Po 28 metų skiriasi legendinė prancūzų grupė „Daft Punk“

Po 28 metų skiriasi legendinė prancūzų elektroninės muzikos grupė „Daft Punk“.

Apie tai, kad nutraukia savo kūrybinę veiklą, garsusis duetas pranešė pirmadienį „YouTube“, kur patalpino 8 minučių trukmės vaizdo įrašą, pavadintą „Epilogu“.

Kol kas nepateikta informacijos dėl išsiskyrimo priežasčių, skelbia „Pitchfork“.

Duetas, kurį sudaro Thomas Bangalter ir Guy-Manuelis de Homem-Christo, susikūrė 1993 metais Paryžiuje. 1997 metais išleidusi albumą „Discovery“ grupė susilaukė didelio populiarumo.

„Daft Punk“ buvo nominuoti „Grammy“ adpovanojimuose, pardavę milijonus albumų visame pasaulyje.

Vieni žinomiausių grupės hitų – „Around the World“, „Da Funk“, „Digital Love“, „One More Time“, „Harder Better Faster“, „Aerodynamic“, „Get Lucky“ ir kt.

Išskirtinis dueto bruožas – nuo 2001 metų grupė pasirodymų metu ir bendraudami su žiniasklaida dėvėdavo robotų kostiumus, o savo veidus slėpdavo po šalmais.