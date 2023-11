„Panamos liga“ gali išnaikinti pasaulyje dominuojančią bananų rūšį

Kasmet žmonės visame pasaulyje suvalgo daugiau nei 100 mlrd. bananų, iš kurių dauguma yra Kavendišo rūšies bananai. Tačiau gali būti, kad tai ilgai nesitęs. Grybelinė infekcija gali išnaikinti šiuos bananus. Kai kurie mokslininkai genetiškai modifikuoja vaisius, kad jie būtų atsparesni ligai. Tačiau kitų specialistų teigimu, geriausias problemos sprendimas būtų ūkininkams iš pagrindų modifikuoti bananų auginimą ir pereiti prie įvairesnių šių vaisių veislių auginimo, rašoma „Business Insider“.

Kodėl Kavendišo bananai dominuoja pasaulinėje rinkoje?

Priskaičiuojama daugiau nei tūkstantis bananų veislių, tačiau apie 47 proc. žmonių suvartojamų vaisių yra Kavendišo bananai (Musa acuminata).

Kavendišo bananai dominuoja pasaulinėje bananų rinkoje dėl kelių priežasčių. Pirma, jie yra atsparūs kai kurioms pagrindinėms bananus naikinančioms ligoms.

Antra, jie pasižymi ilgu galiojimo laiku.

Trečia, ūkininkai paprastai tame pačiame žemės plote gali užauginti daugiau Kavendišo nei kitų veislių bananų.

Tačiau Kavendišo bananams pavojų kelia į augalus vis dažniau įsimetantis grybelis. Liaudiškai ši infekcija vadinama „Panamos liga“ (angl. fusarium wilt) TR 4.

Panamos liga – serijinė bananų žudikė

Tai, kas šiuo metu vyksta su Kavendišo bananais, jau buvo nutikę su kita populiaria bananų veisle Gros Michel – ją sunaikino TR1 „Panamos ligos“ padermė.

Todėl vėlesniais metais „Kavendišo bananai tapo pagrindine eksportuojama bananų rūšimi, pakeitusia Gros Michel, nes šie vaisiai buvo atsparūs TR1“, – aiškina Kvynslando technologijos universiteto profesorius ir bananų biotechnologijos programos vadovas Jamesas Dalas.

1997 m. netoli Darvino (Australija) mokslininkai aptiko naują infekcijos padermę (TR4), kuria užsikrėtė ir Kavendišai. Iki 2015 m. ji išplito Kvynslando, didžiausios bananus auginančios Australijos valstijos, bananų ūkiuose.

„Netrukus po to liga aptikta Indijoje ir Kinijoje, didžiausiose pasaulyje bananų augintojose. Ji taip pat apėmė Artimuosius Rytus ir Afriką, o visai neseniai buvo užfiksuota ir Pietų Amerikoje“, – pasakojo J. Dalas.

Kaip mokslininkai bando gelbėti Kavendišo bananus

Nemažai mokslininkų kuria TR4 atsparius Kavendišo veislės bananus ar jos pakaitalus.

Pavyzdžiui, J. Dalas ir jo kolegos sukūrė genetiškai modifikuotą Kavendišo veislę, pavadintą QCAV-4, kuri, pasak jų, yra itin atspari TR4.

Kita Kembridžo universiteto mokslininkų vadovaujama tyrėjų grupė tiria skiepijimo galimybes. Šios mokslininkų grupės atstovų teigimu, įskiepijant vieno augalo audinį į kitą galima pakeisti tam tikras to augalo savybes, pavyzdžiui, padaryti jį atsparesnį ligoms.

„Galiu tvirtai pasakyti, kad sprendimas bus rastas anksčiau, nei smarkiai nukentės Kavendišo bananų eksporto rinka“, – pridūrė J. Dalas.

Tačiau kai kurie bananų ekspertai teigia, kad tokie sprendimai nebus veiksmingi ilgą laiką.

„Tiesa, kad bandoma tam priešintis, tačiau sakyčiau, kad šiuo metu niekas nėra net priartėjęs prie problemos sprendimo, – sakė žurnalistas, knygos „Bananai: pasaulį pakeitusio vaisiaus likimas“ (angl. „Bananas: The Fate of the Fruit That Changed the World“) autorius Danas Koeppelis. – Sprendimas bus monokultūros pabaiga. Sprendimas yra įvairovė.“

Tikrasis problemos sprendimas galėtų būti masiškai auginti ir pardavinėti daugiau nei vienos veislės bananus, nes, pasak jo, kuo didesnė genetinė bananų įvairovė, tuo mažesnė tikimybė, kad jie bus neatsparūs ligoms. Be to, tai sumažintų žmonių priklausomybę nuo vienos rūšies bananų.

„Obuoliai yra puikus to pavyzdys. Jei šiandien nueisiu į bet kurį JAV prekybos centrą, rasiu nuo 5 iki 30 obuolių rūšių, – teigė D. Koeppelis. – Obuolių augintojai kraustosi iš proto, bandydami išvesti naujas veisles natūraliu būdu, taip pat hibridizuodami ir genetiškai modifikuodami šiuos vaisius.“

Tai sumažina ligų riziką, suteikia daugiau įvairovės pirkėjams ir dėl to „obuolių augintojai vis dar uždirba daug daugiau pinigų“, – aiškino jis.