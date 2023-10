Kaip ant delno. Placebo efektas: ar cukrinė tabletė gali išgydyti vėžį?

Ar cukrinė tabletė gali išgydyti onkologinę ligą, sumažinti uždegimą arba bent jau padėti greičiau pasveikti nuo peršalimo? Deja, ne. Tačiau, pasak medicinos psichologės Lauros Šalčiūnaitės-Nikonovės, jei ši cukrinė tabletė atrodys, kaip tikri vaistai ir stipriai įtikėsime, kad ji mums padės, tai kai kuriais atvejais galime jausti mažesnį skausmą, pagerinti miego kokybės ar net fizinio aktyvumo rezultatus. Svarbu tik nepamiršti, kad greta placebo visuomet bus jo brolis – nocebo.

LRT.lt publikacijų ciklas „Kaip ant delno“ skirtas paaiškinti moksliniams reiškiniams ir terminams, su kuriais vis susiduriame, bet galbūt ne iki galo suprantame, ką jie reiškia ar kaip veikia.

„Plateau Rosa“ tyrimų stotis Materhorno vietovėje, esančioje ties Italijos ir Šveicarijos siena. 3500 m – viena aukščiausių vietų Alpėse. Čia deguonies prisotinimas kraujyje – 9–15 proc. mažesnis nei jūros lygyje.

Paskutinioji 7 studentų komanda jau ruošiasi eksperimentui, kuris, susisteminus jo duomenis, mokslininkams suteiks labai įdomių rezultatų.

Kiekvieno į kalnuose įrengtą mažytę laboratoriją atvykusio jaunuolio tikslas labai paprastas – vietoje nueiti 3000 žingsnių (2 žingsnių per sekundę greičiu).

Pirmasis drąsiausias vaikinas – inžinierius Deividas – užlipa ant žingsniuoklio, ant jo galvos ir nugaros uždedami keli termometrai, jis apvijamas elektrokardiogramą matuosiančių jutiklių laidais, prie kūno pritvirtinami dar keli biologines funkcijas matuojantys įrankiai. Be kita ko, vaikinui ant burnos uždedama deguonies kaukė.

Įprastai tyrimą atliekantys italai mokslininkai Fabrizio Benedettia ir Jennifer Durando likus 30 min. iki fizinės veiklos pabaigos pradėtų tiriamajam tiekti deguonį. Bet ne šį kartą.

Minėtoji 7 asmenų grupė yra placebo grupė, tad vaikinas gauna netikrą deguonį.

Alpės / AP nuotr.

Aprašomas eksperimentas yra vienas žinomiausių placebo poveikį žmogaus fiziologijai bandžiusių paaiškinti tyrimų. Kokie jo rezultatai?

Visų pirma, mokslininkai nustatė, kad kai žmogui pirmų dviejų eksperimentų metu buvo tiekiamas tikras deguonis, o paskutiniojo – placebas, pastarasis veiksmingai sumažino galvos skausmą, širdies ritmą ir prostaglandino E2 (uždegimą skatinančio veiksnio) kiekį seilėse po fizinio krūvio.

Be to, buvo pastebėta, kad placebas sumažino tiriamųjų nuovargį net ir be ankstesnio deguonies tiekimo.

Trečioji išvada parodė, kad nevykdžius fizinės veiklos (ilsintis) placebas neturėjo įtakos galvos skausmui, o tai rodo, kad gydymas placebu yra ribotas.

Placebo efektas – atsakas ne į gydymą, o į jo kontekstą

Placebo efektą tirianti medicinos psichologė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) sveikatos psichologijos lektorė Laura Šalčiūnaitė-Nikonovė placebą apibrėžia kaip tiesioginio poveikio organizmui neturinčią medžiagą arba intervenciją, kuri imituoja veikliąją medžiagą ar intervenciją.

Laura Šalčiūnaitė-Nikonovė / Asmeninio archyvo nuotr.

Jos kolega, LSMU sveikatos psichologijos lektorius Linas Leonas prideda, kad pats placebo efektas – teigiamas smegenų ir kūno atsakas ne į patį gydymą, bet į jo kontekstą.

