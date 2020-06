Ateities kartų istorijų pasakotojas: JAV dainininkas Alecas Benjaminas pristato debiutinį albumą

Populiarus jaunosios kartos JAV atlikėjas Alecas Benjaminas išleido debiutinį albumą „These Two Windows“. Jame – gerbėjų ir kritikų jau įvertinti kūriniai:„Oh My God“, „The Book of You & I“, „Demons“, „Mind Is A Prison“, „Must Have Been The Wind“ ir „Jesus in L.A“.

„Vietoje to, kad pasakočiau kažkieno istorijas, aš pasižiūrėjau į save. Permąsčiau savo jausmus, dėl to visos dainos tapo labai asmeniškos. Klausydamiesi mano dainų, žinosite, apie ką galvoju.

Buvo daug streso. Jaučiau ir spaudimą. Vieną akimirką viską norėjau tiesiog mesti. Bet nesustojau. Labai džiaugiuosi, kad to nepadariau. Žinojau, kad žinutė, kurią noriu perduoti, man yra labai svarbi“, – apie albumą kalba Alecas.

Su naujausiu kūriniu „Oh My God“, kuris šiuo metu patenka tarp 40-ies populiariausių radijo transliuojamų dainų, produktyvusis dainų kūrėjas ir dainininkas Alecas toliau kopia link muzikos šlovės pjedestalo.

Atlikėjo muzika pasaulyje perklausyta daugiau kaip 2 mlrd. kartų, „Time“ žurnalas jį pavadino „ateities kartų istorijų pasakotoju“.

„Jo atvirumas, unikalus gebėjimas net ir anekdotiškas patirtis perteikti muzikoje ir paversti jas aktualiomis visiems – tai bruožai, kurie Alecą išskiria iš visų žvaigždžių“, - apie atlikėją atsiliepia pasaulio žiniasklaida.

Benjaminas sulaukė palaikymo ir įvertinimo ne tik iš gerbėjų ir kritikų, bet ir iš pripažintų muzikantų bei draugų, tarp kurių - Billie Eilish, Brysonas Tilleris, atlikėjo dievukas Johnas Mayeris.

Per praėjusius metus atlikėjas keliavo po pasaulį, surengė koncertinį turą, tarp jų didžiulius pasirodymus Šiaurės Amerikoje, Europoje ir Azijoje.