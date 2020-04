Noelis Gallagheris pasidalino neišleista „Oasis“ daina

Buvęs „Oasis“ grupės narys Noelis Gallagheris pasidalino dar negirdėta grupės daina „Don`t Stop“, kurią rado sename įraše, skelbia BBC.

„Don`t Stop“ yra demo įrašas, kuris niekada taip ir nebuvo grupės oficialiai įrašytas. N. Gallagheris diską su įrašu rado tvarkydamas namus karantino metu.

„Likimas lėmė, kad aš radau šį įrašą, kurį maniau praradęs amžiams“, – BBC sakė dainininkas.

N. Gallagheris sakė, kad įrašas buvo padarytas garso patikrinimo metu Honkonge prieš maždaug 15 metų.

Akustinė baladė primena tokias gerai žinomas „Oasis“ dainas kaip „Stop Crying Your Heart Out“ ir „Don`t Look Back In Anger“.