„Kontekstas apima nuo aplinkos, informacijos, gydytojo kalbos iki kūno fiziškai „aptinkamų“ dalykų, tokių kaip skonis, kvapas ar pan. Tad, galima sakyti, kad reaguojame į viską, išskyrus pačią medžiagą“, – sako L. Leonas.

L. Šalčiūnaitė-Nikonovė pabrėžia, kad placebo efektas yra plačiai nagrinėjamas mokslinis fenomenas, kurį skirtingų krypčių mokslinės grupės tiria jau kelis dešimtmečius.

Kodėl placebas veikia?

1897 m. Ivanas Pavlovas publikavo įdomų tyrimą. Jis pastebėjo, kad jei kas kartą prieš maitindami šunį paskambiname varpeliu, ilgainiui šuo išmoksta, kad varpelio skambesys reiškia pietų metą. Todėl kitą kartą išgirdus varpelį, šuns kūnas pradeda inicijuoti su virškinimu susijusius kūno procesus – gausesnį seilių išsiskyrimą, žarnyno veiklos aktyvinimą ir kt. Taigi, nors varpelis nėra maistas, jo skambesio asociacija su maistu gali paskatinti organizmo pasiruošimą valgyti.

Šuo, asociatyvi nuotr. / „Shutterstock“ nuotr.

Šis fenomenas vadinamas klasikiniu sąlygojimu ir, pasak L. Šalčiūnaitės-Nikonovės, jis yra vienas iš mechanizmų, kodėl placebas veikia.

„Norint sukelti placebo efektą, pačio placebo charakteristikos turi būti atpažįstamos ir siejamos su tikru poveikiu.

Pavyzdžiui, jei norime placebu sumažinti skausmą, placebo tabletės turėtų atrodyti kaip tikri vaistai – jų skonis, spalva, forma, tekstūra turėtų būti panaši į įprastai vartojamų tablečių, kad organizmas jas „atpažintų“ ir pradėtų inicijuoti laukiamą poveikį“, – sako ekspertė.

Vaistai / E. Blaževič / LRT nuotr.

Norint, kad placebas suveiktų, medicinos psichologės teigimu, svarbus ir kitas aspektas – įsitikinimas apie laukiamą poveikį. Čia svarbu, kad žmogus nežinotų, jog vartoja placebą arba stipriai tikėtų jo poveikiu.

„Tyrimai taip pat atskleidžia, kad (...) jei apie „vaisto ar intervencijos“ efektyvumą mums pasakos žmogus, kuriuo pasitikime arba kurį laikome autoritetingu, tikėtina, kad placebas suveiks stipriau.

Ši situacija neretai stebima medicinos srityje – kadangi tikime gydytojų kompetencija ir išmanymu, jų rekomenduoti vaistai mums gali atrodyti veiksmingesni nei tie, apie kuriuos išgirdome iš atsitiktinių praeivių“, – pasakoja L. Šalčiūnaitė-Nikonovė.

Ligoninė / Asociatyvi / J. Urbonaitės / LRT nuotr.

Malšinant skausmą placebu, smegenys išskiria opioidus

Kalbant apie placebo efektą, ilgą laiką tarp mokslininkų vyravo nuomonė, kad patiklūs pacientai apgaule yra priverčiami manyti, kad jiems mažiau skauda.

Pirmuosius įrodymus, kad tai netiesa, pateikė Kalifornijos universiteto neurologas Jonas Levinas. Jis po burnos operacijos sergantiems pacientams sulašino fiziologinio tirpalo (mineralinių druskų vandens tirpalo) vietoje tikrų vaistų. Gavę placebo, kurį laikė veiksmingais vaistais nuo skausmo, šiek tiek daugiau nei trečdalis žmonių pareiškė, kad skausmas sumažėjo.

Sakoma, kad šio eksperimento metu „gimė placebo biologija“. Buvo gautas pirmas įrodymas, kad placebas veikia biocheminius procesus. Kitaip sakant, jei pavartojęs placebo žmogus pajunta, kad skausmas atlėgo, tai nėra apgaulė, o fizinis mechanizmas.

Skausmas, asociatyvi nuotr. / „Shutterstock“ nuotr.

