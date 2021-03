Tarp dviejų žemynų: lietuvių rokerių „I Am Above“ dainoje – australų atlikėjo balsas

Jau ne vienus metus Lietuvos roko muzikos scenai atstovaujantys muzikantai, susibūrę į grupę „I Am Above“ , klausytojams pristato jau trečiąjį savo kūrinį.

Visai neseniai kolektyvas pristatė pirmąjį, ryškų ir dėmesį kaustantį kūrinį bei vaizdo klipą – „I Know“. Šiame veržliame kūrinyje vokalo partiją atliko ir įrašė specialiai šiam projektui pakviestas svečias, vokalistas ir vaizdo režisierius Paulius Jonikas.



Netrukus buvo pristatytas antrasis, visiškai kitokio skambesio kūrinys „This is Goodbye“ bei jį lydintis vaizdo klipas. Šios dainos balsu tapo neeilines vokalo galimybes turintis atlikėjas iš Australijos – Timas Pitchfordas.

Timas Pitchfordas / Asmeninio albumo nuotr.

Panašu, kad goodbye tapo hello, nes bendraudami su šiuo talentingu vokalistu ir muzikos prodiuseriu šiandien „I Am Above“ pristato dar vieną kartu įrašytą kūrinį – jausmingą meilės baladę „Weight Of The World“:

Šiame kūrinyje visi atlikėjai atskleidžia ir parodo daug jautresnę, švelnesnę ir jausmingesnę roko muzikos pusę. Pasaulinės pandemijos laikotarpiu, kuriant, bendraujant ir įrašinėjant tarp dviejų tolimų kontinentų, į šį kūrinį buvo sudėta labai daug darbo, energijos ir tikėjimo, rašoma pranešime spaudai.

Šiemet „I Am Above“ muzikantai, kurie yra buvę „Eurovizijos“ atrankose publikai įsiminusios grupės „Glossarium“ nariai, jau pasiruošę pristatyti eilę naujų kūrinių, kurių muzikinių stilių įvairovė ir skambesys ieškos savo vietos klausytojų širdyse.