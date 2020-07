Šią savaitę „Lofte“: Giedrė, „Strings Of Earth Orchestra“, jaunų grupių konkursas ir šokiai iki ryto

Vilniaus menų fabrikas „Loftas“ melomanus kviečia dar vieną vasarišką savaitę praleisti kartu.

Liepos 13-17 dienomis „Lofto“ terasoje pasirodys reivo motina vadinama Giedrė, širdis šildys visada pozityvūs „Strings of Earth Orchestra“, kovą dėl titulų tęs jaunos mūsų ir kaimyninių šalių grupės, vyks legendinis Rastadienis, o įvairių šalių patiekalais pasilepinti kvies duris atveriantis „Open Kitchen“.

Savaitę „Lofto“ terasoje pradės unikalaus ir įsimintino balso savininkė Giedrė, puikiai besijaučianti ir stilingai pateikianti tiek džiazo, tiek pop ar elektronikos muziką. Su daugeliui žinomomis grupėmis „Empti“ bei „Pieno lazeriai“ ji yra laimėjusi ne vieną apdovanojimą bei išleidusi kelis sėkmingus albumus.

Lygiai prieš metus atlikėja pristatė antrąjį solinį albumą „Nuolat pildoma“ ir po kelerių džazo scenoje praleistų metų grįžo prie stiliaus, nuo kurio prasidėjo jos muzikinis kelias – pop elektronikos.

Antradienį „Loftą“ jau tradiciškai užims jaunosios mūsų ir kaimyninių šalių grupės – čia vyks trečiasis muzikos inkubatoriaus „Novus“ etapas.

Scenoje pasirodys postroko žanrui atstovaujanti ketveriukė iš Estijos „After The Waves Have Washed Me Away“, indie, pankroko ir psichodelinės muzikos stilius jungiantys vilniečiai „indieca“, elektroniką atstovaujantis Palmės Žiedas ir praėjusiais metais susibūręs elektroninio džiazo kolektyvas „SynthEtika“. Komisijos kėdėse šį antradienį sėdės ir dalyvius vertins Vilius Alesius („Skamp“), vadybininkė Aiste Navickaitė, grupės „Baltasis Kiras“ lyderis Tautvydas Paulius Augustinas ir Linas Ežerinis („AGATA“).

„Strings Of Earth Orchestra“ / Asmeninio albumo nuotr.

Šiltas, jaukus ir pozityvus nusimato trečiadienio vakaras „Lofto“ terasoje. Čia į sceną lips visas orkestras – „Strings Of Earth Orchestra“. Jų koncertuose jau skambėjo repas, džiazas, regis, rokas, kantri, folkas ir dar visa gausybė įvairiausių muzikos stilių. Kolektyvas juokauja, kad yra tikimybė juos išgirsti net grojant techno – jie yra atviri ir draugiški įvairiems pasauliams. Muzika ir meilė – būtent tai „Strings Of Earth Orchestra“ transliuoja scenoje ir gyvenime.

Muzikos inkubatoriaus „Novus“ akimirka / Asmeninio albumo nuotr.

Ketvirtadienį „Loftas“ tęsia tradicijas ir naktį atiduoda legendiniam Rastadieniui. Čia regio, jungle, D&B ir dub skambesius jungs ir rytą šokių aikštelėje pasitikti kvies maestro Doctah Jahngle bei būrys kolegų.

Penktadienį, liepos 17 d. „Lofto“ terasoje oficialiai atsidaro vilniečių pamėgtas „Open Kitchen“, visą vasarą kviesiantis išalkusius ragauti ir mėgautis įvairių šalių patiekalais. Draugai, pokalbiai, skanus maistas ir muzika – puikus planas užbaigti savaitę.