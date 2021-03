Populiarieji JAV rokeriai „All Time Low“ pristato naują klipą: tai daina apie praradimą

JAV roko grupė „All Time Low“ išleido naują singlą „Once In A Lifetime“. Kartu su daina pasirodė ir Maxo Moore‘o režisuotas vaizdo klipas.

Naują singlą muzikantai sukūrė kartu su gerais draugais, muzikos kūrėjais Zakku Cervini (dirbo su „Blink-182“, Machine Gun Kelly, Halsey) ir Andrew Goldsteinu („Maroon 5“, Katy Perry, blackbear bendražygiu) – su jais kartu pernai grupė išleido kritikų pripažintą albumą „Wake Up, Sunshine“.

„Once In A Lifetime“ yra daina apie praradimą ir gebėjimą su juo susitaikyti, kad ir kaip sunku tai būtų – visa tai leidžia mums tapti dar stipresniais“, – apie dainą pasakoja grupės lyderis Alexas Gaskarthas.

„Once In A Lifetime“ pasirodo po „All Time Low“ didžiausio hito „Monsters“, kurį vaikinai įrašė kartu su dainininku, dainų kūrėju ir prodiuseriu blackbear. Šis kūrinys tapo pirmuoju grupės „numeriu vienas“ radijo topuose. Praėjusį gruodį grupė kartu su Demi Lovato išleido naują kūrinio versiją. Iki šios dienos „Once In A Lifetime“ internete perklausyta daugiau kaip 100 mln. kartų, sulaukė puikių „The New York Times“, „Rolling Stone“, „People“ ir kitų leidinių įvertinimų.

Praėjusią savaitę „All Time Low“ pasirodė Ellen DeGeneres laidoje ir pristatė kūrinį „Monsters":

Albumas „Wake Up, Sunshine“ buvo išleistas praėjusių metų balandį ir iškart pakilo į JAV populiariausių roko albumų sąrašo viršūnę.