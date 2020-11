Populiarios JAV grupės „OneRepublic“ koncertas Kaune nukeliamas į kitus metus

Kitą savaitę Kaune turėjusi koncertuoti JAV popgrupė „OneRepublic“ į Lietuvą užsuks kitais metais.

Lapkričio 16-ąją Kauno „Žalgirio“ arenoje turėjusi koncertuoti grupė šiuo metu negali atvykti dėl pasaulį apėmusios COVID-19 pandemijos.

Grupės gerbėjams nerimaujant, kad amerikiečių žvaigždės apskritai atšauks kelionę į Lietuvą, pirmadienio vakarą koncerto rengėjai paskelbė guodžiančią žinią.

Suderinta nauja „OneRepublic“ koncerto data – pasirodymas įvyks kitų metų lapkričio 12 dieną.

Grupė „OneRepublic“ – „Counting Stars“, „Apologize“, „Love Runs Out“, „Stop and Stare“, „Secrets“, „Good Life“, „Wanted“, „I Lived“, „If I Lose Myself“, „Rescue Me“, „Kids“ ir daugybės kitų hitų atlikėjai.

Lietuvoje šį grupė sykį jau lankėsi – prieš šešerius metus koncertavo Vilniaus „Siemens“ arenoje.

Grupę „OneRepublic“ 2002 m. Kolorado Springso mieste (JAV) sukūrė buvę klasiokai – solistas ir vokalistas Ryanas Tedderis ir gitaristas Zachas Filkinsas.

Prabėgo ilgi penkeri metai nuo grupės gimimo dienos iki pirmojo pripažinimo ir sėkmės, tačiau tai įvyko itin galingai. 2007 m. tuomet garsus prodiuseris Timbalandas sukūrė savąją „OneRepublic“ dainos „Apologize“ versiją, įtraukė ją į savo rinkinį ir daina akimirksniu tapo beprotiškai populiari. Kūrinys atsidūrė pirmose vietose 16-koje šalių, buvo parduota daugiau kaip 6 mln. kopijų vien tik Amerikoje.

„Apologize“ sėkmė atkreipė visų demėsį į debiutinį „OneRepublic“ albumą „Dreaming Out Loud“, kuriame skambėjo tokie puikiai žinomi singlai kaip „Stop and Stare“, „Say (All I Need)“ ir „Come Home“.

2009 m. grupė išleido kitą savo albumą „Waking Up“, kurio puošmena tapo „All The Right Moves“ ir „Secrets“. Trečiajame albume „Native“ (2012 m.) grupės hitų kolekciją papildė „Counting Stars“, „Feel Again“, „If I Lose Myself“ ir „Something I Need“.

2016 m. pasirodžius albumui „Oh My My“ grupės stilius šiek tiek transformavosi – klasikinius populiaraus roko hitus keičia gilesnis ir sodresnis skambesys.

Grupės solistas Ryanas Tedderis garsėja kaip išskirtinai produktyvi asmenybė ir nepaprastai geidžiamas kaip kompozitorius bei prodiuseris. Jis prisidėjo prie daugelio pop kompozicijų atsiradimo, tarp jų Leonos Lewis „Bleeding Love“, Beyonce „Halo“, Adele „Rumour Has It“ ir „Turning Tables“, Demi Lovato „Neon Lights“, Jennifer Lopez „Do It Well“, Ellos Henderson „Ghost“ bei daugelio kitų.

Kaip prodiuseris ir dainų kūrėjas R. Tedderis bendradarbiavo su tokiais scenos grandais kaip Paulas McCartney, Whitney Houston, Edas Sheeranas, Taylor Swift, Jamesas Bluntas, „Maroon 5“, Pink, Shawnas Mendesas, „Backstreet Boys“, Davidas Guetta ir kitomis žvaigždėmis.

„OneRepublic“ yra pelniusi nemažai svarbių apdovanojimų ir nominacijų, tarp kurių „American Music Awards“, „Billboard Music Awards“, „World Music Awards“ ir „Grammy“. Tuo tarpu grupės lyderis Ryanas Tedderis kaip garso įrašų prodiuseris yra pelnęs tris „Grammy“ statulėles – už du Adele albumus „21“ ir „25“ bei Taylor Swift albumą „1989“.