikrai išsiskyrė – 2018-ųjų Lietuvos atstovė Ieva Zasimauskaitė. Nemažai žmonių kalbėjo, kad tai yra graži daina, Ieva yra nuostabi atlikėja, bet kažkaip mažai buvo kreipiama dėmesio į ją iki „Eurovizijos“.

Mažai buvo kalbų, mes nebuvome užtikrinti. Atrodė, 50/50, kad pateksime į finalą. Tačiau atėjo repeticijos, visi pamatė Ievos pasirodymą didžiojoje scenoje, nuoširdumą, jautrią akimirką su tuometiniu vyru ir pradėjo ja žavėtis. Lažybininkų punktuose Ieva Zasimauskaitė buvo šoktelėjusi iki 3 vietos“, – pasakoja „Eurovizijos“ apžvalgininkas.

„Strazdui“ buvo per anksti“

Ne visus atlikėjus ir jų kūrinius Europos melomanai suprato ir priėmė taip, kaip tikėjomės. J. Buivydas atsimena ne vieną pasirodymą.

„Pirmiausia į galvą šauna tas pats „Strazdas“. Daug kas sako, kad ta daina buvo per anksti, nelaiku, kad dabar suskambėtų kitaip. Yra niuansas – pasirodymas atrodė tikrai paprastai net ir tiems laikams, kai „Eurovizija“ nebuvo toks pompastiškas renginys. Viena Aistė atrodė labai kukliai ir galbūt dėl to nepatraukė tiek žiūrovų dėmesio, kiek norėjo, ir kiek, manau, buvo verta“, – 1999-ųjų pasirodymą atsimena J. Buivydas.

Didžiausiu atotrūkiu tarp lietuvių lūkesčių ir Europos įvertinimo jis vadina msų šalies pasirodymą Kijeve 2000-aisiais. „Tai buvo vienas, turbūt, didžiausių nusivylimų. Daug kas tikėjo „Lauros and the Lovers“ sėkme, jiems buvo prognozuojamas patekimas į 20-uką ar 15-uką, o galiausiai likome su paskutine vieta pusfinalyje ir nieko panašaus į patekimą į finalą“, – sako „eurodiena.lt“ redaktorius.

„The Roop“ suvienijo lietuvius

J. Buivydas pastebi, kad tokio palaikymo kaip „The Roop“, ko gero, nėra sulaukusi jokia kita Lietuvos delegacija. Pasak jo, nemažai įtakos tam galėjo turėti ir pandeminė situacija.

„Pernai „Eurovizija“ buvo atšaukta, grupė prarado šansą dalyvauti, todėl net ir tie žmonės, kurie skeptiškai vertina konkursą, pasidarė lankstesni. Maždaug – dėl pandemijos nepasisekė, tai keliaukite šiemet. Bet viskas atsirėmė ir į tai, kokio gerumo yra ši daina.

Šiemet „The Roop“ laimėjo tokiu skirtumu, kokio nėra buvę. Surinko tiek balsų, kiek jokioje atrankoje niekas nėra surinkęs ir tai indikuoja, kad „Discoteque“ turbūt yra ir vienas geriausių mūsų pristatytų kūrinių“, – įsitikinęs jis.

Apžvalgininkas taip pat sako, kad nors prieš pusfinalius ir finalus mėgstame sekti, kaip galimybes vertina lažybininkai, vis dėlto jais pernelyg pasitikėti nereikėtų. „Paskutinius 10 metų lietuviai dažniausiai kaip tik labai nuvertinami. Spėjimai būna prasti, o galų gale pavyksta pasirodyti per vidurį. Atsiminkime Andrių Pojavį 2013-aisiais: prognozuotos paskutinės vietos, o jis pakankamai nesunkiai pateko į finalą“, – komentuoja apžvalgininkas.