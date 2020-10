Pamatykite: muzikos žvaigždės Davidas Guetta ir Sia naujame klipe skleidžia meilės ir tikėjimo žinią

Vienas populiariausių pasaulio šokių muzikos kūrėjų Davidas Guetta ir dainininkė Sia pristato kartu sukurtos dainos „Let’s Love” vaizdo klipą.

Prancūzo ir australės daina gimė izoliacijos laikotarpiu. Tai jau ne pirmas sykis, kai šie du garsūs kūrėjai dirbo dviese.

2 milijardai – tiek kartų iki šiol perklausyti ankstesni bendri prancūzų prodiuserio Davido Guettos ir austral dainininkės Sios darbai. Duetas suvienijo jėgas dar sykį – šiandien kartu išleidžia naują dainą „Let’s Love”.

Kartu atlikėjai yra išleidę ne vieną pasauliniu hitu tapusį kūrinį. 2011-aisiais pasirodė „Titanium“ – jis perklausytas daugiau kaip milijardą kartų. Po to sekė 2012-ųjų hitas „She Wolf (Falling To Pieces)“, „YouTube“ peržiūrėtas daugiau kaip 500 mln. kartų. 2015-aisiais išleistas kūrinys „Bang My Head“, o 2018-asiais „Flames“ – ši daina tais metais tapo grojamiausia Europos radijo stotyse.

Izoliacijos metu sukurtas ir įrašytas naujasis kūrinys turi užkoduotą žinutę. Atlikėjai nori, kad klausydamiesi dainos žmonės galvotų apie meilę ir tikėjimą – būtent to pasauliui reikia šiomis dienomis.

„Dainą karantino metu sukūrėme kartu su Sia programėlės „Zoom“ pagalba. Tuo metu buvo sukurta tiek daug liūdnos ir depresyvios muzikos, supratau, kad žmonėms reikia kažko, kas juos priverstų pasijausti laimingais, mylimais.

Iš pradžių ši daina buvo baladė, bet galiausiai ji tapo 9-o dešimtmečio skambesio pripildytu hitu. Tikiuosi, kad ji jums patiks taip, kaip man“, – apie „Let‘s Love“ pasakojo D. Guetta.

Vaizdo klipas sugrąžina į nepamirštamus 80-uosius. Jame pasakojama dviejų jaunų žmonių pažinties istorija. Ji įvyksta aštuoniasdešimtųjų tematikos kompiuteriniame žaidime. Veikėjai susiduria su įvairiais iššūkiais, o klipą užbaigia kiek netikėtas posūkis:

Prieš keletą mėnesių specialių koncertų metu Majamyje ir Niujorke Davidas Guetta paaukojo daugiau kaip pusantro milijono dolerių Jungtinių Tautų fondui, padedančiam nukentėjusiems nuo COVID-19. Koncertus stebėjo daugiau kaip 50 mln. žiūrovų iš viso pasaulio.

Davidui priklauso net du pasaulio Guinnesso rekordai – jis yra daugiausia žiūrovų koncerto internetu metu sulaukęs didžėjus ir daugiausia sekėjų „Facebook“ turintis didžėjus.

Davidas Guetta / Ellen von Unwerth nuotr.

Liepą surengęs pagrindinį festivalio „Tomorrowland Around The World“ pasirodymą, Davidas Guetta paskelbė 2021-aisiais sugrįšiantis į žymųjį „Hï Ibiza“ klubą Ibisoje ir ten toliau rengsiantis „F**k Me I’ Famous“ vakarėlius.

D. Guetta taip pat pradėjo naują judėjimą elektroninės muzikos scenoje „Future Rave“. Praėjusį mėnesį didžėjus išleido minialbumą „New Rave“ – gerbėjai jau dabar nekantrauja kada galės išgirsti kūrinius gyvai.