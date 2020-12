JAV grupė „Slipknot“ vasarą surengs vienintelį koncertą Baltijos šalyse

Sunkiojo metalo gerbėjai metų pabaigoje sulaukė džiugios staigmenos.

2021-ųjų vasarą Talino „Saku“ arenoje vienintelį koncertą Baltijos šalyse surengs amerikiečių grupė „Slipknot“.

Rugpjūčio 9-ąją įvyksiantis koncertas yra grupės pasaulinio turo „We Are Not Your Kind“ dalis. Jo metu „Slipknot“ pristato to paties pavadinimo šeštąjį studijinį albumą.

Sunkiojo metalo muzikos scenos žvaigždės „Slipknot“ susibūrė prieš daugiau nei dvidešimt metų. Devyni iš JAV Ajovos valstijos kilę muzikantai per tuos metus iš pagrindų pakeitė roko muzikos supratimą.

1999-aisiais vos tik pasirodžius debiutiniam grupės albumui buvo aišku, kad roko scena sulaukė tai, ko dar niekada nebuvo mačiusi, bet ilgai laukė. Tačiau „Slipknot“ kitoniškumas buvo ne tik pranašumas, toks stilius neatitiko to metų normų. Tik ilgu ir sunkiu darbu grupei pavyko išsikovoti vietą pagrindinėje roko scenoje ir drąsiai atstovauti sunkiojo metalo muzikai.

Po penkerių metų pertraukos 2019-aisiais pasirodęs albumas „We are Not Your Kind“ buvo puikiai įvertintas žurnalo „Billboard“. Grupės kūrybiškumas ir aiški vizija padėjo jam iškopti į pirmąją JAV populiariausiųjų sąrašo vietą. Galima drąsiai teigti, kad šeštasis grupės albumas pasirodė pačiu laiku, kuomet pasaulyje prasidėjo susvetimėjimo ir baimių pripildytas laikotarpis.

„Slipknot“ / „Warner Music“ nuotr.

Grupę sėkmė lydi ne tik kūryboje, 2012-aisiais „Slipknot“ narių pradėtos organizuoti festivalis „Knotfest“ tapo didžiausiu sunkiojo roko festivaliu pasaulyje ir išsiplėtė į keturis žemynus. Per tuos metus festivalį spėjo pamatyti daugiau kaip pusė milijono žmonių iš viso pasaulio.

Beje, grupė sykį viešėjo ir Lietuvoje - prieš ketverius metus koncertavo Vilniuje.