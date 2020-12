Kalėdų savaitgalį LRT RADIJO ir LRT OPUS bangomis – Lietuvos ir užsienio žvaigždžių koncertai

Ilgąjį Kalėdų savaitgalį LRT RADIJAS ir LRT OPUS kviečia klausytis garsių Lietuvos ir užsienio atlikėjų koncertų, žadančių ir daug gerai žinomų dainų, ir muzikinių atradimų.

LRT RADIJAS jau ketvirtadienį, Kūčių vakarą, 17 val. 05 min. kviečia išgirsti dainininkės Jurgos koncertą, šį rudenį surengtą ypatinga proga – minint debiutinio jos albumo „Aukso pieva“ 15 metų sukaktį.

Klausytojus namuose pasieksiantis koncertas „Aukso pieva – 15“ buvo įrašytas šių metų rugsėjo 16 dieną po atviru dangumi Kauno rajone. Šiame koncerte naujai skambėjo visos dvylika klausytojams gerai pažįstamo Jurgos albumo dainos tokia pačia seka kaip 2005 metais pasirodžiusiame įraše, tarp jų – ir didžiausi dainininkės hitai „Aukso pieva“ ir „Nebijok“.

Specialiai šiam pasirodymui, kuris vyko be žiūrovų ir buvo tiesiogiai transliuojamas internetu, Jurga su grupe paruošė naujas dainų aranžuotes. Dalis šių kūrinių jos koncertuose neskambėjo daugiau nei dešimt metų ir vėl atgimė šiame pasirodyme, tarp jų – „Pilnatis“, „The Longest Day“, „Galbūt“ ir „Vakar lijo čia“.

Jurga / M. Meškauskaitės nuotr.

„Per šias Kalėdas norėčiau palinkėti vienas kitam nelinkėti laimės ateityje, ką mes dažniausiai esame įpratę daryti, taip nukeldami ją kažkur toli į neapibrėžtus tolius“, – šypsosi Jurga. „Linkiu rasti jos šiandien – prieš Kūčias, tarpušvenčiu, per Kalėdas, per pačius Naujus metus ir, žinoma, metams prasidėjus iš naujo. Tikiu, kad žmogus, kuris moka pastebėti laimę šioj dienoj, šioj akimirkoj, iškart priartėja prie jos šimtamyliais žingsniais.“

Penktadienį, pirmąją Kalėdų dieną, 17 val. 05 min. LRT RADIJO eteryje – škotų poproko žvaigždės KT Tunstall koncertas, 2018 metų vasarą surengtas Vokietijoje, festivalyje „A Summer‘s Tale“.

KT Tunstall išgarsėjo 2005-aisiais, kai išleido debiutinį albumą „Eye To The Telescope“. Jame skambėjo dvi dainos, tapusios pasauliniais hitais, – „Black Horse And Cherry Tree“ ir „Suddenly I See“. Pastaroji daina skambėjo ne viename populiariame TV seriale ir filme, tarp jų – „Ir velnias dėvi Prada“ bei „Grėj anatomija“.

KT Tunstall / AP nuotr.

Dainininkė, kuri iki šiol yra išleidusi šešis albumus, 2006-aisiais pelnė Britų muzikos apdovanojimą kaip geriausia metų atlikėja, buvo nominuota ir „Grammy“ apdovanojimui. Beje, prieš trejus metus ji viešėjo Lietuvoje – „Sostinės dienų“ šventės kvietimu surengė koncertą Vilniaus Katedros aikštėje.

Penktadienį 19 val. 05 min. LRT RADIJO eteryje – dar vienos lietuviams puikiai pažįstamos žvaigždės koncertas. Šįkart – JAV dainininkės LP, kuri jau tris sykius koncertavo Lietuvoje (pastarąjį sykį – pernai).

Trapi, charizmatiška, galingą balsą turinti italų kilmės dainininkė (tikrasis vardas – Laura Pergolizzi) visame pasaulyje išgarsėjo 2017-aisiais, išleidusi dainą „Lost On You“, iki šiol vien „YouTube“ išklausytą daugiau nei milijardą kartų.

JAV atlikėjos Lauros Pergolizzi (LP) koncertas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Metams bėgant supratau, ko aš noriu pati iš savęs, ką konkrečiai noriu pasakyti, ką trokštu perduoti žmonėms ir ką aš noriu atlikti scenoje. Aš pagaliau galiu parodyti tai, ką noriu, ir taip, kaip noriu. Man nereikia niekieno leidimo. Aš galiu būti savimi ir tikrai turiu ką pasakyti. Niekas iš mūsų negyvena tobulo gyvenimo, bet mes bent jau galime apie tai parašyti“, – taip apie save kalba LP, atvirai dainuojanti apie meilę, geismą, baimę, nesaugumo jausmą, neištikimybę, sielvartą ir išganymą.

