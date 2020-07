Naujos Marijono Mikutavičiaus dainos „Tu korona“ klipas primena siaubo filmą

Marijonas Mikutavičius pristato naują dainą „Tu korona“ ir jos siaubo filmo vertą vaizdo klipą. Dainos muziką sukūrė gitaristas Martynas Kuliavas, su kuriuo Marijonas kažkada pradėjo muzikinę karjerą, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Daina, tiesą sakant, nėra visiškai apie koroną. Ji yra apie moterį, įsimylėjusį bičą, kuris jos geidžia, tačiau dar labiau – bijo. Moteris yra tokia mistifikuota, kerus skleidžianti ragana, kokias religiniai psichai vaizduodavo viduramžiais. Bičas, kaip koks įžadus davęs vienuolis, bando save nuo jos izoliuoti, tačiau kartu kankinasi“, – sako Marijonas.

Anot dainininko, tai yra abipusė metafora, kadangi toks pats dvilypis jausmas buvo apėmęs ir saviizoliacijos metu: tarsi ir saugai save lindėdamas namuose, tačiau kartu suvoki, kad negali ten lindėti amžinai, nes išprotėsi.

„Jei jau atvirai, tai nėr ko čia daug filosofuot. Tai tiesiog paprastas priedainis, kurį smagu parėkti“, – apie dainos gimimą pasakoja jis.

Klipo kūryba buvo inspiruota dainininko pomėgio, kuris gal ir nėra žinomas plačiai, tačiau jo artimiesiems ir draugams – seniai jokia paslaptis. „Matot, aš mėgstu siaubo filmus. Nuo tos akimirkos, kai būdamas gal dešimties per Lenkijos televiziją pamačiau Alfredo Hičkoko „Psycho“.

Karts nuo karto vis pagundau pažįstamus kino režisierius pastatyt nacionalinį siaubiaką, tačiau jiems tai atrodo neprotinga mintis. Ką gi, mes kažką bent minimaliai perkėlėm į klipą. Jau rašydamas tekstą norėjau, kad dainavimo maniera ir tekstas būtų šiek tiek glitūs: kaip vaikiškame siaubo anekdote, kuriuos pasakodavome naktimis.

Marijono Mikutavičiaus klipas „Tu korona“ / Stop kadras

Pavyzdžiui, skaičiuotė: „Viens, du, be klaidų, sėlini aplink ratu“ buvo inspiruota siaubiakų apie Fredį Kriugerį, kur angliška vaikų skaičiuotė skamba: „One, two, three, four, Freddy's knocking on your door“, – pasakoja Marijonas.

Mergaitės šokėjos Dianos Rekel sukurtas personažas buvo įkvėptas filmo „Švytėjimas“. „Žinoma, tiek daina, tiek vaizdo klipas – labiau siaubo filmų parodija nei tikras noras gąsdinti. Su režisiere Barbora Giliūte norėjome, kad jis būtų su šiokios tokios mistikos klišėmis, tačiau linksmas, nes į daugelį siaubo filmų iš principo sunku žiūrėti rimtai“, – sako jis.

Marijono vasaros akustiniai koncertai festivalyje „Untold City“: Kaune – rugpjūčio 20 d., Vilniuje – 26 d.