Išgirskite: muzikos pasaulyje liaupsinamas britas Fred Again išleido debiutinį albumą

Dienos šviesą išvydo ilgai melomanų lauktas britų atlikėjo ir prodiuserio Fred Again debiutinis albumas „Actual Life (April 14 – December 17 2020)“.

Jis pasirodė po didžiulės sėkmės sulaukusio atlikėjo hito „Marea (We’ve Lost Dancing)“, kuriame pirmą kartą skamba diskžokėjos The Blessed Madonna balsas, kritikų pripažinto minialbumo „Gang“ minialbumo ir kūrinio „Don’t Judge Me“, įrašyto su atlikėjais Headie One bei FKA Twigs.

27-erių Fred Again (tikrasis vardas – Fredas Gibsonas) per pastaruosius mėnesius tapo vienu labiausiai aptariamų Didžiosios Britanijos atlikėjų ir prodiuserių.

Viskas prasidėjo nuo pažinties su Carlosu – statybininku, su kuriuo Fredas susipažino po vieno šou Atlantoje. Tai buvo vienas iš tų neplanuotų susitikimų, vėliau pakeitusių gyvenimą.

Fredo vaizdo kamera nufilmuotas įrašas, kuriame Carlosas švelniu pietietišku akcentu sako: „I want you to see me, friend! We gon’ make it through“, atsitiktinai virto kūriniu.

Carlosas tapo Fredo muzikiniu motyvu. „Jis pats buvo kaip daina, man tiesiog reikėjo paieškoti akordų“, – sako muzikantas.

Taip Fredas pamažu pradėjo momentinius gyvenimo fragmentus paversti muzika. Tam jis specialiai pradėjo rašyti dienoraštį, kuriame nugulė ryškiausi pokalbiai ir atsiminimai. Laikui bėgant dienoraštis vis plėtėsi, tuomet Fredas įrašus rinko vakarėlių metu, ieškojo socialiniuose tinkluose – visa tai darė tam, kad savo muzikoje galėtų atspindėti kasdienes mūsų visų akimirkas.

Albumas „Actual Life“ siūlo pažvelgti į pasaulį atlikėjo akimis, tiksliau išgirsti pasaulį atlikėjo ausimis – išgirsti tuos, kurie nuolatos būna aplinkui. Fredas nerašo dainų apie savo išgyvenimus, savo muzikoje jis perduoda kitų žmonių patirtis.

Fredas yra labai linksmas ir be galo pozityvus. Būtent tai jis ir perduoda savo klausytojams. Per pastaruosius penkerius metus, jo charizma susižavėjo tokie vardai kaip FKA Twigs, Stefflon Don, BTS, Jayda G, Romy ir Burna Boy. Didžiosios Britanijos reperiui Headie One jis padėjo išeiti iš komforto zonos – judviejų minialbumas „Gang“ sulaukė didelės sėkmės.

Fredas sako netikintis talentu, nors daug apie tai galvojo. Galbūt jis teisus. Galbūt sužibėti jo talentui padėjo išskirtinio talento aplinkiniai žmonės (daugiau kaip dešimtmetį jis dirbo su kultiniu prodiuseriu Brian Eno). Jo unikalumas slypi gebėjime matyti ir jausti muziką aplink mus skubančiame pasaulyje. Jo kuriama popmuzika tinka kiekvienam: savąją istoriją joje gali rasti kiekvienas.