Medicinos psichologė L. Šalčiūnaitė-Nikonovė pasakoja, kad placebo sukeliamas skausmo malšinimo poveikis yra susijęs su smegenų išskiriamomis skausmą malšinančiomis medžiagomis.

„Tyrimai atskleidžia, kad placebo analgezija (skausmo mažinimas – LRT.lt) yra susijusi su endogeninių opioidų (medžiagų, kurios kūne atsako už skausmo signalo slopinimą) išskyrimu, t. y., jei imituojame skausmo malšinimą placebu, organizmas savaime inicijuoja skausmo malšinimo procesus“, – sako pašnekovė.

Kita vertus, pasak L. Šalčiūnaitės-Nikonovės, negalima pamiršti ir fakto, kad placebo efekto teigiamas poveikis gali atsirasti ir psichologiniu lygmeniu, kai yra nukreipiamas žmogaus dėmesys.

„Kai žmogus tikisi, kad jam nebeskaudės, jis mažiau galvoja apie skausmą, jo taip stipriai nebebijo, todėl skausmo pojūtis gali atrodyti lengvesnis“, – sako LSMU lektorė.

Skausmas / Gustavo Fring / Pexels.com nuotr.

Skausmo malšinimas nėra vienetinis atvejis, kai, pavartoję placebo, pacientai jaučia realius skirtumus, kurie stebimi ir neurobiologiniu lygmeniu. Tyrimai atskleidžia, kad placebo efektas taip pat pasireiškia pažintinių funkcijų, miego kokybės, fizinio aktyvumo rezultatams gerinti. Be to, placebas veikia ir depresija sergančių žmonių smegenis.

„Pavyzdžiui, depresijos atveju placebo ir antidepresantų vartojimas neurovaizdiniuose tyrimuose matomas panašiai. Šiais tyrimais mes galime tirti atitinkamų medžiagų koncentraciją smegenyse, taigi, placebo atveju matydami panašų vaizdą, kaip skiriant medikamentų, galime teigti, kad signalus perduodančių medžiagų apykaita ar išskyrimas irgi pasikeitė panašiai“, – sako LSMU sveikatos psichologijos lektorius L. Leonas.

Smegenys, asociatyvi nuotr. / „Shutterstock“ nuotr.

Vaistų placebu pakeisti negalėtume

Pasak LSMU sveikatos psichologijos lektorės, svarbu pastebėti, kad visi teigiami placebo efekto poveikiai yra smegenų veiklos rezultatas.

Placebo efektas veiks ten, kur turime žmogaus vertinamus pokyčius – sumažėjusį skausmą, pagerėjusią miego kokybę, greitesnį dėmesį ir t. t. (...) Tačiau placebas negali paveikti (...) mažinti uždegimų, sugydyti žaizdų ar kaulų lūžių, išgydyti onkologinių ligų. – L. Šalčiūnaitė-Nikonovė

„Placebo efektas veiks ten, kur turime žmogaus vertinamus pokyčius – sumažėjusį skausmą, pagerėjusią miego kokybę, greitesnį dėmesį ir t. t.

Tačiau placebas negali paveikti pačių periferinio kūno biologinių procesų – mažinti uždegimų, sugydyti žaizdų ar kaulų lūžių, išgydyti onkologinių ligų.

Todėl, pavyzdžiui, placebu niekada nebūtų galima pakeisti antibiotikų – kad ir kaip tikėtume tokio placebo poveikiu, bakterijos nuo mūsų įsitikinimo žūti negali“, – tikina ekspertė.

Vaistai / „Pexels“ nuotr.

Tai, pasak L. Šalčiūnaitės-Nikonovės, kad placebo efektas neveikia giluminių ligos procesų, yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl mes placebo negalėtume pasitelkti rutiniškai gydant ligonius.

„Jeigu placebą skirtume somatinėmis ligomis sergantiems asmenims, gal įtikėję placebo poveikiu jie ir pasijustų geriau, tačiau nuo to ligos priežastys niekur nedingtų, o negydoma liga galėtų sukelti ir dar žalingesnių pasekmių“, – teigia medicinos psichologė.

Be kita ko, placebo naudojimas praktikoje, ypač medicinos srityje, kelia ir didelių etinių iššūkių.