LRT RADIJO eteryje skambės jos koncertas, šią vasarą karantino sąlygomis surengtas Los Andžele, studijoje „Beehive“.

Radijo stotis LRT OPUS ketvirtadienio vakarą pasinerti į ramią Kūčių nuotaiką kviečia, siūlydama išgirsti JAV dainininko Devendros Banharto koncertą, kuris bus transliuojamas 20 valandą.

Kone du dešimtmečius savo kūryba alternatyvios muzikos klausytojus džiuginantis D. Banhartas dažnai vadinamas XXI-ojo amžiaus hipiu – dėl atsipalaidavimo kupinos dainų atmosferos ir psichodelinių motyvų, kurių gausu jo kuriamame švelniame, melodingame folkroke. Tiesa, pats D. Banhartas į jo palyginimus su hipiais, kaip ir jo muzikos – su ankstyvąja britų legendos Marco Bolano kūryba, žvelgia su humoru.

Dailę studijavęs D. Banhartas universitetą metė dėl noro kurti muziką, persikraustė į Paryžių, kur grodavo gatvėse, tada grįžo į Ameriką ir 2002-aisiais iš savo santaupų išleido debiutinį albumą „The Charles C. Leary“. Duris į dar platesnius vandenis D. Banhartui atvėrė 2005-aisiais išleistas albumas „Cripple Crow“ – apie grandinėlėmis apsikarsčiusį, amžinai išsišiepusį muzikantą, kuris atrodė lyg nužengęs iš 1969-ųjų hipių komunos ir ketvirtį albumo įrašams skirtų pinigų išleido blizgantiems kristalams, pradėjo rašyti visi svarbiausi muzikos žurnalai.

Devendra Banhartas / AP nuotr.

Nuo folko iki bosanovos – tarp žanrų klaidžiojantis 39-erių D. Banhartas yra įsivėlęs ir į daugybę įdomių projektų su kitais muzikantais, įrašęs muzikos su „The Strokes“ nariais ir Becku, remiksavęs grupių „Oasis“ ir „Phoenix“ dainas. Jo muzika skamba keliuose kino filmuose ir serialuose, D. Banhartas ir pats juose yra sukūręs epizodinių vaidmenų.

Ketvirtadienį LRT OPUS eteryje – jaukus šio atlikėjo koncertas, šį rudenį karantino sąlygomis, be žiūrovų, surengtas Los Andžele, šiuolaikinio meno gerbėjų pamėgtame Pogrindžio muziejuje.

Penktadienį 19 valandą LRT OPUS eteryje – kultinės JAV alternatyvaus roko grupės „Pixies“ koncertas, transliuojamas paminint albumo „Bossanova“ trisdešimtmetį.

1990-aisiais išleidusi šį albumą, grupė „Pixies“ surengė ilgiau nei metus vykusį pasaulinį jo pristatymo koncertų turą, kurio metu 1991 metų vasarą įvyko koncertas Šveicarijos mieste Nione, festivalyje „Leysin Rock“.

Beje, šįmet Lietuvos melomanus nudžiugino puiki žinia – kitų metų liepos 26-ąją „Pixies“ pirmą sykį lankysis mūsų šalyje ir surengs koncertą VU Botanikos sode Kairėnuose.

Grupės „Radiohead“ lyderis Thomas Yorke'as „Pixies“ albumą „Doolittle“ pavadino pakeitusiu jo gyvenimą, didelę „Pixies“ muzikos įtaką savo kūrybai pripažino ir „The Strokes“, „Arcade Fire“, „Kings Of Leon“, „Smashing Pumpkins“ bei daugelis kitų grupių.

„Pixies“ / Nuotr. iš asmeninio albumo

Grupėje „Pixies“, kuri 1986-aisiais susibūrė Bostone, ir šiandien groja trys iš keturių jos įkūrėjų – vokalistas ir gitaristas Black Francis, gitaristas Joey Santiago ir būgnininkas Davidas Loveringas.

Jau pirmasis grupės albumas „Surfer Rosa“, išleistas 1988 metais, patraukė melomanų dėmesį. Iki 1993-ųjų, kai „Pixies“ išsiskirstė, grupė išleido keturis albumus ir ne vieną visame pasaulyje išgarsėjusią dainą. 2004-aisiais „Pixies“ po 11 metų pertraukos galingai sugrįžo į sceną ir nuo to laiko yra laukiama didžiųjų pasaulio festivalių scenose. Atsikūrusi grupė išleido dar tris albumus. Naujausias iš jų, „Beneath The Eyrie“, pasirodė pernai.

