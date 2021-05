JAV žvaigždė Bebe Rexha pristato naują albumą: jis padėjo paleisti gyvenimo nuoskaudas

„Grammy“ nominantė, JAV popžvaigždė Bebe Rexha išleido antrąjį albumą „Better Mistakes“ („Warner Records“).

Kūrinio „Break My Heart Myself“ pasaulinė premjera įvyko „MTV Live kituose pasauliniuose grupės kanaluose, taip pat Niujorko Taimso aikštėje esančiame ekrane.

„Jis išvydo dienos šviesą! Šis albumas yra būtent toks, apie kurį ilgai svajojau. Jame nieko neslepiu ir atvirai pasakoju visas savo gyvenimo istorijas.

Jaučiu, kad albumas man leido išsipasakoti ir paleisti visas savo gyvenimo nuoskaudas. Tikiuosi, kad jis jums patiks taip, kaip man“, – apie albumą pasakojo atlikėja.

Minėdama albumo išleidimą gegužės 20-ąją Bebe Rexha surengs pirmąjį virtualų koncertą „A Night With Bebe Rexha: The Better Mistakes Livestream Concert“. Bebe neseniai surengė pasirodymą populiariame TV šou „The Late Show with Stephen Colbert“, ten ji pristatė singlą „Sacrifice“.

Bebe Rexha / AP nuotr.

Bebe 2020-ųjų singlas „Baby, I’m Jealous“, įrašytas su Doja Cat, jau perkopė 70 mln. „Spotify“ perklausų ribą, o vaizdo klipas jau peržiūrėtas virš 54 mln. kartų.

Bebe Rexha singlai pasaulyje parduoti daugiau kaip 12 mln. kartų, muzika perklausyta per 12 mlrd. kartų, vaizdo klipai „YouTube“ peržiūrėti daugiau kaip 4 mlrd. kartų.

Amerikos garso įrašų asociacija debiutinį atlikėjos albumą „Expectations“ yra įvertinusi auksiniu sertifikatu.