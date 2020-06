Vilniuje laukiama britų grupė „Foals“ išleido remiksų albumą

Garsi britų roko grupė „Foals“, kuri šį rudenį ketino koncertuoti Vilniuje, pristatė remiksų albumą „Collected Reworks Vol. 1”.

Lietuvoje prieš trejus metus jau viešėjusios grupės koncertas Vilniuje suplanuotas rugsėjo 2 dieną - koncertų salėje „Compensa“.

Nors kol kas jis nėra oficialiai nukeltas ar atšauktas, muzikos verslo užkulisiuose kalbama, kad dėl koronaviruso „Foals“ viešnagė Lietuvoje bus nukelta į kitus metus.

Nuo tų dienų, kai rengė vakarėlius Oksforde, iki didelės sėkmės sulaukusio dviejų dalių albumo „Everything Not Saved Will Be Lost“, „Foals“ nuolatos domėjosi šokių muzika ir elektronika.

Sudėję visus garsiausius savo karjeros remiksus jie nusprendė išleisti naują albumą „Collected Reworks Vol. I“.

„Foals“ / Pranešimo autorių nuotr.

„Collected Reworks Vol. I“ išsiskiria skirtingų atlikėjų įvairove – visi jie „Foals“ kūriniams suteikia naujų atspalvių. Jame ir vienas seniausių grupės kūrinių remiksų – Ewano Pearsono „Olympic Airways“ remiksas, taip pat ir 10-minučių trukmės „The Runner“ variantas, kurį sukūrė „Grammy“ nominantai „Rüfüs Du Sol“.

Būtina išskirti ir Solumun sukurtą „Late Night“ versiją, kuri „YouTube“ perklausyta daugiau kaip 50 mln. kartų.

„Collected Reworks Vol. I“ pasirodo su nauju Hot Since 82 įrašytu kūrinio „Into The Surf“ remiksu. Tech house prodiuseris ir didžėjus Hot Since 82 kūriniui suteikia šviežumo. Aštuonių minučių kūrinys turi labai energingą ritmą, o saksofono skambesys sugrąžina į praeitį.

Dauguma „Collected Reworks Vol. I“ esančių kūrinių interneto platformose pasirodė pirmą kartą. Dvi kitos albumo dalys bus išleistos kiek vėliau šią vasarą. Pagrindiniai kūriniai suguls ir į riboto tiražo, spalvotus „Collected Reworks“ vinilus, jie pasirodys spalio 9-ąją.

„Foals“, norėdami paminėti albumo išleidimą, savo gerbėjams pasiūlė prisijungti prie iššūkio – sukurti „Wash Off“ remiksą. Gerbėjai savo remiksais kviečiami dalintis socialiniuose tinkluose, pažymint „Foals“ ir #WashOff. Grupė išrinks mėgstamiausius kūrinius ir pasidalins jais „SoundCloud“ ir kitose socialiniuose tinkluose.