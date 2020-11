Išgirskite: su Kolumbijos žvaigžde Maluma jėgas suvienijęs The Weeknd pirmąsyk uždainavo ispaniškai

Vieni populiariausių šių dienų atlikėjų – Lotynų Amerikos dainininkas, mados ikona Maluma ir didžiąją šių metų dalį aukščiausiose muzikos topų pozicijose visame pasaulyje išsilaikęs The Weeknd - pristato bendrą darbą.

Tai nauja dainos „Hawai“ versija ir vaizdo klipas, kuriame kartu nusifilmavo abi žvaigždės.

„Visuomet žavėjausi The Weeknd, taigi tai, kad kartu uždainuojame dainos „Hawai“ remikse, yra mano svajonės išsipildymas. Šiai dainai The Weeknd suteikė visai kitokią nuotaiką“, – pasakoja kolumbietis Maluma.

Trijų „Grammy“ apdovanojimų laimėtojas The Weeknd pirmą kartą savo karjeroje uždainavo ispanų kalba. „Hawai“ kalbama apie skyrybas šių dienų pasaulyje, kuriame karaliauja socialiniai tinklai, išgyvenančius žmones.

Turbūt nebe paslaptis, kad skyrybos su modeliu Natalia Barulích ir įkvėpė Malumą sukurti šią dainą. Pirmoji dainos versija net kelias savaites buvo žiūrimiausiu vaizdo klipu „YouTube“ kanale.

Nepaisant pokyčių asmeniniame gyvenime, 2020-ieji Malumai buvo išties sėkmingi. Šią vasarą jis pristatė penktąjį albumą „Papi Juancho“.

„Nemaniau, kad dėl visų dalykų, kurie dabar vyksta pasaulyje, dar šiemet išleisiu albumą“, – kiek anksčiau sakė Maluma. Specialiame interviu su žurnalistu Zane‘u Lowe‘u jis pripažįsta, kad laikas karantine, jo paties nuostabai, buvo labai produktyvus.

Taip pat šių metų rudenį išėjo ir beprotiško populiarumo sulaukusi Malumos ir Jennifer Lopez „muzikinė saga“ – „Pa Ti“ ir „Lonely“. Jiedu kartu nusifilmavo ir filme „Marry Me“. Jo premjera numatyta 2021 m. - šventinį Valentino dienos savaitgalį.

Maluma / „Sony Music“ nuotr.

26-erių Malumą vien socialiniame tinkle „Instagram“ seka daugiau nei 50 milijonų gerbėjų visame pasaulyje. Per savo aktyvios karjeros laiką nuo 2012 m. jis jau spėjo išleisti penkis albumus (trys iš jų platininiai). Taip pat jis yra įrašęs pasaulinius hitus su tokiomis scenos dievaitėmis kaip Shakira, Madonna ir Jennifer Lopez.

Šiemet savo solinį albumą „After Hours“ irgi išleidęs The Weeknd, kaip ir Maluma, išgyvena labai produktyvų laiką. Jo hitas „Blinding Lights“ visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, karaliavo pirmoje muzikos topų vietoje netgi kelis sezonus ir sumušė ne vieną reikšmingą rekordą. Be to, The Weeknd dabar yra dažniausiai klausomas atlikėjas „Spotify“ platformoje visame pasaulyje.