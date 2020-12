LRT RADIJAS ir LRT OPUS sutikti Naujuosius kviečia su garsių atlikėjų koncertais

Ilgąjį savaitgalį, kai išlydėsime 2020-uosius ir pasitiksime 2021-uosius, LRT RADIJAS ir LRT OPUS kviečia klausytis daugybės žinomų Lietuvos ir užsienio atlikėjų koncertų.

LRT RADIJO eteryje gruodžio 31-osios vakarą – kone „radijo festivalis“, kai eteryje klausytojai vieną po kito galės išgirsti net penkių garsių atlikėjų koncertus.

Ketvirtadienio vakaro koncertų seriją pradės energingi garsai, dvelkiantys roko nostalgija. 19 val. 05 min. eteryje – vienos populiariausių per pastaruosius kelis dešimtmečius britų grupių „Oasis“ koncertas, 1995-aisiais surengtas Danijoje, legendiniame Roskildės festivalyje.

Šį koncertą siūloma išgirsti, paminint populiariausio „Oasis“ albumo „(What‘s The Story) Morning Glory?“ išleidimo sukaktį. Šį rudenį sukako 25 metai nuo jo pasirodymo.

1991-aisiais susibūrusi grupė „Oasis“, kurioje lyderiai buvo broliai Noelis ir Liamas Gallagheriai, tapo vienomis ryškiausių britų roko žvaigždžių per visą populiariosios muzikos istoriją. Per 18 metų trukusią karjerą „Oasis“ įrašė septynis albumus, kurie parduoti daugiau nei 70 milijonų egzempliorių tiražu. Visi grupės albumai pasiekė pirmąją vietą Didžiosios Britanijos populiariausiųjų sąraše. Į populiariausiųjų dešimtuką grupės gimtinėje pakilo net 22 „Oasis“ dainos iš eilės.

„Oasis“ / AP nuotr.

Antrasis grupės diskas „(What‘s The Story) Morning Glory?“ tapo perkamiausiu Didžiojoje Britanijoje paskutinio praėjusio amžiaus dešimtmečio albumu ir patenka į populiariausių visų laikų britų albumų penketuką. Albumas, kuris iki šiol parduotas daugiau nei 22 milijonų egzempliorių tiražu, sudrebino visą muzikos pasaulį ir pavertė „Oasis“ superžvaigždėmis. Net šešios albumo dainos išleistos atskirais singlais.

Chuliganiškas grupės narių įvaizdis, rupi muzika ir energija tapo viso naujos britų roko bangos simboliu. Populiarumo „Oasis“ sulaukė visame pasaulyje, tačiau 2009-aisiais iširo, kai broliai Gallagheriai eilinį sykį susipyko festivalio užkulisiuose Prancūzijoje. LRT RADIJAS kviečia prisiminti, su kokiu užsidegimu ir jėga grupė grojo savo šlovės viršūnėje.

20 val. 05 min. LRT RADIJO eteryje britų veteranus keičia šių dienų popmuzikos dievaitė – viena populiariausių pasaulio atlikėjų, amerikietė Billie Eilish.

Šiai dainininkei vos prieš porą savaičių sukako devyniolika, tačiau ji savo kolekcijoje jau turi penkis „Grammy“ ir du Amerikos muzikos apdovanojimus, yra išleidusi keliolika didžiulio populiarumo sulaukusių dainų ir sukūrusi dainą filmui apie Džeimsą Bondą.

Billie Eilish / AP nuotr.

Neabejotinai ryškiausia iš per pastaruosius kelerius metus iškilusių muzikos žvaigždžių – dainuojanti apie jaunų žmonių emocijas, liūdesį, nusivylimus ir kartu su broliu kurianti visiškai neįprastą skambesį. Beje, naujausias Billie kūrinys „Therefore I Am“ Lietuvoje akimirksniu tapo vienu populiariausių skaitmeninėse interneto platformose.

LRT RADIJO eteryje penktadienio vakarą skambės B. Eilish koncertas, praėjusių metų pavasarį surengtas Australijoje, Sidnėjaus salėje „The Hordern Pavilion“.

