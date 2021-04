Mirė 8-ojo dešimtmečio popmuzikos dievaičių „Bay City Rollers“ dainininkas Lesas McKeownas

Muzikos pasaulis gedi buvusio škotų popgrupės „Bay City Rollers“ vokalisto Leso McKeowno. Apie jo mirtį ketvirtadienio vakarą praneša BBC.

Britų visuomeniniam transliuotojui liūdna žinią patvirtino dainininko artimieji. Anot jų dainininkas antradienį mirė namie, staiga, sveikatos problemomis prieš tai nesiskundė. Jam buvo 65-eri.

Prieš penkis dešimtmečius išgarsėjusi grupė „Bay City Rollers“ sulaukė stulbinamos sėkmės. Aštuntojo dešimtmečio pradžioje ši grupė buvo vadinama „populiariausia pasaulyje po „The Beatles“, jos įrašai buvo parduoti daugiau nei 120 milijonų egzempliorių tiražu (šiuo skaičiumi grupė lenkia daugelį ryškiausių pasaulio popmuzikos atlikėjų).

Hitais „I Only Wanna Be With You“, „Bye Bye Baby“, „Shang-a-Lang“ ir kitomis dainomis pagarsėjusios grupės nariai tapo merginų numylėtiniais ir dievukais – yra manančių, jog būtent „Bay City Rollers“ pradėjo vėliau įsibėgėjusią saldžią, komercinę muziką atliekančių vaikinų popgrupių madą.

Grupės sudėtis nuolat keitėsi iki išsiskirstymo 1987-aisiais. „Bay City Rollers“ gretose pabuvojo pora dešimčių muzikantų ir dainininkų. L. McKeownas pagrindines vokalo partijas dainavo nuo 1973 iki 1978 metų – didžiausios grupės komercinės sėkmės metu.

Vėliau grupė be jo kelis sykius buvo atsikūrusi, bet ankstesnės šlovės nepasiekė.

L. McKeownas tęsė solinę karjerą, išleido devynis albumus (paskutinį – prieš penkerius metus).