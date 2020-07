Martynas Levickis surengė pirmąjį koncertą po karantino: grojo istorinėje sostinės vietoje

Antradienio vakarą Vilniaus universiteto didžiajame kieme prasidėjo vasaros koncertų ciklas, truksiantis tris dienas.

Jį pačioje Vilniaus širdyje, istoriniame universiteto kieme, pradėjo akordeono virtuozas Martynas Levickis, koncerte pirmą kartą klausytojams pristatęs savo programą „Music for a While“.

Jau šį vakarą čia pasirodymą po atviru dangumi surengs scenos patrakėliai „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“, o ketvirtadienį naują albumą specialiu šou pristatys viena žymiausių Lietuvos dainininkių Jurga.

„Labai džiaugiuosi, kad mano pirmasis koncertas po pertraukos įvyko būtent čia, Vilniuje, ir žinoma – savai publikai!” – šypsosi Martynas Levickis. „Vilniaus universiteto kiemas – išties puiki erdvė koncertams. Džiaugiausi, kad galėjau čia sugrįžti pasirodymui – net po šešerių metų pertraukos, kai pirmą kartą čia koncertavau.“

Martyno Levickio koncerto akimirka / Igno Avižinio nuotr.

„Turiu pripažinti, kad kaip vasaros koncertui oras papuolė kiek vėsokas. Vis dėlto tikiuosi, kad muzikai pavyko sukurti šilumą žmonių širdyse ir sielose“, – viliasi akordeonininkas.

Liepos 7 dienos pasirodymas Vilniaus universiteto kieme buvo pirmasis didelis Martyno Levickio koncertas po karantino pabaigos. Vasarišką programą žiūrovams parengęs muzikantas vakarą pradėjo nuo nemirtingos George'o Gershwino klasikos „Summertime“. Klausytojus pradžiugino ir vėliau sekę gerai pažįstami kompozitorių Mozarto ir Bacho kūriniai bei nuostabi Yanno Tierseno muzika iš kino filmo „Amelija iš Monmartro“.

Viena iš daugelio vakaro staigmenų tapo Martyno Levickio autorinio kūrinio „Can You Draw Me a Picture of Happiness?“ pristatymas. Šią prieš dešimt metų parašytą kompoziciją karantino metu Martynas Levickis suorkestravo styginių ansambliui. Pasirodymo Vilniaus universitete metu jį atliko kartu su akordeonistu viso vakaro metu koncertavęs styginių ansamblis „Mikroorkéstra“.

Martyno Levickio koncerto akimirka / Igno Avižinio nuotr.

Žiūrovus muzikantai taip pat sujaudino jautriu Lucio Dallos „Caruso“ atlikimo, po kurio Martynas Levickis iš karto nustebino labai netikėta Franko Zappos kūrinio „G-Spot Tornado“ aranžuote akordeonui ir styginiams.

Programą Martynas Levickis pabaigė, kaip ir žadėjo, tikrais vasariškais ritmais. Ypač ekspresyviai akordeonininko ir styginių ansamblio atlikti Ary’io Barroso ir Chicko Coreos kūriniai „Aquarela do Brasil“ ir „Spain“ iš tiesų nukėlė į lotyniškų ritmų ir šokio pasaulį.

Martyno Levickio koncerto akimirka / Igno Avižinio nuotr.

Bisui sugrįžę muzikantai nustebino emocingu populiariosios muzikos legendos Johno Lennono dainos „Imagine“ atlikimu, po kurio padėkoję klausytojams Martynas Levickis ir styginių ansamblis „Mikroorkéstra“ atsisveikino su publika.

Koncertų ciklas Vilniaus universiteto didžiajame kieme tęsiasi. Jau šiandien, liepos 8 dieną, nuo 20 valandos pasirodys grupė „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“, o liepos 9 dieną, ketvirtadienį, savo naują albumą pristatys Jurga.