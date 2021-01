Išgirskite: JAV roko žvaigždės „King Of Leon“ po pertraukos grįžta su 2 naujomis dainomis

Po daugiau net ketverių metų pertraukos visame pasaulyje populiari brolių iš Nešvilio grupė „Kings of Leon“ pristato net du kūrinius– „The Bandit“ ir „100,000 People“. Su šia trankia naujiena JAV grupė paskelbė ir jau ilgai laukiamo albumo datą.

Dar pernai „Kings Of Leon“ savo socialiniuose tinkluose gerbėjams mėtė užuominas, kad naujos kūrybos laukti liko visai nebedaug. Tačiau pasaulinė pandemija pakoregavo koncertinius planus, o kartu ir naujų dainų pristatymo datas.

Tik po kone devynerių mėnesių, per didžiąsias metų šventes vienas iš brolių pagaliau ir vėl pažadėjo atskleisti naujienas. Šįkart kaip tarė, taip ir padarė.

„Kings Of Leon“ daina „The Bandit“:

Abiejų naujų singlų, kaip ir viso būsimo grupės albumo, prodiuseriu tapo britas Markusas Dravsas. Anksčiau jis dirbo su tokiomis grupėmis kaip „Coldplay“ ir „Arcade Fire“, žinomomis dėl savo didingo skambesio hitų. Taip pat ir „Kings Of Leon“ naujienos turi tą epinį skambesį.

Visas grupės naujienas galima bus išgirsti jau kovo 5 d., kai pasirodys aštuntasis grupės albumas pavadinimu „When You See Yourself“. Jis išeis po kone penkerių metų pertraukos –2016-aisiais išleisto albumo „Walls“.

Beje, apie būsimą „Kings Of Leon“ albumą patys pirmieji išgirdo ištikimiausi grupės gerbėjai, kurie vieną rytą savo pašto dėžutėse rado marškinėlius su „When You See Yourself“ dainų pavadinimais ir kai kuriomis eilutėmis iš naujausių singlų.

„Kings Of Leon“ daina „100,000 People“:

„Kings Of Leon“ yra garsi amerikiečių roko grupė, kurią sudaro broliai Calebas, Nathanas, Jaredas Followillas ir pusbrolis Matthew Followillas. Nuo vaikystės jie kartu su brolių tėvu pastoriumi Ivanu Leonu daug keliaudavo po Ameriką.

Viename naujausių „Kings Of Leon“ interviu radijo stočiai „X“ grupės narys Jaredas prasitarė: „Mes kaip ir žinojome, kad būti vienoje grupėje su broliais nėra gera mintis, tačiau nelabai turėjome kitų draugų, taigi nusprendėme pabandyti.“

2008 m. pasirodė ketvirtasis grupės albumas „Only By The Night“. Ir jeigu iki to šią grupę žinojo tik roko gerbėjai, po šio albumo apie „Kings Of Leon“ išgirdo visas pasaulis. Pasiklausyti šių rokerių plūdo minios ir į stadionus, ir į festivalius, ir į didžiausias arenas. Iš viso „Kings Of Leon“ yra pelnę 12 „Grammy“ nominacijų, iš jų laimėjo keturias.

Beje, grupė yra viešėjusi ir Lietuvoje – 2017-aisiais grojo Vilniuje.