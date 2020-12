„Universal Music“ perka visą Bobo Dylano dainų katalogą, verte prilygstantį „The Beatles“ kūrybos palikimui

Didžiausias pasaulyje įrašų studijų konglomeratas „Universal Music Publishing Group“ perka visą Bobo Dylano dainų katalogą, sukauptą per 60 jo kūrybos metų ir savo verte prilygstantį tokių garsenybių kaip grupė „The Beatles“ kūrybos palikimui.

Sandoris apima autorines teises į 600 B. Dylano dainų, tokių kaip “Blowin’ In The Wind”, “The Times They Are a-Changin’”, “Knockin’ On Heaven’s Door” ir “Tangled Up In Blue“.

„Nuostabios ir jaudinamos, įkvepiamos ir gražios, įžvalgios ir provokuojančios – jo dainos yra nemirtingos. Nesvarbu, ar jos būtų parašytos prieš pusę amžiaus, ar vakar“, – sakoma pirmadienį paskelbtame „Universal Music Publishing Group“ vadovo Luciano Grainge‘o pareiškime.

Bobas Dylanas / AP nuotr.

B. Dylanas, pradėjęs savo muzikinę karjerą septintojo dešimtmečio pradžioje Niujorko Grenič Vilidžo klubuose, yra pardavęs daugiau nei 125 mln. savo įrašų kopijų pasaulyje.

1965 metais B. Dylanas į sceną atsinešė elektrinę gitarą ir šiuo savo drąsiu žingsniu suskaldė muzikos gerbėjų bendruomenę.

Tuomet B. Dylanas per metus vienas po kito išleido tris albumus, pakeitusios to dešimtmečio rokenrolo kursą. Pirmasis iš jų buvo „Bringing It All Back Home“.

Atlikėjui įtaką padarė bliuzo muzikantas Robertas Johnsonas ir folkmuzikos dainininkas bei dainų kūrėjas Woody Guthrie, bet B. Dylanas suteikė muzikai lyrinio gilumo, už kurį 2016 metais jis buvo apdovanotas Nobelio literatūros premija ir tapo pirmuoju šį apdovanojimą pelniusiu dainų tekstų autoriumi.

Bobas Dylanas / AP nuotr.

Finansinės sandorio detalės neskelbiamos, bet šis katalogas gali būti vertingiausias muzikos pramonės pasaulyje. Prieš ketverius metus Michaelo Jacksono autorinių teisių paveldėtojams pardavus jiems likusią pusę atlikėjo katalogo, už jį buvo gauta 750 mln. JAV dolerių (618 mln. eurų).

B. Dylanas 2015 metais pateko į žurnalo „Rolling Stone“ sudaryto visų laikų geriausių muzikos kūrėjų šimtuko viršūnę, o jo kūrinys „Like A Rolling Stone“ buvo žurnalo pripažinta geriausia kada nors sukurta daina.

Jo dainų albumus yra įrašę tokie atlikėjai kaip Joan Baez, Bryan Ferry ir folkmuzikos atstovė Odetta, tačiau jo įtakos neįmanoma išmatuoti. Prie vieno B. Dylano dainų albumo, skirto jo kovai už žmogaus teises pagerbti, 2012 metais prisidėjo Stingas, Patti Smith ir Adele.

Apie naująjį sandorį paskelbta pradėjus kelioms savaitėms po to, kai dainų autoriaus ir atlikėjo pamąstymai apie antisemitizmą ir neskelbti dainų tekstai buvo parduoti aukcione už 495 tūkst. JAV dolerių (408 tūkst. eurų).