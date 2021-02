Dua Lipa pristato naują dainą ir klipą „We‘re Good“: į išsiskyrimą siūlo pažvelgti žaismingai

Britų popmuzikos dievaitė Dua Lipa pristato dvi naujienas – išleido naują, niekur iki tol negirdėtą kūrinį „We’re Good“ ir pristatė atnaujintą, neįtikėtinos sėkmės pernai sulaukusį „Future Nostalgia – The Moonlight Edition“ albumą.

Naujasis kūrinys pasakoja dviejų žmonių, kuriems lemta išsiskirti ir pasukti skirtingais keliais, istoriją. Į visą tai Dua Lipa ir dainą prodiusavęs Sly žvelgia linksmai – kūrinys turi savitą ritmą, kuris dažnam skausmingą istoriją perteikia žaismingai.

„We’re Good“ vaizdo klipas nukelia į praėjusio amžiaus pradžią, išskirtinį laivo restoraną, kuriame pasirodo Dua Lipa.

Žaismingumo į vaizdo klipo scenarijų įneša kiek netikėtas veiksmo posūkis, susijęs su akvariume plaukiojančiu omaru. Šį smagų siurrealistinį vaizdo klipą režisavo Vania Hetmannas ir Galas Muggla:

Devyniolikos kūrinių albume „Future Nostalgia – The Moonlight Edition“ yra ir dar daugiau naujienų – kartu su naujausiu singlu „We‘re Good“ pasirodo ir taip pat niekur negirdėti „If It Ain’t Me“, „That Kind of Women“ ir „Not My Problem (ft. JID)“.

Be pasauliniais hitais pripažintų „Don’t Start Now“, „Physical“, „Break My Heart“ bei „Levitating“, naujajame albume ir Dua Lipos duetas su Miley Cyrus „Prisoner“ (250 mln. perklausų pasaulyje). Albumo grojaraštyje - taip pat ir „Fever“ su belge Angèle. Į albumą įtrauktas ir bendras atlikėjos darbas su J Balvin bei Bad Bunny „Un Dia“ – jis iki šios dienos perklausytas jau 500 mln. kartų.

Dua Lipa singlo viršelis / „Warner Music Group“ nuotr.

Atnaujintas albumas jau pasirodė skaitmeniniu formatu, o fiziniu bus išleistas kovo 26-ąją.

Vos išleidusi pirmąjį hitą 2015-aisiais Dua Lipa iš karto tapo viena geidžiamiausių jaunųjų pasaulio atlikėjų. Jos vardinio debiutinio albumo pasaulyje parduota daugiau kaip 6 mln. kopijų. Albumo „Dua Lipa“ singlų parduota daugiau kaip 80 milijonų, o daina „New Rules“ tiesiogine to žodžio prasme pakeitė atlikėjos gyvenimą – Dua Lipa tapo jauniausia moteris atlikėja pasaulyje, kurios vaizdo klipas peržiūrėtas daugiau kaip milijardą kartų. Po to sekė daugybė apdovanojimų, tarp jų ir dvi „Grammy“ statulėlės.

Praėjusių metų kovą pasirodęs antrasis atlikėjos albumas „Future Nostalgia“ per pirmąją savaitę internete perklausytas daugiau kaip 294 mln. kartų, o šiuo metu šis skaičius pasiekęs net 6 milijardus.

„Future Nostalgia“ nominuotas šešiems „Grammy“ apdovanojimams, tarp jų geriausio metų albumo“ ir geriausio vokalinės popmuzikos albumo kategorijose. Dua Lipa iki pat šios dienos išlieka klausomiausia britų atlikėja pasaulyje, „Spotify“ jai taip pat prikluso klausomiausios moters atlikėjos titulas. Jos užantyje ir ilgiausiai nuo 1955 metų populiariausių dainų dešimtuke išbuvę trys moters atlikėjos kūriniai, populiariausių albumų dešimtuke albumas „Future Nostalgia“ išbuvo net 26-ias savaites.

Dua Lipa atnaujinto albumo viršelis / „Warner Music Group“ nuotr.

„Future Nostalgia“ yra vienas populiariausių praėjusių metų albumų Lietuvoje. Visi albumo hitai vos tik pasirodę patekdavo į populiariausių Lietuvos radijų ir muzikos klausymosi platformų dešimtukų pirmąsias vietas.