Pamatykite: Jurgis Didžiulis pristato muzikinį klipą, įamžinantį lietuvių palaikymą Baltarusijai

Jau trečią mėnesį besitęsiantys protestai Baltarusijoje sulaukė stipraus palaikymo Lietuvoje. Muzikantas ir visuomenininkas Jurgis Didžiulis tapo neatsiejama paramos akcijų dalimi ir savo naujausią dainą bei jos muzikinį klipą skiria įvykiams abiejose šalyse atpasakoti.

Nuo rugpjūčio 9 dienos, kai buvo paskelbti prezidento rinkimų rezultatai, Baltarusijoje netyla gyventojų protestai. Lietuvoje politikai, menininkai, visuomenės veikėjai bei paprasti piliečiai taip pat ieško įvairių būdų paremti savo kaimynus.

Jurgis Didžiulis teigia, kad taikūs protestai yra vienintelis būdas, galintis atvesti prie ilgalaikių politinių pokyčių: „Mes, lietuviai, iš patirties žinome, kad tai veikia. Tai dar šviežia mūsų atmintyje, todėl noras paremti baltarusius toks stiprus. Kaip tauta, kuri kovojo už savo laisvę apsiginklavusi niekuo kitu tik drąsa ir ryžtingumu, mes norime jiems pasakyti: „Jūs tai galite ir mes esame su jumis“.

Per šiuos kelis mėnesius Jurgis dalyvavo įvairiuose palaikymo renginiuose, kurių emocijos liks įamžintos naujame muzikiniame klipe „Time To Go“. Jurgio tikslas buvo išreikšti palaikymą baltarusiams, taip pat priminti istorinį kontekstą, dėl ko lietuviams šis klausimas toks svarbus.

Su klipo idėja muzikantas kreipėsi į savo draugą, Amerikos lietuvį ir „Nematomo fronto“ režisierių Vincą Sruoginį. „Žinojau, kad Vincas yra be galo užsiėmęs žmogus, bet taip pat, žinojau, jog jam be galo svarbios jo lietuviškos šaknys ir Lietuvos istorija, todėl neabejojau, kad norės prisidėti prie šio projekto", - pasakoja atlikėjas.

Jurgis Didžiulis / Asmeninio albumo nuotr.

Jurgis paaiškina, kad „Time To Go“ idėja ir prasmė nuolat kito. Ji įsižiebė per karantiną kaip bandymas išblaškyti susikaupusią negatyvią energiją: „Tačiau, kai aš ją pirmą kartą atlikau prie Baltarusijos ambasados, ji įgijo visai naują prasmę ir suskambo kaip atsisveikinimas su Lukašenkos valdymu. Tuomet aš supratau, kad ji jau nebepriklauso man, ji skirta baltarusiams kaip savotiškas muzikinis politinis egzorcizmas.“

Daina pirmą kartą buvo pristatyta Baltarusijai per nepriklausomą radijo stotį Minske „Radio Plato“. Gyva transliacija vyko iš Europos humanitarinio universiteto kiemelyje vykusio renginio, kuriame pasirodė Jurgis bei muzikantai iš Baltarusijos.

Jurgis Didžiulis / Asmeninio albumo nuotr.

Žiniasklaidoje įvykius Baltarusijoje komentuojantis Europos humanitarinio universiteto komunikacijos vadovas Maksimas Milta pabrėžia muzikos svarbą Baltarusijos protestuose: „Nuo smuikininkų iki dūdmaišininkų ir didžėjų — be jų neapsieina nė viena taiki protesto akcija Baltarusijoje.

Kova už laisvę yra neįmanoma be muzikos. Baltarusiai žino, kad Lietuvos žmonės juos ne tik palaiko, bet ir visapusiškai prisideda prie to, kad „Time To Go“ dainoje minima pranašystė kuo greičiau išsipildytų.“

Jurgis Didžiulis / Asmeninio albumo nuotr.

Jurgis pritaria, kad kultūros vaidmuo yra labai svarbus sunkiu metu: „Menas gali padėti geriau suprasti pasekmes, artikuliuoti mintis ir jausmus bei sujungti žmonių balsus. Tokiose situacijose kaip ši, visi stengiasi prisidėti tuo, kuo gali, ir aš džiaugiuosi, kad galiu paskirti geriausią, ką turiu - kūrybą, draugams iš Baltarusijos.“