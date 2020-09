LRT OPUS eteryje – kultinės britų grupės „New Order“ koncertas

Radijo stotis LRT OPUS tęsia žymių užsienio muzikos atlikėjų koncertų transliacijas, kurias eteryje galite girdėti kiekvieną sekmadienį, 19 valandą.

Šį sekmadienį eteryje – britų elektroninės popmuzikos klasikų, grupės „New Order“ koncertas.

1976-aisiais Mančesterio priemiestyje Salforde susibūrė grupė „Joy Division“, tapusi vienu ryškiausių postpanko muzikos reiškinių.

Du jos išleisti albumai „Unknown Pleasures“ ir „Closer“ (beje, abu dar praėjusiame amžiuje vinilo plokštelėse perleisti ir Lietuvoje) yra laikomi alternatyvios muzikos klasika. Grupės skambesys įkvėpė šimtus garsių vėlesnių kartų atlikėjų, nuo amerikiečių „Interpol“ iki britų „Editors“. Daina „Love Will Tear Us Apart“ nuolat įvairiose apklausose renkama tarp geriausių alternatyvios muzikos kūrinių.

Grupės legenda gyva iki šių dienų – apie ją 2007-aisiais buvo sukurtas vaidybinis filmas „Kontrolė“, režisuotas garsaus muzikos fotografo Antono Corbijno, „Joy Division“ dainas į savo repertuarą įtraukia jaunosios kartos atlikėjai, o marškinėliai su albumo „Unknown Pleasures“ simbolika išlieka madingi, nuo šio įrašo pasirodymo praėjus daugiau nei keturiems dešimtmečiams.

1980-aisiais, būdamas vos 23-ejų, mirė grupės vokalistas Ianas Curtis. Po jo mirties grupė nenutraukė veiklos, tačiau likę jos nariai – gitaristas Bernardas Sumneris, bosistas Peteris Hookas ir būgnininkas Stephenas Morrisas – pakvietė prisijungti klavišininkę Gillian Gilbert ir pradėjo naują karjeros etapą „New Order“ pavadinimu.

Iš pradžių groję muziką, ne per daug nutolusią nuo „Joy Division“ skambesio, netrukus muzikantai pradėjo eksperimentuoti su elektroninės muzikos ritmais ir tapo viena įtakingiausių devintojo dešimtmečio britų popmuzikos scenos grupių.

Hitai „Blue Monday“, „True Faith“, „Touched By The Hand Of God“ pasiekė didelio populiarumo visame pasaulyje ir iki šiol įvardijami pavyzdžiu, kaip efektingai gali susidurti alternatyvios ir popmuzikos idėjos, gitarų ir elektroninis skambesys. Ypač didelio pripažinimo sulaukė ryškiai į tų laikų šokių muziką pasukęs 1989 metų albumas „Technique“.

„New Order“ tuo metu pagarsėjo ir kaip vieno žymiausių Didžiosios Britanijos muzikos klubų „Hacienda“ įkūrėjai bei bendrasavininkiai. Nors klubas vėliau bankrutavo su dideliais nuostoliais, jo pavadinimas išlieka madingas, pasaulyje rengiami šokių muzikos vakarėliai po jo vėliava.

Paskutiniame praėjusio amžiaus dešimtmetyje grupė pritilo po albumo „Republic“, tačiau šiame tūkstantmetyje sugrįžo su nauja muzika. Tiesa, 2007-aisiais grupę skandalingai paliko bosistas P. Hookas (tais pačiais metais didžėjavęs ir Vilniaus klube „Gravity“) – muzikantas iki šiol pykstasi su kitais „New Order“ nariais ir tikina, jog grupė neturėtų tęsti veiklos be jo.

Papildę gretas dviem naujais muzikantais, „New Order“ muzikuoja iki šiol – naujausias studijoje įrašytas albumas „Music Complete“ pasirodė prieš penkerius metus, tačiau grupė iki koronaviruso pandemijos nuolat koncertavo pasaulio arenose ir festivaliuose, o kitais metais JAV gastroliuos su kitais žymiais britais „Pet Shop Boys“.

Beje, prieš porą dienų „New Order“ pasidalino užuomina, jog pirmadienį jos gerbėjai sulauks svarbių žinių. Spėliojama, kad grupė ketina paskelbti apie naują albumą.

LRT OPUS klausytojai išgirs grupės koncertą, 2012 metais surengtą Barselonoje, garsiame elektroninės muzikos festivalyje „Sonar“.

Koncerto transliacija vykdoma, bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga.