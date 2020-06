LRT OPUS eteryje – JAV roko grupės „Black Rebel Motorcycle Club“ koncertas

Radijo stotis LRT OPUS tęsia garsių užsienio atlikėjų koncertų transliacijas, kurias eteryje galite girdėti kiekvieną sekmadienį 19 val.

Šį sekmadienį eteryje – JAV grupė „Black Rebel Motorcycle Club“, savo kūryboje jau du dešimtmečius derinanti alternatyvųjį, psichodelinį, rupų „garažinį“ roką su bliuzo ir kitų stilių priemaišomis.

1998-aisiais Kalifornijoje susibūrusi grupė pasivadino pagal motociklininkų gaują iš 1953 metų kino filmo „The Wild One“, kuriame jai vadovavo aktoriaus Marlono Brando vaidinamas personažas.

Grupę subūrė vokalistas ir gitaristas Peteris Hayesas, iki tol grojęs kitoje alternatyvios muzikos gerbėjams žinomoje grupėje „The Brian Jonestown Massacre“.

Jau pirmasis trijulės albumas „B.R.M.C.“, išleistas 2001 metais, atnešė du nemažus hitus – „Whatever Happened To My Rock‘n‘Roll (Punk Song)“ ir „Spread Your Love“. Pastaroji daina vėliau skambėjo ne viename TV seriale ir kino filme, tarp jų – juostoje „Atpildas“ su Vinu Dieseliu.

Ant tos pačios „purvino“ roko bangos, kaip ir amerikiečiai „The Strokes“, iškilę „Black Rebel Motorcycle Club“ netrukus jau grojo didžiausiuose planetos festivaliuose ir buvo vadinami viena svarbiausių roko vilčių, kurios muzikai įtaką padarė ir pankrokas, ir roko klasikai „Led Zeppelin“.

Vėliau grupės skambesys kiek „švelnėjo“, o karjerą apgadino vidaus kivirčai – po kelių konfliktų 2008-aisiais buvo išmestas būgnininkas Nickas Jago.

Jo vietą užėmus danų grupės „The Raveonettes“ koncertų būgnininkei Leah Shapiro, „Black Rebel Motorcycle Club“ toliau rašo savo istoriją – 2018-ųjų pradžioje išleido aštuntąjį albumą „Wrong Creatures“.

Grupės istorijoje – daug spalvingų epizodų. Pavyzdžiui, 2003-aisiais policija nutraukė jos koncertą Didžiosios Britanijos miesto Lidso rotušėje, nes nuo šėlsmo scenoje ir garso vibracijų pradėjo traškėti 150 metų senumo scenos grindys.

Grupės bosistas Robertas Levonas Beenas karjeros pradžioje prisistatydavo slapyvardžiu, nes nenorėjo būti tapatinamas su savo tėvu, žinomos JAV poproko grupės „The Call“ nariu Michaelu Beenu.

Koncertas, kurį išgirs LRT OPUS klausytojai, 2017-ųjų gruodį buvo įrašytas Austrijoje radijo stoties „FM4”.

Užsienio atlikėjų koncertų transliacijos LRT OPUS eteryje skamba, bendradarbiaujant su Europos transliuotojų sąjunga.