21 val. 05 min. sugrįžtame į Lietuvą – klausysimės įrašų iš šią vasarą Vilniuje, Valdovų rūmų kieme įvykusio festivalio „Midsummer Vilnius“. Pirmoji prie mikrofono – dainininkė Monika Liu.

Koronaviruso pandemija sugriovė daugelį šios atlikėjos planų, tačiau ji vis tiek buvo viena ryškiausių 2020-ųjų atlikėjų Lietuvoje. Pavasarį dainininkė išleido vinilo plokštelę „Melodija“, kurioje skambėjo stilingą retro atspalvį turintys kūriniai lietuvių kalba.

Monika Liu / E. Blaževič/LRT nuotr.

Toks karjeros posūkis sulaukė didelio gerbėjų dėmesio – du plokštelės tiražai buvo išgraibstyti, o publika Valdovų rūmų kieme ilgai nenorėjo paleisti dainininkės nuo scenos. LRT RADIJAS kviečia prisiminti šį magišką vakarą.

22 val. 12 min. estafetę iš Monikos perima Justinas Jarutis – vienas populiariausių šių dienų Lietuvos atlikėjų. Festivalyje „Midsummer Vilnius“ jis pasiekė rekordą – per dieną surengė ne vieną, o net du pasirodymus, į kuriuos buvo išgraibstyti visi bilietai.

Justino Jaručio koncerto akimirkos / E. Blaževič/LRT nuotr.

J. Jarutis jau turi daugybę gerai žinomų hitų, o prie jų šįmet pridėjo dvi puikias dainas lietuvių kalba – „Tavęs ir saves“. Koncerte, kurį išgirs LRT RADIJO klausytojai, pasirodė ir dvi gerai žinomos Justino bičiulės – dainininkės Monique ir Jessica Shy.

O vidurnaktį grįšime į 2019-uosius, kai pandemijos dar nesimatė horizonte, ir Kauno „Žalgirio“ arenoje su didžiule minia žiūrovų šėlo dainininkas Saulius Prūsaitis. LRT RADIJO eteryje – smagių ir visai Lietuvai žinomų dainų kupinas jos koncertas „Namo nereiks pareit!“.

Saulius Prūsaitis / N. Žilinskaitės nuotr.

Pirmąją 2021-ųjų dieną, sausio 1-ąją, LRT RADIJO klausytojų taip pat laukia dvi išskirtinės koncertinės radijo premjeros.

17 valandą eteryje – prieš kelis mėnesius tuščioje Lietuvos rusų dramos teatro salėje įvykęs roko grupės „Colours Of Bubbles“ ir Šv. Kristoforo kamerinio orkestro koncertas.

Visą šį koncertą „Untold Story. Chapter 2“, kuriame prie „Colours of Bubbles“ prisijungė ne tik Šv. Kristoforo kamerinio orkestro muzikantai, bet ir kviestiniai atlikėjai – pianistas Giedrius Nakas bei pritariantys vokalistai Kotryna Stasikėlė, Rimantas Žaldokas ir jaunimo choras „Vilnius Voices“, pirmieji išgirs radijo klausytojai. Diena vėliau, sausio 2-ąją, 22:15 valandą, įvyks ir televizinė šio projekto premjera per LRT PLIUS.

„Paruošėme ypatingą programą, kuri susideda tiek iš ankstesnės kūrybos, tiek iš mūsų naujausio albumo „9 mm“ kūrinių, tačiau juos visus jungia tai, jog turi stiprų gitarinį pagrindą“, – „Untold Story. Chapter 2“ projektą pristato grupės vokalistas Julijus Aleksovas. „Na, o orkestras skambesiui suteikia gilumo ir pločio.“

„Colours of Bubbles“ / M. Repečkos nuotr.

Pirmą kartą su Šv. Kristoforo kameriniu orkestru šiauliečių roko grupė sugrojo dar 2017 metais. Tuomet rokeriai įgyvendino savo seną svajonę pristatyti indie roko ir klasikinės muzikos sintezę ir kartu su dirigento Modesto Barkausko vadovaujamu orkestru surengė šešių koncertų turą Lietuvos miestuose.

