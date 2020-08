LRT RADIJO eteryje – garsios JAV grupės R.E.M. koncertas

LRT RADIJAS kiekvieną rugpjūčio šeštadienį kviečia klausytis žymių užsienio atlikėjų koncertų iš Europos festivalių. Šį šeštadienį eteryje – JAV grupė R.E.M.

Koncerte, kurio įrašas bus transliuojamas 21 val. 05 min., skambės grupės koncertas, 2008 metų liepą įvykęs Šveicarijoje, Niono mieste vykstančiame festivalyje „Paleo“.

1980 metais susibūrusi grupė R.E.M. vadinama viena įtakingiausių ir ryškiausių alternatyviojo roko grupių per visą muzikos istoriją.

Be to – ir viena populiariausių. 2011 metais išsiskirsčiusios grupės įrašai parduoti daugiau nei 90 milijonų egzempliorių tiražu.

R.E.M. vokalistas Michaelas Stipe'as / AP nuotr.

1980-aisiais Džordžijos valstijos mieste Atėnuose susibūrusi grupė pasaulinę šlovę pelnė 1991-aisiais, kai pasirodė jos albumas „Out Of Time“. Hitais „Losing My Religion“ ir „Shiny Happy People“ suspindęs albumas buvo parduotas daugiau nei 18 milijonų egzempliorių tiražu.

Įdomus skambesys, vokalisto Michaelo Stipe‘o charizma, tekstai apie emocijas, politiką ir socialines problemas R.E.M. greitai pelnė vienos svarbiausių savo kartos grupių titulą.

Paskutinis praėjusio amžiaus dešimtmetis grupei buvo itin spalvingas – po milžiniškos sėkmės sulaukusio albumo „Automatic For The People“ R.E.M. pasinėrė į kūrybinius ieškojimus, išleido „purvinais“ gitarų garsais nustebinusį albumą „Monster“ ir dar labiau eksperimentinį diską „New Adventures In Hi-Fi“.

Šiame tūkstantmetyje grupė sugrįžo prie savo didžiausios sėkmės laikų skambesio ir iki karjeros pabaigos sukaupė keliolika visame pasaulyje žinomų dainų – „Drive“, „Everybody Hurts“, „Man On The Moon“, „The Great Beyond“, „Imitation Of Life“ yra kūriniai, kurie ir šiandien dažnai skamba radijo stočių eteryje.

2008-aisiais R.E.M. pirmą ir paskutinį sykį lankėsi Lietuvoje – tų metų rugsėjį koncertavo sostinės „Siemens“ arenoje.

2011-aisiais, išleidusi paskutinį albumą „Collapse Into Now“, grupė paskelbė, jog skirstosi – nerengdama jokių atsisveikinimo turų ir nebandydama pasipelnyti iš šios progos.

Nors grupės nariai nesusipyko, iki šiol nėra jokių užuominų apie tai, kad R.E.M. galėtų atsikurti – visi muzikantai užsiėmę savais kūrybiniais projektais.

Festivalyje, kurio įrašą išgirs LRT RADIJO klausytojais, R.E.M. sugrojo iš tuo metu naujausių ir senų savo kūrinių sudarytą programą – joje skamba ir grupės hitai „Drive“, „Imitation Of Life“, „It‘s The End Of The World As We Know It“, „The Great Beyond“, „The One I Love“ ir daug kitų.

Koncerto įrašas transliuojamas, bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga.