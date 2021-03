Populiarusis reperis Lil Nas X nepaliauja provokuoti: pristatė itin atvirą vaizdo klipą

„Grammy“ apdovanojimų laimėtojas reperis Lil Nas X pristatė iki šiol patį atviriausią savo kūrinį „Montero (Call Me By Your Name)“, rašoma pranešime spaudai.

Pristatydamas naujausią dainą JAV atlikėjas rašė: „Mano planas yra paskatinti žmones nesikišti į kitų žmonių gyvenimus ir liautis aiškinus, kuo jiems būti. Siunčiu linkėjimus iš ateities.“

Įspūdingo dainos vaizdo klipo istorija prasideda nuo Edeno sodo interpretacijos, kurioje Adomą vaidina pats reperis.

Veiksmas rutuliojasi iki pat Platono „Simpoziumo“ inscenizacijos – joje Lil Nas X yra apsuptas savo paties atvaizdų, kurie jį ima smerkti. Beje, singlo pavadinimas yra duoklė kultiniam italų režisieriaus filmui apie slaptą homoseksualų meilę „Call Me By Your Name“.

„Mielas keturiolikos metų Montero, parašiau šią dainą pavadindamas ją tavo vardu. Ji yra apie vaikiną, kurį sutikau praėjusią vasarą. Jis pažadėjo niekada neprisipažinti viešai ir nebūti „to tipo“ gėjumi. Mes pasižadėjome šią paslaptį nusinešti į kapus.

Tačiau atvirumas padėtų daugeliui LGBTQ žmonių bent jau egzistuoti. Taip, man yra baisu prisipažinti. Žinau, kad žmonės nirš ir sakys, kad bandau „prastumti savo planą“. Ir tiesa yra ta, kad išties bandau „prastumti savo planą“.

Mano planas yra paskatinti žmones nesikišti į kitų žmonių gyvenimus ir liautis aiškinus, kuo jiems būti. Siunčiu linkėjimus iš ateities“, – pristatydamas savo naujausią dainą tarsi laišką sau į praeitį parašė pats Lil Nas X.

Lil Nas X / „Sony Music“ nuotr.

Kurti įspūdingus ir kartu kontraversiškus vaizdo klipus jau tapo kone vizitine Lil Nas X kortele.

Pernai per didžiausias metų šventes jis pribloškė vaizdo klipu singlui „Holiday“. Tokio sudėtingumo darbai, ypatingai karantino laikotarpiu, jau tampa retenybe. Įspūdingame vaizdo klipe reperis patenka į Šiaurės ašigalyje įsikūrusį kalėdinių dovanų fabriką 2220 metais.

Lil Nas X didžiausio populiarumo sulaukė kartu su dainininkės Miley Cyrus tėvu, kantri muzikos atlikėju Billy Ray Cyrusu, įrašęs kūrinį „Old Town Road“. Ši daina tapo ilgiausiai pirmoje vietoje išsilaikiusiu daina visoje JAV populiariausių dainų šimtuko istorijoje. Ši sėkmė reperiui netrukus atnešė ir du „Grammy“ apdovanojimus.

Žurnalas „Time“ Lil Nas X paskelbė viena iš 25 įtakingiausių šios kartos asmenybių internete. Be įspūdingo kiekio „Grammy“ nominacijų, Lil Nas X gavo netgi aštuonias nominacijas MTV vaizdo klipų apdovanojimuose. Tuo tarpu žurnalas „Vogue“ jį įvertino už išskirtinį stilių, o dainininkė Rihanna Lil Nas X pasirinko savo grožio linijos „Fenty Beauty“ reklaminei kampanijai.