Šeštadienį, gruodžio 26-ąją, 19 valandą LRT OPUS eteryje skambės britų reperės Flohio koncertas, šių metų sausį surengtas Nyderlanduose, festivalyje „Eurosonic“. Festivalio metu Flohio įteiktas Europos Sąjungos ir Europos Komisijos remiamas apdovanojimas „Music Moves Europe“, teikiamas kylantiems Europos atlikėjams.

Iš Nigerijos kilusi, Pietų Londone gyvenanti reperė Flohio vadinama viena ryškiausių naujosios kartos britų „grime“ žanro žvaigždžių.

Flohio / Asmeninio albumo nuotr.

Jos kūrinys „Watchout“ sulaukė įtakingo muzikinio portalo „Pitchfork“ pagyrų, jau pirmąjį atlikėjos minialbumą kritikai pavadino svarbiu, žanrų rėmus laužančiu jaunos kartos balsu. Britų kritikų paskelbtame ryškiausių kylančių 2019 metų talentų sąraše „Sound Of 2019“ puikuojasi Flohio vardas, o tarp jau panorusių su ja įrašyti dainų yra britų repo žvaigždė „The Streets“ ir vokiečių elektroninės šokių muzikos dievukai „Modeselektor“.

Kokia madinga ir laukiama yra Flohio, buvo galima įsitikinti ir Nyderlanduose – į jos koncertą dideliame teatre „Grand Theatre“, kurį išgirs radijo klausytojai, netilpo visi norintys, o tai šiame festivalyje nutinka ne taip jau dažnai.

LRT OPUS koncertų transliacijų seriją sekmadienį 19 valandą baigs JAV atlikėjas Perfume Genius – skambės jo koncertas, šį rudenį be žiūrovų įvykęs Los Andžele, „Palace“ teatre.

Perfume Genius – tai 39-erių atlikėjas Mike’as Hadreas, kuriantis alternatyvią popmuziką. Dainuojantis temomis, kurios konservatyviems klausytojams kartais atrodo nepatogios. Kūriniuose jis atvirai kalba apie homoseksualumą, homofobiją vyriškumo sampratą šių dienų pasaulyje, smurtą namuose.

Daugelis jo dainų pasakoja apie asmeninius išgyvenimus. Dar paauglystėje Mike’as neslėpė, kad yra gėjus, dėl to jam teko patirti ir grasinimus nužudyti, ir smurtą. Nebaigęs vidurinės mokyklos, jis persikraustė į Niujorką, dirbo klubo durininku.

Perfume Genius / AP nuotr.

O 2008-aisiais pradėjo muzikinę karjerą, pasivadinęs Perfume Genius – kvepalų genijumi. Slapyvardį beje, įkvėpė filmas „Kvepalai. Vieno žudiko istorija“.

2010-aisiais jis išleido debiutinį albumą „Learning“ ir greitai pelnė ne tik klausytojų, bet ir bohemos bei alternatyvios muzikos pasaulio dėmesį. Bendradarbiauti su Perfume Genius pradėjo žinomi menininkai, tarp jų – Adrianas Utley iš puikios grupės „Portishead“, Sharon Van Etten, „The National“, režisierė Floria Sigismondi ir daugybė kitų. Perfume Genius balsą savo reklamai panaudojo mados namai „Prada“, ir turbūt geresnio įrodymo, kad šis atlikėjas yra tikrai labai madingas, ir būti negali.

2020-ieji, nepaisant koronaviruso pandemijos, buvo puikūs metai Perfume Genius. Jis išleido savo albumą „Set My Heart On Fire Immediately“. Albumą, kuris sulaukė daug komplimentų – jį vienu geriausių metų įrašu skelbia dienraštis „The New York Times“, žurnalas „Time“, interneto svetainės „Stereogum“, „Consequence Of Sound“ ir daugybė kitų spaudos bei interneto leidinių. Prie albumo prisidėjo garsūs muzikantai – tarp jų roko veteranai Jimas Keltneris, Pino Palladino, Mattas Chamberlainas, groję su Johnu Lennonu, Davidu Bowie ir „The Who“.

Pristatydamas albumą, Perfume Genius buvo pakviestas koncertuoti garsiausių Amerikos laidų vedėjų – Jimmy Kimmelio, Stepheno Colbert‘o, Jimmy Fallono šou.

Beje, šį mėnesį išleista ir albumą papildanti knyga „Immediately“ kurioje atlikėją įamžino garsi prancūzų fotografė Camille Vivier.

Užsienio atlikėjų koncertai LRT RADIJO ir LRT OPUS eteryje skamba, bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga.