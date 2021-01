Mirė britų muzikos legenda, grupės „Gerry and the Pacemakers” lyderis Gerry Marsdenas

Muzikos pasaulis gedi septintojo dešimtmečio žvaigždės, grupės „Gerry and the Pacemakers” lyderio Gerry Marsdeno. Apie jo mirtį sekmadienį socialiniuose tinkluose pranešė radijo laidų vedėjas Pete‘as Price‘as, kuriam šią žinią patvirtino dainininko artimieji.

G. Marsdenui buvo 78-eri. Kaip pranešė P. Price‘as, dainininkas mirė nuo širdies infekcijos.

Atlikėjas sveikatos problemų turėjo ne vieną dešimtmetį – 2003 ir 2016 metais jam buvo atliktos širdies operacijos.

Septintajame dešimtmetyje išgarsėjusi Liverpulio grupė „Gerry and the Pacemakers” kurį laiką konkuravo su didžiausia šio miesto legenda – grupe „The Beatles“.

„Gerry and the Pacemakers” įrašyti į istoriją kaip pirmoji grupė, kurios trys pirmosios išleistos dainos pasiekė populiariausiųjų sąrašo viršūnę Didžiojoje Britanijoje.

Ryškiausi „Gerry and the Pacemakers” įrašyti kūriniai – „How Do You Do It?“, „I Like It“ ir „You‘ll Never Walk Alone“.

Pastaroji daina, beje, tapo futbolo klubo „Liverpool F.C.“ aistruolių himnu – ją tribūnose sirgaliai dainuoja per kiekvienas varžybas, o prieš porą metų Liverpulio stadione šią dainą atliko ir pats G. Marsdenas.

Po kelių dešimtmečių sėkmingos karjeros prieš dvejus metus G. Marsdenas atsisveikino su scena, tačiau leido grupės vėliavą toliau nešti koncertuojantiems bendražygiams.

Dainininkas taip pat buvo TV laidų vedėjas, aktyviai dalyvavo labdaros akcijose ir, kaip rašo leidinys „The Independent”, geriems tikslams padėjo surinkti apie 35 milijonus svarų sterlingų.

Už nuopelnus kultūrai ir labdarai G. Marsdenas paskelbtas Liverpulio garbės piliečiu, jis taip pat apdovanotas Didžiosios Britanijos karalienės ordinu.

Daininkas užaugino dvi dukteris. Jo gedi žmona Pauline, su kuria atlikėjas susituokė 1965-aisiais ir laimingai gyveno 55 metus.