„Žmogus turi teisę kreiptis medicininės pagalbos ir jos užtikrintai sulaukti, o placebo skyrimas, žmogui apie jį nežinant, šiuo atveju, pažeistų žmogaus autonomiškumo principą“, – teigia placebo efektą tirianti psichologė.

Ligoninė / „Shutterstock“ nuotr.

L. Leonas įvardija ir kitą placebo naudojimo gydymo tikslais problemą – placebo efektą sudėtinga tiksliai išmatuoti, taip pat jo poveikis tarp žmonių skiriasi.

„Net jei kokiam sutrikimui jis [placebas] tiktų, neaišku, ar konkrečiu atveju efektas išvis bus, o jei bus – kokio dydžio. Juk jis priklauso nuo gydymo konteksto, kurio standartizuoti ir „dozuoti“ neįmanoma, bei paties asmens savybių“, – teigia LSMU sveikatos psichologijos lektorius Linas Leonas.

Pašnekovas taip pat pabrėžia, kad net ir tais atvejais, kai placebas veikia, dažnai yra efektyvesnių ir, svarbiausia, ilgalaikę naudą duodančių priemonių įveikti sutrikimams: priežasčių šalinimas, atsparumo (fizinio ir psichologinio) didinimas, gyvensenos pokyčiai.

Linas Leonas / Asmeninio archyvo nuotr.

Ar reikia žinoti šalutinius vaisto poveikius?

1980 m. atlikto tyrimo metu nustatyta, kad širdies ligoniai daug dažniau patyrė šalutinį kraujo krešėjimą mažinančių vaistų poveikį, jei prieš tai apie tokio poveikio pasireiškimo tikimybę buvo įspėti. Tai nocebo efektas.

Pastarasis yra priešingas fenomenas placebo efektui – neigiamo medžiagos ar taikytos intervencijos poveikio pasireiškimas, kurį nulemia neigiami žmogaus lūkesčiai.

„Yra atlikta įdomių eksperimentinių tyrimų, analizuojančių nocebo efektą. Pavyzdžiui, vienas jų parodė, jog, jeigu prieš vartodamas medikamentus žmogus nugirsta arba paskaito apie jų šalutinius simptomus, padidėja tikimybė, kad jis juos patirs, net jeigu tie simptomai buvo išgalvoti.

Jei pacientams taikoma medicininė procedūra bus apibūdinta kaip itin skausminga, sukeltas nerimas gali išties sustiprinti ar net išprovokuoti skausmo pojūtį.

Arba, jeigu miego medicinos ekspertai melagingai pasako žmonėms, kad jų miego rodikliai naktį buvo blogi, žmogus gali išties pradėti jausti didesnį nuovargį ir skųstis miego kokybės suprastėjimu“, – sako medicinos psichologė L. Šalčiūnaitė-Nikonovė.

Lėtinis nuovargis / Liza Summer / „Pexels“ nuotr.

Beje, nors apie nocebo efektą žinome dar kur kas mažiau nei apie placebą, kai kurie mokslininkai jau parodė, kad šio fenomeno poveikį, lygiai taip pat, kaip ir placebo, galime stebėti smegenyse.

Pavyzdžiui, Oksfordo profesorės Irenes Tracey vadovaujamas tyrimas parodė, kad, pasitelkiant magnetinio rezonanso tomografą, galima aptikti tam tikrų smegenų zonų aktyvumą tais atvejais, kai savanoriai jaučia nocebo sukeltą skausmą. Tai rodo, kad bent jau neurologiniu lygmeniu šie žmonės tikrai reaguoja į tikrą, o ne įsivaizduojamą skausmą.

Tuo metu pradžioje pristatytoje istorijoje placebą tyrusiam italų mokslininkui Fabrizio Benedetti ir kolegoms pavyko nustatyti vieną iš neurocheminių medžiagų, cholecistokininą, atsakingų už tai, kad skausmo lūkestis virsta tikru skausmo suvokimu.

Tad, jei nocebo efektas iš tiesų nėra „iš piršto laužtas“, kyla etinis klausimas: ar gydytojai turėtų įspėti pacientus apie šalutinį poveikį, jei dėl to gali padidėti jo pasireiškimo tikimybė?