LRT OPUS eteryje – britų roko grupės „Placebo“ koncertas

Radijo stotis LRT OPUS tęsia žymių užsienio atlikėjų koncertų transliacijas, kurias eteryje galite girdėti kiekvieną sekmadienį, 19 valandą.

Šį sekmadienį eteryje – britų roko grupė „Placebo“, gyvuojanti 26 metus ir turinti daugybę gerbėjų visoje Europoje.

Grupę 1994 metais Londone subūrė vokalistas Brianas Molko ir bosistas Stefanas Olsdalas. Grupės susibūrimo istorija kiek neįprasta – Brianas yra britų ir amerikiečių kilmės muzikantas, gimęs Briuselyje. Stefanas – švedas, gimęs Geteborge. Abu muzikantai tuo pačiu metu lankė tarptautinę mokyklą Liuksemburge, tačiau susipažino tik gerokai vėliau, persikraustę į Londoną.

Pasivadinę „Placebo“, muzikantai 1995-aisiais išleido pirmąjį kūrinį „Bruise Pristine“, o po metų – pirmąjį albumą, pavadintą tiesiog „Placebo“.

Postpanko, gotikinio, „glam“ roko, elektroninės muzikos elementus derinanti grupė iš minios išsiskyrė tekstais, kuriuose nagrinėjo depresijos, seksualinės tapatybės temas, nevengė provokuojančių temų ir tamsių atspalvių. Ne viena grupės daina – apie narkotikus. B. Molko yra prisipažinęs, jog buvo giliai į juos įklimpęs, tačiau teigia, kad nuo 2006-ųjų visiškai nebevartoja kvaišalų.

„Placebo“ bosistas Stefanas Olsdalas / AP nuotr.

Nuo pat karjeros pradžios svarbia „Placebo“ veiklos dalimi tapo kova už LGBT teises. S. Olsdalas – gėjus, B. Molko – biseksualus. Kai 2007-aisiais koncertavo Vilniuje, „Placebo“ įkūrėjai pasirodymą pradėjo aistringu bučiniu – protestuodami prieš homofobiją. Scenoje grupė mėgsta demonstruoti vaivorykštinę vėliavą, homofobijos temą nagrinėjo dokumentiniame filme, kuriame užfiksuota „Placebo“ kelionė į Rusiją. Karjeros pradžioje muzikantai mėgo scenoje rengtis moteriškais rūbais – kaip patys sako, tai jiems buvo tarsi politinis pareiškimas.

B. Molko, kurio šaižus balsas ir savitas humoro jausmas yra tapęs „Placebo“ vizitine kortele, ne viename interviu yra užsiminęs, kad kovoti už netradicinės orientacijos mažumų teises jį įkvepia ir asmeninė patirtis. Dėl manieringo elgesio ir pomėgio dažytis paauglystėje jam teko patirti bendraamžių psichologinį smurtą, dėl to jis netgi buvo priverstas pakeisti mokyklą.

Grupę išgarsino 1998 metų albumas „Without You I‘m Nothing“ – įspūdingas ir tamsus įrašas, kuriame kritikai išgirdo ir pankroko, ir, pavyzdžiui, grupės „Depeche Mode“ atspindžių. Tais pačiais metais grupė buvo pakviesta filmuotis kultiniame filme „Auksinė praraja“, kurio siužetas vyksta aštuntajame dešimtmetyje – auksiniais „glam“ roko laikais.

Albume skambėję kūriniai „Pure Morning“ ir „Every You Every Me“ tapo vienomis populiariausių grupės dainų, o titulinį albumo kūrinį vėliau su grupe atliko ir legendinis britų dainininkas Davidas Bowie.

Šis atlikėjas, kuris buvo vienas iš „Placebo“ įkvėpėjų, tapo geru grupės bičiuliu, savotišku globėju ir kvietė juos koncertuoti kartu. Galbūt D. Bowie įžvelgė savo ir B. Molko ekstravagantiško elgesio ir kūrybinio braižo panašumų. Šią draugystę „Placebo“ nariai itin brangino.

Tarp kitų muzikos žvaigždžių, kurios neslepia palankumo „Placebo“ kūrybai – „The Cure“ vokalistas Robertas Smithas, pakvietęs grupę groti savo kuruotame „Meltdown“ festivalyje, ir R.E.M. dainininkas Michaelas Stipe‘as, su kuriuo B. Molko yra įrašęs dainą „Broken Promise“.

„Placebo“ / AP nuotr.

Septynis albumus išleidusi grupė didelio populiarumo sulaukė Vokietijoje ir Prancūzijoje – pastarojoje šalyje jos koncertai visada vyksta sausakimšose arenose.

Grupei netrukdo ir kartais pasitaikantys skandalai – pavyzdžiui, prieš kelerius metus vykęs „Placebo“ 20-mečio turas prasidėjo koncertu, kurį teko nutraukti po poros dainų, nes B. Molko nesiorientavo aplinkoje. Vėliau buvo pranešta, kad tokį jo elgesį sukėlė neplanuota organizmo reakcija į naujus jam išrašytus vaistus.

Neslepiantis, kad jaunystėje jam buvo diagnozuota sunki depresijos forma, B. Molko išlieka savo kasdienybės detales akylai saugančiu žmogumi. Dainininkas turi 15-metį sūnų Cody, tačiau visuose interviu vengia pasakoti apie asmeninį gyvenimą.

Iki šiol paskutinis „Placebo“ studijoje įrašytas pilnos trukmės albumas „Loud Like Love“ pasirodė 2013 metais. Prieš porą savaičių vienas grupės vadybininkų internete pranešė, kad naują, aštuntąjį grupės diską ketinama išleisti kitų metų pavasarį.

Lietuvoje „Placebo“ lankėsi sykį – 2007 metų gegužę grojo Vilniaus Pramogų arenoje. Į šį koncertą, kuriuo grupė pristatė tuo metu naujausią savo albumą „Meds“, susirinko pora tūkstančių žiūrovų – gerokai mažiau, nei tikėjosi koncerto rengėjai. Iki šiol manoma, kad toks rezultatas gerokai sumažino Lietuvos koncertų agentūrų entuziazmą į Lietuvą kviestis alternatyvios muzikos žvaigždes.

Tačiau tarptautinėje scenoje „Placebo“ vardas ir šiandien skamba garsiai. Nepaisant to ( o gal būtent dėl to), kad, kaip yra sakęs B. Molko, ši grupė – tai „nepritapėliai, grojantys muziką nepritapėliams“.

LRT OPUS eteryje skambės „Placebo“ koncertas, 2014 metais surengtas Šveicarijos mieste Nione, festivalyje „Paleo“. Jame grupė grojo „Every Me Every You“, „Too Many Friends“, „Meds“, „The Bitter End“, „Infra Red“ ir kitas žinomas savo dainas.

Koncertas transliuojamas, bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga bei Šveicarijos visuomeniniu transliuotoju RTS.