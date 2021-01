Apdovanotos ryškiausios kylančios Europos muzikos žvaigždės: lyderė – reperė iš Ukrainos

Nyderlandų mieste Groningene, kur praėjusią savaitę vyko virtualus kylančių Europos atlikėjų festivalis „Eurosonic“, jo proga savaitgalį surengta ir tradicinė apdovanojimų ceremonija „Music Moves Europe“.

„Muzika jaudina Europą“ arba „muzika išjudina Europą“ – abu šie ceremonijos pavadinimo vertimai atrodo vienodai teisingi. Mat jos dėmesio centre – jauni, karjerą pradedantys atlikėjai iš viso žemyno.

Europos Sąjungos ir Europos Komisijos remiami apdovanojimai dalijami kasmet sausį Groningene vykstančio didžiausio mūsų žemyno talentų festivalio „Eurosonic“ metu.

Šįkart festivalyje, kuris dėl koronaviruso pandemijos surengtas internete, virtualiai koncertavo per 180 atlikėjų. Tarp jų ir lietuviai – LRT OPUS radijo į festivalį deleguotas Junior A, grupė „Timid Kooky“, Viktoro Diawaros projektas „Afrodelic“.

Ryškiausių kylančių Europos atlikėjų apdovanojimai „Music Moves Europe“ yra svarbi festivalio dalis. Pretendentus į apdovanojimus atrinko festivalio rengėjai, pasitarę su Europos muzikos profesionalais, įvertinę atlikėjų koncertų, transliacijų eteryje ir įrašų perklausų internete kiekį už savo šalies ribų per pastaruosius metus.

Apdovanojimų „Music Moves Europe“ logotipas / Organizatorių nuotr.

Iš viso atrinkta šešiolika pretendentų, iš kurių komisija išrinko net aštuonis laimėtojus. Komisijoje dirbo žinomi muzikos pasaulio atstovai – nuo garsaus Vokietijos festivalio „Melt!” programos sudarytojos Julios Gudzent iki garsaus BBC radijo laidų vedėjo Huw Stephenso.

Kiekvienam laimėtojui teko puikus Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ prizas – 10 tūkstančių eurų premija, skirta muzikinei karjerai vystyti.

Savo favoritą iš 16 pretendentų galėjo išrinkti ir internetu balsavusi publika iš viso pasaulio. Publikos apdovanojimas taip pat solidus – 5 tūkstančiai eurų ir koncerto nufilmavimas Paryžiuje interneto platformos „Deezer“ lėšomis.

Lietuvių, latvių ir estų atlikėjų šįkart tarp pretendentų nebuvo, tačiau užpernai apdovanojimuose į prizą pretendavo mūsų šalies grupė „Solo Ansamblis“. Tiesa, laimėti jai nepavyko.

16 pretendentų į prizus buvo simboliškai sugrupuoti į muzikines dvikovas pagal atstovaujamus žanrus – nuo roko iki repo.

Virtualią ceremoniją, kurioje laimėtojai ir pretendentai su žiūrovais sveikinosi iš namų, vedė britų popmuzikos žvaigždė – grupės „Spice Girls“ narė Melanie C.

Apdovanojimų „Music Moves Europe“ vedėja Melanie C / Organizatorių nuotr.

Ryškiausia vakaro laimėtoja tapo ukrainiečių reperė Alyona Alyona – jai teko ir vienas iš aštuonių pagrindinių prizų, ir publikos simpatijų apdovanojimas.

400 tūkstančių sekėjų socialiniame tinkle „Instagram“ turinti Aliona Savranenko (tikrasis reperės vardas) jau porą metų kelia bangas ne tik Rytų, bet ir Vakarų Europos scenoje.

Alyona Alyona / Edvardo Blaževič / LRT.lt nuotr.

29-erių reperė – diplomuota pedagogė, ne vienus metus dirbusi vaikų darželio auklėtoja. Prieš kelerius metus ji nusprendė siekti savo svajonių apie sceną – ir jai puikiai pavyko. Užpernai išleistas debiutinis Alyonos Alyonos albumas „Pushka“ buvo pavadintas Ukrainos repo sensacija – po kelių mėnesių net JAV leidinys „The New York Times“ išskyrė ją kaip vieną ryškiausių kylančių Europos žvaigždžių ir palygino su pasaulinio garso atlikėja Azealia Banks.

Dar užpernai rudenį Alyona Alyona pelnė ir „Anchor“ apdovanojimą, ryškiausiam kylančiam atlikėjui skiriamą tarptautiniame festivalyje „Reeperbahn“ Hamburge.

Beje, reperė lankėsi ir Lietuvoje – 2019 metų rudenį koncertavo festivalyje „Loftas Fest“ Vilniuje.

„Inhaler“ / L. Evanso nuotr.

Apdovanojimą pelnė ir airiai „Inhaler“ – jau porą metų vis didesnio dėmesio sulaukianti grupė, šiuo metu ruošianti savo debiutinį albumą.

Daug žiniasklaidos dėmesio sulaukia faktas, jog grupės vokalistas ir gitaristas Elijah Hewsonas yra legendinės airių roko grupės U2 dainininko Bono sūnus. Jis pats stengiasi to neakcentuoti, tačiau balsas ir dainavimo maniera išties dažnai primena garsiojo tėvo.