Išskirtinis projektas taip pat buvo įamžintas dviguboje vinilo plokštelėje „Untold Story“ ir grupei pelnė antrąjį metų roko grupės apdovanojimą Lietuvoje. Šiemet dėl COVID-19 pandemijos negalėję sugroti gyvo koncerto su orkestru, išskirtinį pasirodymą muzikantai nusprendė surengti ir įrašyti be žiūrovų.

Naujoje koncertinėje programoje skamba ne tik garsiausi grupės kūriniai iš pirmųjų dviejų albumų „Inspired by a True Story“ ir „She Is the Darkness“, bet ir naujausios „Colours of Bubbles“ dainos iš 2019 metų albumo „9 mm“.

Sausio 1-ąją 19 val. 05 min. LRT RADIJO eteryje – grupės „Biplan“ ir dainininkės Karinos Krysko koncertas „Džiaze tik merginos“, surengtas šį rudenį Šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje.

Šis koncertas, kurį prieš savaitę jau galėjo pamatyti LRT TELEVIZIJOS žiūrovai, per radiją bus transliuojamas pirmą sykį. Vėliau jo įrašą ketinama išleisti naujame „Biplan“ albume.

Anksčiau prisipažinę, kad apie flirtą su džiazu svajojo jau seniai, „Biplan“ 2020-aisiais savo 25-mečio proga su K. Krysko paruošė programą, kurioje populiarios grupės dainos skambėjo kiek netikėtai – su džiazo, svingo ir lindyhopo prieskoniais.

„Biplan“ ir Karina Krysko / Ryčio Šeškaičio nuotr.

Tiesa, dėl pandemijos nepavyko surengti visų suplanuotų koncertų, tačiau kitais metais, leidžiant visuomenės sveikatos situacijai Lietuvoje, grupė tikisi sugrįžti šią programą klausytojams pristatyti gyvai. O kol kas šia muzika galite pasimėgauti LRT RADIJO eteryje.

Radijo stotis LRT OPUS taip pat paruošė kelias koncertines dovanas savo klausytojams.

Paskutinį metų vakarą, 21 valandą, kiek simboliškai eteryje skambės paskutinis koncertas, prieš sugriežtinant karantiną ir uždraudžiant koncertus su žiūrovais surengtas Vilniuje.

Jis įvyko lapkričio 6-ąją – Vilniuje, Šiuolaikinio meno centre, festivalio „Gaida“ programoje. Scenoje pasirodė įdomūs ir originalūs Lietuvos ir užsienio atlikėjai.

Vakarą pradėjo Monikaze (Monika Zenkevičiūtė) – kompozitorė ir atlikėja, jau sulaukusi elektroninės muzikos gurmanų dėmesio. Jos muzikoje dera elektronika, džiazas, IDM ir efektais nuspalvinto vokalo melodijų deriniai. Monikaze 2019-aisiais išleido debiutinį albumą „Chicken Wings“, sulaukusį daug gerų atisliepimų, o 2021-aisiais melomanai nekantriai lauks naujų jos darbų.

Monikaze / Asmeninio albumo nuotr.

Po Monikaze scenoje pasirodė „Dopplereffekt“ – paslaptingas elektroninės muzikos duetas iš JAV ir Vokietijos.

Jo nariai itin retai duoda interviu, daugelis jų įrašų prieinami tik riboto leidimo vinilo plokštelių pavidalu. JAV muzikanto Geraldo Donaldo įkurto projekto nariai slepiasi po keistais pseudonimais, o dainų pavadinimai ir tekstai yra angliški ir sudaro provokuojantį mokslinių, seksualinių ir politinių užuominų derinį.

Kaip rašo festivalio „Gaida“ rengėjai, „Dopplereffekt“ muzika yra eklektiška ir neįprasta. Net jei iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad žymiųjų jų pirmtakų „Kraftwerk“ įtaka gana ryški, „Dopplereffekt“ išplėtojo savitą ir įspūdingą garso estetiką, be kurios dabartinė „elektro-hype“ scena neįsivaizduojama.

„Dopplereffekt“ / Asmeninio albumo nuotr.

