Kosmose milijardai galaktikų: nors negalime jų pasiekti, jau žinome, kaip kai kurios jų atrodo

Nuo rugsėjo 30 d. iki spalio 7 d. NASA organizavo „Hubble“ kosminio teleskopo užfiksuotų galaktikų nuotraukų savaitę. Projekto tikslas – parodyti, kad be Paukščių tako, kuriam priklauso mūsų Saulės sistema, visatoje yra dar milijardai kitų galaktikų.

NGC 4654

Ši galaktika yra už maždaug 55 mln. šviesmečių nuo mūsų. Ją „Hubble“ užfiksavo regimojoje, ultravioletinėje ir infraraudonojoje šviesoje.

Maždaug prieš 500 mln. metų NGC 4654 patyrė sąveiką su palydovine galaktika. Dėl to NGC 4654 išilgai jos pakraščio sumažėjo dujų ir tai apribojo žvaigždžių formavimąsi tame regione bei prisidėjo prie asimetriško galaktikos žvaigždžių pasiskirstymo.

Mokslininkai tyrinėja tokias galaktikas kaip NGC 4654, norėdami išsiaiškinti ryšį tarp jaunų žvaigždžių ir šaltų dujų, iš kurių jos formuojasi.

NGC 4654 / NASA, EKA ir J. Lee nuotr.

NGC 612

NGC 612 priskiriama lęšinėms galaktikoms, t. y. tokio tipo galaktikoms, kuriose paprastai yra senesnės žvaigždžių populiacijos ir mažai naujai besiformuojančių žvaigždžių. Tokios galaktikos, kaip ir spiralinės galaktikos, turi centrinį iškilimą ir diską, tačiau neturi būdingų spiralinių „rankų“.

Maždaug už 400 mln. šviesmečių nuo Žemės nutolusios NGC 612 masė yra maždaug 1,1 trilijono kartų didesnė už mūsų Saulės masę.

Ši galaktika yra itin retas radijo bangas skleidžiančios lęšinės galaktikos pavyzdys. Iki šiol astronomai yra aptikę tik penkias tokias galaktikas!

NGC 612 / NASA Hubble kosminio teleksopo, EKA, A. Barth ir B. Boizelle nuotr.

NGC 6951

NGC 6951 galaktikoje yra supermasyvi juodoji skylė, apsupta maždaug 3700 šviesmečių skersmens žvaigždžių, dujų ir dulkių žiedo. Pastarajam yra nuo 1 iki 1,5 mlrd. metų ir didžiąją to laiko dalį jame formavosi žvaigždės!

Per pastaruosius 25 metus šioje galaktikoje astronomai taip pat suskaičiavo šešias supernovas (žvaigždės sprogimus), todėl NGC 6951 yra ideali laboratorija tirti, kokioje aplinkoje ir iš kokių žvaigždžių gali atsirasti supernovos.

NGC 6951 / NASA, EKA, A. Filippenko, R. Foley, C. Kilpatrick ir D. Sand nuotr.

NGC 1087

NGC 1087 skersmuo siekia 87 tūkst. šviesmečių ir ji yra maždaug už 80 mln. šviesmečių išsidėsčiusiame Cetuso žvaigždyne.

Ši galaktika klasifikuojama kaip spiralinė, o tai reiškia, kad jos centre yra žvaigždžių juosta. Paprastai tokio tipo galaktikose centro gravitacija pritraukia didelius kiekius dujų, todėl prasideda intensyvus žvaigždžių formavimasis, po kurio seka jų lėtas nykimas.

Unikali NGC 1087 turi naujų žvaigždžių formavimosi požymių, todėl ji ypač domina mokslininkus!

NGC 1087 / NASA, EKA, R. Chandar ir J. Lee nuotr.

NGC 5068

Šioje galaktikoje yra ryški centrinė juosta – tankiai išsidėsčiusi brandžių žvaigždžių sritis, matoma nuotraukos viršuje. Už juostos slepiasi juodoji skylė, kuri savo stipria gravitacine trauka traukia žvaigždes.

Ryškios rausvai raudonos dėmės nuotraukos apačioje ir šonuose yra jonizuotų vandenilio dujų sritys, kuriose yra jaunų žvaigždžių telkinių.

Įdomu tai, kad NGC 5068 galaktikoje astronomai rado mažiausiai 110 Wolf-Rayet žvaigždžių. Wolf-Rayet žvaigždės yra senos, masyvios žvaigždės, kurios labai sparčiai praranda savo masę. Paprastai jų masė daugiau nei 25 kartus didesnė už mūsų Saulės masę, o taip pat jos yra iki milijono kartų šviesesnės. Mūsų Paukščių tako galaktikoje yra apie 220 Wolf-Rayet žvaigždžių.

NGC 5068 / NASA, EKA, R. Chandar ir J. Lee nuotr.

NGC 685

Ši galaktika yra aiški spiralinė galaktika su ryškia centrine juosta ir dėmėtais, vingiuotais sparnais. Nuo mūsų ji nutolusi per maždaug 58 mln. šviesmečius. NGC 685 yra į pietus nuo dangaus pusiaujo ir tam tikru metų laiku matoma iš pietų pusrutulio.

Visos galaktikos skersmuo yra apie 60 tūkst. šviesmečių, t. y. šiek tiek daugiau nei pusė mūsų Paukščių tako dydžio. Ryškiai mėlynos spalvos dėmės išilgai galaktikos „rankų“ yra žvaigždžių spiečiai – žvaigždžių grupės, kurias jungia tarpusavio gravitacinė trauka. Prie centrinės juostos esančios tamsiai raudonos spalvos juostos vaizduoja tarpžvaigždines dujas ir dulkes – medžiagą, iš kurios formuojasi žvaigždės.

NGC 685 / NASA, EKA ir J. Lee nuotr.

Kodėl galaktikos pavadintos būtent taip?

Kai kurioms galaktikoms, jei jos ypač išsiskiria savo vieta ar išvaizda, suteikiami aprašomieji vardai (pvz., „Andromeda“). Tačiau dauguma galaktikų žinomos iš jų pavadinimo kataloge. Vieną pirmųjų dangaus objektų katalogų sudarė Šarlis Mesjė. XVII a. jis ieškojo kometų, bet vis rasdavo objektus, kurie atrodė neryškūs, panašūs į kometas, bet nejudėjo. Galiausiai jis sudarė šių objektų katalogą, kuriame nurodė jų padėtį. Vėliau kai kurie iš jų buvo identifikuoti kaip galaktikos.

Didėjant teleskopų galimybėms, buvo kuriami didesni katalogai. Vienas seniausių, bet vis dar plačiai naudojamų yra 1888 m. J. L. E. