Panevėžiečių duetas „Muskato” pristato naują dainą: amžina tema ir netikėtas repas

Panevėžiečių duetas „Muskato“ moka nustebinti: kai aplink sklinda nerimas dėl pasikeitusių gyvenimo aplinkybių, Marius ir Simona ir toliau dainuoja apie amžiną, niekada nesikeičiančią vertybę – meilę.

„Esu iš prigimties optimistas. Kad ir kas nutiktų, tikiu, kad viskas gyvenime praeina: ar tai būtų geri dalykai, ar nemalonūs – eis ir praeis, o mes galime iš to pasimokyti ir toliau mylėti. Juk meilė niekur nedingo nei per didžiausius karus, nei per grėsmingas pasaulį kamavusias pandemijas“, - įsitikinęs Marius.

Kad daina išsiskirtų iš iki šiol dueto atliktų kūrinių, jame pasigirsta ir repas. Duetas savo vokalines pozicijas sustiprino, į kūrybinį procesą įtraukdamas panevėžietį reperį Aroną – Canaroon.

„Atlikti repo partiją mane pakvietė dueto narė Simona: pakalbėjome apie lūkesčius, aptarėme tematiką, tuomet gavau Simonos parašytą tekstą, jį patobulinau ir jau dirbau savo studijoje, bendraudamas su dainos muzikos autoriumi“, - pasakoja panevėžietis Aronas, kuriantis eiles ir repuojantis nuo 6-os klasės, o rimčiau hiphopu užsiimantis nuo 2017-ųjų.

Žinia, kai karantinas už lango, visa dainos kūrybinė grupė kartu nepasimatė, bet, dėka pažengusių technologijų ir visagalio interneto daina „Malonumas“ jau išvydo dienos šviesą.