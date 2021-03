Tarptautinis festivalis „What‘s Next in Music?“ kviečia registruotis atlikėjus ir grupes

Tarptautinis muzikos mainų festivalis „What‘s Next in Music?“ iki gegužės 1 d. kviečia registruotis grupes ir atlikėjus, kuriems aktualu pasirodyti tradiciniame Vilniaus renginyje, o kartu išbandyti sėkmę ir atkreipti užsienio festivalius jungiančių platformų bei Europos talentų paieškos programų dėmesį.

Lietuvos muzikos verslo asociacija festivalį „What‘s Next in Music?“ organizuoja jau 6 metus, iš dalies remiant Lietuvos kultūros tarybai ir Vilniaus miesto savivaldybei ir bendradarbiaujant su Europos talentų mainų programa ETEP, INES talentų paieškos tinklu bei kitais tarptautiniais partneriais.

Praėjusį vasarį INES tinklas, vienijantis 20 Europos showcase festivalių, reaguodamas į muzikinio gyvenimo persikėlimą iš realių scenų į internetą, suorganizavo perspektyvių talentų virtualų pristatymą specialioje transliacijoje „Festival of streams“. Jos metu buvo pristatytos kiekvieno INES festivalio nominuotos grupės, iš viso – net 70 pasirodymų.

„What‘s Next in Music?“ / M. Repečkos, I. Jūraitės, K. Štreimikio nuotr.

Tarp jų buvo ir „Afrodelic“, „Egomašina“ bei „Garbanotas“ – „What‘s Next in Music?“ nominuoti 2021-ųjų INES talentai iš Lietuvos. Be to, nuo praėjusių metų, kai daug ambicingų planų nepavyko įgyvendinti dėl pandemijos, INES talentų „katile“ išliko ir „Solo Ansamblis“, „shishi“ bei Junior A. Tai jiems suteiks šansą būti pakviestiems pasirodyti užsienio scenose. 2019-aisiais šią vertingą patirtį išbandė lietuviai „ba.“, „Timid Kooky“ ir „Happyendless“.

Nepaisant muzikos pasaulio sąstingio, tęsiasi ir „What‘s Next in Music?“ narystė ETEP mainų programoje, vienijančioje virš 100 festivalių ir Europos atlikėjams siūlančioje tarptautines galimybes. 2020 m. ši programa suteikė galimybę platesnei auditorijai pristatyti 102 atlikėjus ir grupes iš 31 šalies – dėl pandemijos tik 40 iš jų surengė pasirodymus 12-oje įprastu formatu galėjusių įvykti festivalių, visi kiti pasinaudojo suteikta galimybe prisistatyti skaitmeniniu formatu festivalių socialinėse platformose.

„What‘s Next in Music?“ / M. Repečkos, I. Jūraitės, K. Štreimikio nuotr.

ETEP programoje dalyvauja grupės, tais metais atrinktos pasirodyti viename didžiausių Europos showcase festivalių „Eurosonic“. 2021 m. Lietuvai jame atstovavo „Afrodelic“, Junior A ir „Timid Kooky“. Šiemet šis festivalis surengtas virtualiai – buvo transliuojami iš anksto įrašyti grupių pasirodymai.

Po transliacijos paskelbus pirminius ETEP talentų vertinimo rezultatus, „Afrodelic“ pateko tarp 16-os daugiausiai gerų festivalių atsiliepimų sulaukusių grupių. Palankių vertinimų sulaukė ir „Timid Kooky“ pasirodymas, o pageidavimą bendradarbiauti su Junior A išreiškė viena Nyderlandų koncertų užsakymo agentūra.

ETEP programa pirmą kartą buvo pristatyta 2003 metais ir nuo tada ėmė skatinti aktyvų Europos talentų dalyvavimą užsienio festivaliuose. Šiuos muzikinius mainus remia Europos Sąjungos kultūros programa, palaikant Europos transliuotojų sąjungai bei tarptautinei žiniasklaidai. ETEP aktyviai bendradarbiauja ir su 18 muzikos eksporto biurų, tarp kurių yra ir Lietuvos muzikos verslo asociacija.

„What‘s Next in Music?“ / M. Repečkos, I. Jūraitės, K. Štreimikio nuotr.

ETEP suteikiama platforma savo karjeros pradžioje yra pasinaudoję šiandien jau gerai žinomi atlikėjai: Benas Howardas, Benjaminas Clementine‘as, Dua Lipa, „Franz Ferdinand“, Jamesas Blake‘as, Alma, Celeste, „Fontaines D.C.“ ir daugelis kitų.

Papildomų galimybių „What‘s Next in Music?“ pasirodančioms grupėms suteikia ir bendradarbiavimas su „Tallinn Music Week“. Estijoje vykstančiame festivalyje šiemet veiks speciali „What‘s Next in Music?“ kuruojama scena, kurioje koncertuos anksčiau Vilniuje grojusios grupės.

„What‘s Next in Music?“ / M. Repečkos, I. Jūraitės, K. Štreimikio nuotr.

Pernai sostinėje vykusio „What‘s Next in Music?“ festivalio scenose muzikos gerbėjus ir profesionalus sužavėjo lietuvių „Graži ir ta Galinga“, Monikaze, Rutos MUR pasirodymai. Užsieniečių gretose sublizgėjo ETEP globojami estas Martas Avi bei latvė Evija Veberė ir baltarusiai „Dlina Volny“.

Dėl pandeminės situacijos festivalio „What‘s Next in Music?“ programą praėjusiais metais teko šiek tiek susiaurinti, tačiau šiemet tikimąsi jį surengti tradicinės apimties. Renginys vyks rugsėjo 9-11 d., laikantis visų būtinų saugumo reikalavimų. Iki gegužės 1 dienos į „What‘s Next in Music?“ galima registruotis čia arba „Gigmit“ platformoje.