„Colours of Bubbles“ su orkestru pristato naują albumą: toliau seka savo „nepapasakotą istoriją“

Po trejų metų rokeriai „Colours of Bubbes“ pristato antrąją vieno sėkmingiausių savo albumų „Untold Story“ dalį.

Kartu su dirigento Modesto Barkausko vadovaujamu Šv. Kristoforo kameriniu orkestru pernai rudenį koncerte be žiūrovų sugrotas ir muzikiniu filmu tapęs „Untold Story: Chapter 2“ pagaliau nugulė į naujausią grupės albumą. Ilgai lauktas įrašas nuo šiandien pasiekiamas visose skaitmeninėse muzikos platformose, taip pat kompaktinės plokštelės ir dvigubo vinilo formatu.

„Tai didžiulė šventė. Įprasminimas bei svarbaus etapo pabaigos pradžia“, – pasakoja grupės vokalistas Julijus Aleksovas. „Nepaisant sudėtingų pandemijos ir karantino sąlygų, sėkmingai pavyko viską įgyvendint, dėl to labai džiaugiuosi ir kartu didžiuojuosi, kad nei Šv. Kristoforo orkestras, nei choras „Vilnius Voices“, nei didelė komanda garso bei šviesų inžinierių nepabūgo aplinkybių ir kartu ėjo iki galo.“

„Projektas pareikalavo tikrai daug jėgų, darbo ir pasiruošimo. Visa tai lieka paraštėse ir klausytojas ar žiūrovas to nemato“, – sako „Colours of Bubbles“. „Nežinia, kas mus labiau veda į priekį tokiuose projektuose – pats procesas ar galutinis tikslas. Bet visada velniškai smagu laikyti rankose rezultatą fiziniame, apčiuopiamame formate!“

„Colours of Bubbles“ / M. Repečkos nuotr.

„Untold Story: Chapter 2“ – jau antras grupės koncertinis albumas ir šeštas apskritai bei naujausias nuo tada, kai 2019 metais pasirodė studijinis albumas „9 mm“. Į „Untold Story: Chapter 2“ pateko kūriniai daugiausiai būtent iš šio albumo – tik čia jie skamba visiškai kitaip, pritariant Šv. Kristoforo kamerinio orkestro muzikantams, jaunimo choro „Vilnius Voices“ nariams ir kviestiniams atlikėjams – pianistui Giedriui Nakui bei pritariantiems vokalistams Kotrynai Stasikėlei ir Rimantui Žaldokui.

Keturiolikos dainų albume taip pat skamba kūriniai iš pirmųjų grupės studinių darbų „Inspired by a True Story“ (2014 m.) ir „She Is the Darkness“ (2016 m.), ypač mėgstami pačių muzikantų, bet dar neskambėję kartu su orkestru.

„Colours of Bubbles“ albumas / U. Ūsaitės nuotr.

Kaip sako „Colours of Bubbles“ vokalistas ir dainų autorius, pirmasis projektas su Šv. Kristoforo orkestru iš karto užprogramavo jo tęsinį – kadaise sudarinėjant pirmąją programą teko atsisakyti didelės dalies kūrinių dėl ribotos jos trukmės. „Tad iš esmės tęsinys buvo neišvengiamas”, – juokiasi Julijus.

Pernai visos grupės ir didžiulės komandos kūrybinis darbas prie šio projekto truko visus metus – nuo koncertinės programos ir gyvo pasirodymo koncepcijos kūrimo, grupės dainų adaptavimo orkestrui, aranžuočių ir partitūrų kūrimų iki repeticijų, ieškant vieningo skambesio, bei filmavimo ir įrašų.

Karantininiais metais „Untold Story: Chapter 2“ taip pat suvienijo visą būrį daugelio kūrybinių industrijų žmonių, nuoširdžiai palaikiusių muzikantų idėją ir padėjusių ją įgyvendinti profesionaliai ir visapusiškai. Be gausybės muzikantų ir atlikėjų prie pasirodymo filmavimo dirbo garso režisūros, šviesų instaliacijų, teatro, kino ir kitų sričių scenos profesionalai ir aktoriai.

Visų šių darbų kulminacija tapęs koncertas tuščiame Lietuvos rusų dramos teatre nuo balandžio 2 dienos yra pasiekiamas ne tik pasirodymą stebėjusiems televizijos žiūrovams, bet ir klausytojams.