Nors „Dopplereffekt“ itin retai dalija interviu, prieš keletą metų „Residentadvisor.net“ pavyko pakalbinti dueto atlikėjus – Herr Mueller ir To-Nhan. Paklaustas, kas paverčia elektroninį atlikimą „gyvu“, Herr Mueller atsakė: „Kai sąveikaujama su technologijomis, jos tampa savarankišku elementu, o žmogus tiesiog papildo įvykių seką. Visas procesas yra automatiškas, tik su žmogaus priežiūra.“ O apie praeities, dabarties ir ateities temas jų kūryboje duetas sako, kad „tai garsovaizdžių ir atskirų garsų interpretacija. Fizinė tikrovė gali būti reprezentuojama per muzikines konfigūracijas ir atmosferą. Muzika su reiškiniais, kuriuos reprezentuoja, privalo turėti santykį 1:1. Kiekvienas tembras, garsas charakterizuoja nuotaiką, objektą, įvykį ir pan.“

Sausio 1-osios vakarą LRT OPUS kviečia švęsti su energingais garsais – 20 valandą transliuosime euforišką australų elektroninės muzikos grupės „Rüfüs Du Sol“ koncertą, 2019 metais surengtą Melburne, „Sidney Myer Music Bowl“ parke.

2010-aisiais susibūrusi grupė po trejų metų išgarsėjo debiutiniu albumu „Atlas“, kuris pasiekė pirmąją vietą Australijos populiariausiųjų sąraše. 2015-aisiais grupės daina „You Were Right“ pelnė Australijos muzikos apdovanojimą – kaip geriausias šokių muzikos įrašas.

Grupės muzikos virusas greitai apskriejo visą pasaulį – šiais laikais „Rüfüs Du Sol“ yra laukiami svečiai ir „Coachella“ bei kituose didžiausiuose JAV festivaliuose.

„Rüfüs Du Sol“ / L. Hawko nuotr.

Pernai grupė buvo net du sykius nominuota prestižiniam „Grammy“ apdovanojimui – geriausio šokių / elektroninės muzikos albumo (už iki šiol naujausią darbą „Solace“) ir geriausio šokių muzikos įrašo (už dainą „Underwater“) kategorijose.

Koncertų savaitgalį vainikuos sausio 3 dieną, sekmadienį, 19 valandą LRT OPUS eteryje skambėsiantis britų ir amerikiečių roko dueto „The Kills“ koncertas, 2017 metais įvykęs Šveicarijoje, garsiajame „Montreux“ džiazo festivalyje.

2021-aisiais karjeros dvidešimtmetį minėsiantys „The Kills“ – tai britų gitaristas Jamie Hince‘as ir amerikiečių dainininkė Alison Mosshart. Rupią, kiek „purviną“, bliuzo ir pankroko elementų turinčią muziką grojantis duetas iki šiol išleido penkis studijoje įrašytus albumus.

„The Kills“ / AP nuotr.

Iki šiol naujausias, „Ash & Ice“, pasirodė prieš ketverius metus, bet prieš kelias savaites „The Kills“ įteikė kalėdinę dovaną gerbėjams, išleisdami rinktinį albumą „Little Bastards“, į kurį sudėjo retesnius ir mažiau girdėtus savo kūrinius.

Su „Queens Of The Stone Age“ ir kitomis garsiomis grupėmis gastroliavusių „The Kills“ muzika skamba ne viename kino filme ir TV seriale, tarp jų – „Daktaras Hausas“ ir „Vampyro dienoraščiai“.

Beje, grupės vokalistė A. Mosshart yra žinoma ir kaip kitos grupės „The Dead Weather“, suburtos garsiojo JAV rokerio Jacko White‘o narė, dainavusi ir su „Primal Scream“ bei „Arctic Monkeys“, o su grupe „Placebo“ įrašiusi įsimintiną dainą „Meds“.

O gitaristas J. Hince‘as ne vienus metus buvo britų žiniasklaidos dėmesio centre dėl asmeninio gyvenimo vingių. Mat nuo 2011 iki 2016 metų jis buvo britų supermodelio Kate Moss sutuoktinis.

Užsienio atlikėjų koncertai radijo eteryje transliuojami, bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga.