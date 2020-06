Sekmadienį LRT OPUS eteryje – britų roko žvaigždės Noelio Gallagherio koncertas

Radijo stotis LRT OPUS tęsia ryškiausių ir įdomiausių užsienio atlikėjų koncertų transliacijų ciklą, kurį galite girdėti kiekvieną sekmadienį 19 valandą.

Šį sekmadienį eteryje – vieno žymiausių pastarųjų trijų dešimtmečių britų roko kūrėjų, buvusio grupės „Oasis“ nario, gitaristo ir dainininko Noelio Gallagherio bei jo grupės „High Flying Birds“ koncertas.

1991-aisiais susibūrusi grupė „Oasis“, kurioje N. Gallagheris grojo su broliu, pagrindiniu vokalistu Liamu, tapo vienais populiariausių XX amžiaus pabaigos britų muzikantų.

Antrasis grupės diskas „(What‘s The Story) Morning Glory?“ tapo perkamiausiu Didžiojoje Britanijoje paskutinio praėjusio amžiaus dešimtmečio albumu. Grupės dainos „Wonderwall“, „Champagne Supernova“, „Roll With It“, „Don‘t Look Back In Anger“ ir daugybė kitų kūrinių tapo tikrais roko himnais.

Chuliganiškas grupės narių įvaizdis, rupi muzika ir energija tapo viso naujos britų roko bangos simboliu. Populiarumo „Oasis“ sulaukė visame pasaulyje, tačiau 2009-aisiais iširo, kai Noelis ir jo brolis Liamas eilinį sykį susipyko festivalio Prancūzijoje užkulisiuose.

Šįsyk, atrodo, rimtai. Noelis ir Liamas Gallagheris nuolat vienas kitą įžeidinėja internete ir atskirai bendraudami su žurnalistais, tvirtina, kad visiškai nebendrauja asmeniškai. Iširus „Oasis“, abu pradėjo sėkmingas solines karjeras.

Nors L. Gallagheris pastaruoju metu ne sykį yra užsiminęs, kad mielai vėl suburtų „Oasis“, pagrindinis šios grupės dainų kūrėjas N. Gallagheris tokią galimybę šiurkščiai atmeta.

2009-aisiais jo suburta grupė „High Flying Birds“, kurioje groja ir buvę „Oasis“ nariai Gemas Archeris, Mike‘as Rowe‘as bei Chrisas Sharrockas, yra išleidusi tris albumus, eksperimentuoja ne tik su roko, bet ir su elektronine muzika.

Koncertas, kurį išgirs LRT OPUS klausytojai, buvo 2017-aisiais įrašytas Paryžiuje, radijo stoties „Radio France“ studijoje.

Tais metais iki šiol naujausią albumą „Who Built The Moon?“ išleidusi grupė koncerte atliko ir „Oasis“ dainas – tarp jų „Half The World Away“ ir „Don‘t Look Back In Anger“.

Koncerto transliacija per LRT OPUS vykdoma, bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga.