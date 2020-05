Mirė vienu geriausių pasaulio būgnininkų vadintas Tony Allenas

Muzikos pasaulis gedi dar vienos žvaigždės – penktadienį pranešta, kad Paryžiuje ketvirtadienį mirė garsus Nigerijos muzikantas, būgnininkas, vienas „afrobeat“ žanro pradininkų Tony Allenas. Jam buvo 79-eri.

Kaip skelbia BBC, muzikantas mirė nuo širdies smūgio, jo mirtis nėra susijusi su COVID-19.

Žinią apie muzikanto mirtį patvirtino jo vadybininkas Ericas Trosset. Anot jo, T. Allenas nesiskundė sveikatos sutrikimais ir telefonu linksmai bendravo, iki mirties likus porai valandų.

T. Allenas išgarsėjo praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje, kai pradėjo groti garsaus Afrikos muzikanto Felos Kuti grupėje „Africa '70”.

Muzikantas pagarsėjo ypatingu grojimo stiliumi ir tapo „afrobeat“ - stiliaus, kuriame susipynė Vakarų Afrikos muzika ir amerikietiškas fankas bei džiazas – žvaigžde.

Garsus britų muzikantas ir prodiuseris Brianas Eno T. Alleną vadino „ko gero geriausiu visų laikų būgnininku“.

Pasakojama, kad kai T. Allenas paliko F. Kuti grupę, šiam prireikė keturių būgnininkų, kad jie pakeistų šį vieną muzikantą.

Savamokslis būgnininkas, karjerą pradėjęs Afrikoje, 1984-aisiais persikraustė į Europą, gyveno Didžiojoje Britanijoje ir Prancūzijoje.

Šiame amžiuje T. Allenas bendradarbiavo su daugybe įvairių žanrų žvaigždžių. Su grupės „Red Hot Chili Peppers“ nariu Flea jis grojo projekte „Rocket Juice And The Moon“, su „Blur“ lyderiu Damonu Albarnu – grupėje „The Good, The Bad & The Queen”, muzikavo su grupe „Air“, Charlotte Gainsbourg, Sebastienu Tellier ir kitais žymiais muzikantais.

T. Allenas nėra koncertavęs Lietuvoje, tačiau 2010-aisiais su savo grupe grojo Taline.

Prisimenant šį muzikantą, radijo stoties LRT OPUS eteryje šį mėnesį bus galima išgirsti grupės „The Good, The Bad & The Queen”.