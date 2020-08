Išgirskite: Alina Orlova pristato dainą, įkvėptą kultinio Jimo Jarmuscho filmo

Išskirtinio braižo amerikiečių kino režisierius Jimas Jarmuschas dar 1995-aisiais sukūrė filmą „Negyvėlis“ („Dead Man“), kuriuo ne tik pagirdė vertingo nepriklausomo kino troškulio kamuojamus sinefilus ar padovanojo vieną reikšmingiausių karjeros vaidmenų aktoriui Johnny Deppui, bet ir įkvėpė jaunesnius menininkus.

Šio filmo dvasia juntama Alinos Orlovos kūrinyje „Sick Rose“. Dar negirdėta, orkestrinė kūrinio versija šiandien pasirodė skaitmeninėse platformose.

„Daina „Sick Rose“ mano repertuare atsirado prieš 8 metus, su grupe atlikdavome ją savo koncertuose. 2013-aisiais gavome pasiūlymą atlikti savo muzikinę programą kartu su regioniniu Žemutinės Normandijos kameriniu orkestru „Les Boreales“ festivalyje Kano mieste, Prancūzijoje.

Iškilus klausimui dėl aranžuočių, kilo puiki mintis kreiptis į nusipelniusį, šviesaus atminimo kompozitorių Vidmantą Bartulį. Gavę partitūras buvome nustebinti ir nudžiuginti jo jautriu, originaliu požiūriu į muzikinę medžiagą, – pasakoja A. Orlova. – Praėjus metams po sėkmingo koncerto Prancūzijoje, nusprendėme pakartoti šią patirtį ir Vilniuje – kartu su Šv. Kristoforo kameriniu orkestru, vadovaujamu Donato Katkaus. Koncertą, vykusį Vilniaus paveikslų galerijoje, įrašėme ir palikome „gulėti“. Praėjus šešeriems metams perklausėme įrašą. Po nemažos laiko distancijos jis mums pasirodė vertas prisiminimo ir dėmesio, todėl šiandien noriu pasidalinti pirmąja šio koncerto daina.“

„Sick Rose“ – kinematografiškas, šiek tiek grotesko intonacijų turintis kūrinys, kuris kone išsivysto į ritualinį šokį, atlikėjai lyg burtažodį kartojant žodžius iš filmo „Negyvėlis“: „Some are born to sweet delight, some ar born to endless night“ („vieni gimsta saldžiam malonumui, kiti – nesibaigiančiai tamsai“).

Alina Orlova / Igno Maldžiūno nuotr.

Ši eilutė – iš žymaus XVIII-XIX a. sandūros anglų menininko Williamo Blake‘o poezijos. Romantizmo epochos rašytojas, tapytojas, vizionierius atrodė gimęs ne savo laiku. Tačiau pats laikėsi principo, kad kiekvieno gyvenimas yra kaip tik jam skirta kelionė, nesustojančio judėjimo ciklo dalis. Savoje kelionėje W. Blake‘as balansavo tarp esamo ir lygiagretaus pasaulių. Menininkas rengė spiritizmo seansus, teigė bendraujantis su mirusiųjų vėlėmis, tapė jas, dalijosi vizijomis.

Kino režisierius J. Jarmuschas savo filme „Negyvėlis“ taip pat leidžiasi į mistinę sielų kelionę per Laukinius Vakarus ir reinkarnuoja poetą W. Blake‘ą. Skirtingai nei kituose vesterno žanro filmuose, šioje kelionėje – mažiau veiksmo, daugiau absurdiškų aplinkybių, kultūrų simbolių ir anapusinio pasaulio nutylėjimų, kuriuos tobulai įgarsino filmo muzikinį takelį sukūręs roko muzikos monstras Neilas Youngas.

Filme gausu Holivudo žvaigždžių, bet A. Orlovos dainai bene labiausiai pasitarnavo Mili Avital, suvaidinusi buvusią prostitutę Thel Russel: mergina stengiasi išgyventi, gamindama ir su meile pardavinėdama negyvas, popierines rožes.

Panašiais žiedais pražysta A. Orlovos daina „Sick Rose“, kuri šiandien pasirodė visose skaitmeninėse muzikos platformose, tarsi išpildydama paties J. Jarmuscho viename interviu išreikštą palinkėjimą visiems jauniems žmonėms atrasti W. Blake’o poeziją jo filmo „Negyvėlis“ dėka.

Kūrinio „Sick Rose“ atgimimo galima tikėtis ir artimiausiuose Alinos Orlovos koncertuose, kurie įvyks rugpjūčio 19 d. Vilniaus menų fabrike „Loftas“ ir rugpjūčio 20 d. Klaipėdos Šiauriniame rage.