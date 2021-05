„Eurovizija“ artėja: kokiomis nuotaikomis jos laukia Australija, Švedija, Italija ir Nyderlandai

Likus dviem savaitėms iki „Eurovizijos“ keičiasi ne tik prognozės, kas galėtų laimėti šių metų konkursą, bet ir dalyvaujančių šalių skaičius. Anksčiau į „Euroviziją“ planavusi vykti Australijos atstovė pasirodys nuotoliniu būdu. Vis dėlto renginio organizatoriai nusprendė, kad gyvai konkursą stebėti galės pusketvirto tūkstančio neigiamą koronaviruso testą pateikusių žiūrovų.

Po metų pertraukos įvyksianti „Eurovizija“ šiemet dėl pandemijos bus kitokia nei įprastai. „Eurovizijos“ dalyviai gali pasirinkti: Nyderlanduose rengiamame šou pasirodyti gyvai ar nuotoliniu būdu. Tokia galimybe pasinaudoti planuoja nuo 2015 metų „Eurovizijoje“ dalyvaujanti Australija.

LRT bendradarbė Rita Baltušytė sako, kad toks sprendimas priimtas baiminantis didelio užsikrėtimų skaičiaus Europoje: „Australija į „Euroviziją“ nevyks, bet dalyvaus. Yra atrinkta daina ir dainininkė. Ji nevyksta dėl pandemijos ir visokių kelionės sunkumų. Iš Australijos į Europą nuvykti ir normaliomis sąlygomis yra 33 valandos, o jeigu dar pridėt izoliaciją. Be to, reisų yra labai mažai. Žodžiu, nutarta nerizikuoti. Bus įrašyta studijoje, čia Sidnėjuje, bet, aišku, čia nebus tokios scenos, tokio efekto, koks galėtų būti Roterdame. Kuo dar pasidžiaugė kai kas, kad pirmą kartą ir vienintelį, turbūt, „Eurovizija“ vyks ir Australijoj, kadangi tas įrašas bus daromas Australijos žemėje. Žodžiu, ji dalyvaus „live on tape“. Antrus metus iš eilės laimėti ir antrus metus negalėti nuvykti, bet ką darysi, Australijoje užtat padėtis su COVID-19 yra labai gera, palyginus su visu pasauliu.“

Montaigne / J. Gleeson nuotr.

Kaip teigia Rita Baltušytė, nors australai mėgsta lažintis, kas laimės „Euroviziją“, šiemet vieno favorito nėra. Visgi konkurso fanai Europoje vienu rimčiausiu pretendentu nugalėti laiko Italijos atstovus. Tačiau, pasak LRT bendradarbės Daivos Lapėnaitės, patys italai „Eurovizijos“ nesureikšmina: „Tiesą sakant, italai labiau galvas yra pametę dėl itališko muzikos festivalio San Remo, kurio laimėtojas ir važiuoja atstovauti Italijai į „Euroviziją“. Italai apskritai turi labai stiprų pasitikėjimo geną, jie visą laiką stengiasi pateikti geriausią produktą, yra labai kūrybinga ir muzikali tauta, tad italai tikrai tikisi nemažai.“

Daivos Lapėnaitės teigimu, kai Italijoje minčių nevykti į Roterdamą ir „Eurovizijoje“ dalyvauti nuotoliniu būdu nebuvo: „Tai bus pirmas kartas, kai Italija pristatys roko stiliaus dainą „Eurovizijoje“. Kadangi ta daina yra ganėtinai stipri ir stipraus teksto, tame tekste yra keli keiksmažodžiai, kurie San Remo scenoje nuskambėjo, tačiau „Eurovizijos“ žiūrovai tų keiksmažodžių dainoje neišgirs, nes buvo pareikalauta juos išimti, taip pat dainą teko sutrumpinti, nes ji buvo kiek ilgesnė nei trys minutės.“

„Måneskin“ / RAI nuotr.

Kaip sako kolegė Daiva Lapėnaitė, Italija yra viena iš nedaugelio valstybių šiame konkurse dainuojanti tik savo gimtąja kalba. Net šešis kartus „Euroviziją“ laimėjusiai Švedijai šiemet pergalė nežadama. Tačiau, kaip teigia LRT bendradarbė Vaida Strazda, Švedijos atstovas į tarptautinį renginį atvyksta su svarbia politine žinute: „Eurovizija“ yra vienas didžiausių, gal net didžiausias muzikinis renginys, kuris švedams labai rūpi ir kiekvienais metais juntamas jau pora mėnesių iki pačios „Eurovizijos“ ruošimasis, lūkesčiai, spėliojimai, kokios bus dainos, kas laimės, jiems tai tikrai labai svarbu ir jie labai didžiuojasi į „Euroviziją“ siunčiamais savo atlikėjais. Šiemet, kaip ir pernai, pandemija labai sumenkino žmonių domėjimąsi ir publikos aktyvumą.“

Šių metų Švedijos atstovas yra devyniolikmetis karo pabėgėlis iš Kongo.

„Jo istorija švedams buvo labai kelta, publikuota, diskutuota ir jie didžiuojasi tuo, kad tai atspindi paskutinio dešimtmečio žmonių migracijos, karo pabėgėlių problemas. Ir daina „Voices“ – jis dainuoja apie milijoną balsų, kaip mūsų visų balsų ir reikšmę karo pabėgėlių. Tai tikrai pataikė švedams į širdis ir jie, žinoma, didžiuojasi Švedijoje išaugintu karo pabėgėliu iš Kongo“, – sako Vaida Straza.

Ji taip pat sako, kad švedams svarbu palaikyti ne tik šaliai atstovaujantį dainininką, bet ir kitos šalies dainą, prie kurios kūrimo prisidėjo muzikantai iš Švedijos: „Švedai dar labai didžiuojasi tuo, kad kitų šalių dainų prodiuseriai, muzika, žodžiai – užkulisiuose švedų pavardžių yra labai daug. Muzikos eksportas Švedijoje yra didžiulis, tad švedų vardų, pavardžių pasauliniam muzikos lygmeny yra labai daug. Tai ir lemia, kad jie orientuojasi į pasaulinę muzikos rinką.“

Tusse / SVT / S. Stjernkvist nuotr.

Nyderlanduose rengiamame konkurse gyvai dalyvaus 38 šalių atstovai. Euroviziją stebėti gyvai taip pat galės pusketvirto tūkstančio žiūrovų. LRT bendradarbė Nydelanduose Elona Puščiūtė- Huijben sako, kad dalyviai ir žiūrovai į renginį galės patekti tik pateikę neigiamą koronaviruso testo atsakymą: „Eurovizijai“ ruošiamasi jau net ne vienerius metus, bet jau dvejus metus, kadangi pernai ji neįvyko ir tas pasiruošimo laikotarpis pailgėjo. Smagu nors tiek, kad kažkiek publikos vis tiek galės dalyvauti. Dabar eina kalba apie 3500 vieno vakaro metu publikos.

Patalpos yra pritaikytos, yra didelės, ten gali tilpti virš 20000 dalyvių. Vis tiek atlikėjams yra smagiau dalyvauti šiame renginyje ir dainuoti publikai, o ne tuščiai salei. Saugumas bus užtikrintas, bus prašoma dalyvių pateikti neigiamą koronaviruso testą, specialia išmaniąja programėle bus užduodami klausimai ir tikrinama jų sveikatos būsena. bus sėdimos vietos, žiūrovai į salę bus įleidžiami tam tikra tvarka, bus prašoma dėvėti kaukes.“

Pirmasis „Eurovizijos“ pusfinalis, kuriame pasirodys ir Lietuvos atstovai, vyks gegužės 18 dieną.