Sassy 009 / A. Bjørsetho nuotr.

Vienas iš aštuonių apdovanojimų iškeliavo į norvegų elektroninės muzikos kūrėjos Sassy 009 namus. Tai 23-ejų dainininkė ir prodiuserė Sunniva Lindgård, savo kūryboje derinanti tamsias boso linijas ir euforiškus ritmus.

Kritikai jos muziką, įkvėptą techno stiliaus, vadina seksualia ir hipnotizuojančia – tuo galima įsitikinti, išgirdus užpernai išleistą minialbumą „Kill Sassy 009“.

„Melenas“ / M. Echávarri nuotr.

Ispanijoje apdovanojimu džiaugėsi „Melenas“ – kiek „purvino“, psichodelinio skambesio gitarinę muziką grojanti moterų grupė, akivaizdžiai įkvėpimo besisemianti iš devintojo dešimtmečio vidurio britų alternatyvios scenos garsų.

Pernai grupė išleido antrąjį albumą „Dias Raros“, sulaukusį daug kritikų liaupsių. „Melenas“ jau ne naujokės tarptautinėje scenoje – du sykius yra koncertavusios svarbiame JAV festivalyje SXSW, Ispanijos festivaliuose „Primavera“ ir „Benicassim“, netgi grojusios Niujorko mados savaitėje, pristatant dizainerės Ullos Jacobson kolekciją.

Lous And The Yakuza / Onzie Memois nuotr.

Kai kurių laureatų popmuzikos klausytojams pristatyti jau beveik ir nereikia. Iš Afrikos kilusi belgų atlikėja Lous And The Yakuza (tikrasis vardas - Marie-Pierra Kakoma) per pastaruosius porą metų išleido keletą dainų, išpopuliarėjusių visoje Europoje.

Dar vaikystėje Marie-Pierra iš gimtojo Kongo su šeima pabėgo dėl karo, vėliau grįžo į Afriką, tačiau pastaruosius dešimt metų nuolat gyvena Belgijoje ir daro sėkmingą modelio ir dainininkės karjerą.

Jos debiutinį albumą „Gore“, išleistą praėjusį rudenį, kritikai vadina vienu ryškiausių 2020-ųjų Belgijos scenos darbų – tamsus ir netikėtas r‘n‘b ir trepo žanrų derinys jau sudomino milijonus klausytojų.

„Vilda“ / Asmeninio albumo nuotr.

Dar vienas apdovanojimas buvo skirtas už folkloru dvelkiančią muziką – jį pelnė suomių muzikančių duetas „Vilda“.

Savo muzikoje šios atlikėjos derina akordeono garsus ir tradicinį samių tautos dainavimą. Akordeonas – vienas populiariausių instrumentų Suomijoje, o samių dainavimas irgi gerai žinomas pasaulyje, tačiau tvirtinama, kad šie du dalykai niekada anksčiau nebuvo efektingai suderinti.

Pernai debiutinį albumą „Wildprint“ išleidusio dueto muzika – kupina ir mistikos, ir humoro, o folkloro garsus šios suomės derina su moderniais ritmais.

Julia Bardo / A. Hugh nuotr.

Italijai laimėtojų sąraše atstovauja atlikėja Julia Bardo, jau ne vienus metus gyvenanti Didžiojoje Britanijoje.

Paauglystėje ji dainavo tėvo bare Šiaurės Italijoje, tačiau rimčiau imtis muzikinės karjeros nusprendė, persikrausčiusi į Mančesterį. Čia ji grojo vienoje ryškiausių kylančių britų alternatyvaus roko grupių „Working Men‘s Club“, tačiau ją paliko ir pradėjo solinę karjerą.

Jau pirmasis Julios minialbumas „Phase“, išleistas pernai kovą, sulaukė palyginimų su tokiomis ryškiomis alternatyvios scenos atlikėjomis kaip Sharon Van Etten, Cate Le Bon ar Angel Olsen.

Rimon / Asmeninio albumo nuotr.

Laimėtojų paradą vainikavo dainininkė iš Nyderlandų Rimon – r‘n‘b ir neosoulo atlikėja, gimusi Afrikoje, tačiau kūdikystėje su mama iš Eritrėjos persikrausčiusi į Amsterdamą.

Savo kūryboje ji pasakoja apie pabėgėlės gyvenimo sunkumus, jau yra įrašiusi hitą su garsiu JAV reperiu Denzeliu Curry ir yra vadinama viena svarbiausių Amsterdamo muzikinio pogrindžio veikėjų.

Dar aštuoni atlikėjai pretendavo į „Music Moves Europe“ apdovanojimus, bet jų nepelnė – tai britų rokeriai „Squid“, Vokietijos reperis Mero, austrų grupė „My Ugly Clementine“, švedų popmuzikos atlikėja Nea, prancūzų atlikėja Crystal Murray, čekų elektroninės muzikos duetas „Bratri“, danų popdainininkas Calby ir fado muziką publikai naujai pateikęs portugalų duetas „Lina_ Raül Refree“.

