Išgarsėti pasaulyje siekiantis latvis Chrisas Noah pristato naują albumą: tikiuosi koncertuoti ir Lietuvoje

Vienas ryškiausių kylančių šių dienų latvių atlikėjų Chrisas Noah pristato naują minialbumą „Distance“.

Šie metai Chrisui išties ypatingi – gimė ne tik nauji įrašai, bet ir pasirašytas išsvajotas kontraktas su „Sony Music Entertainment“ priklausiančia leidybine kompanija „Made in Baltics“. Tiesa, naujai atsivėrusias galimybes Chrisui gerokai pakoregavo įsibėgėjusi pandemija.

„Visa ši situacija labai paveikė mano karjerą, netgi labiau nei galėjau įsivaizduoti. Tačiau bandau žvelgti pozityviai – šiemet pasirašiau labai svarbų kontraktą ir kur kas daugiau laiko nei bet kada iki šiol praleidžiu studijoje įrašinėdamas“, – specialiame interviu Lietuvai kalbėjo dainininkas Chrisas Noah.

Ženkliai sumažėjus koncertų skaičiui ir galimybėms prisistatyti užsienyje, Chrisas nėrė į kūrybą ir šiandien pristato minialbumą „Distance“.

Jame skamba neseniai per visus „Sony Music Entertainment“ kanalus pristatytas kūrinys „This is the Night“.

„Šioje dainoje kalbu apie santykius, kai vienas iš partnerių pernelyg daug dėmesio skiria karjerai, o meilei lieka trupiniai“, – trumpai dainos idėją pristato latvis.

Pasak muzikanto, vasara Latvijos atlikėjams nebuvo saldi: „Saugumo vardan „nuplaukė“ didžioji dalis koncertų. Kiek žinau, dauguma kitų latvių atlikėjų taip pat atšaukė savo pasirodymus“, – pasakoja Chrisas ir priduria, kad dabar tai yra teisingiausias sprendimas.

Chrisas Noah / „Sony Music“ nuotr.

Tiesa, ryšį su savo gerbėjais jis bando išlaikyti internetu, tačiau Chrisas Noah prisipažino, kad socialiniai tinklai nėra jo stiprybė. Be to, groti prieš kamerą tuščiai erdvei jam pasirodė mažų mažiausiai keista.

„Apima labai neįprastas jausmas, kai koncertuoji keliems operatoriams ir garso inžinieriui“, – šypsosi Chrisas Noah.

25-erių metų latvis augo muzikantų šeimoje: mama – vokalo mokytoja, o tėvas – muzikantas. Jo kūrinys „You“ tapo viena dažniausiai transliuojamų dainų Latvijoje, už ją Chrisas netgi buvo apdovanotas Latvijos autorinių teisių asociacijos specialiuoju prizu.

Chrisas Noah, kurio tikrasis vardas yra Kristas Indrišonokas, gerbėjų bendruomenę Latvijoje subūrė dėka savo šilko švelnumo tembro, jautrių dainų tekstų ir maišyto – indie roko ir pop – muzikinio stiliaus. O su „Distance“ albumu jis yra pilnai pasiruošęs ir tarptautiniam dėmesiui.

Lietuvoje Chrisas kol kas dar nėra koncertavęs. „Tikiu, kad ateityje manęs laukia labai geri dalykai ir tikiuosi, kad vienas jų – šou Lietuvoje dar 2021 m. vasarą.“

Beje, kalbėdamas apie lietuvių muzikinę sceną jis išskyrė ypatingą susitikimą vieno Vokietijos festivalio užkulisiuose su grupe „ba.“ ir muzikantą sužavėjusį Daddy Was a Milkman koncertą „Positivus“ festivalyje.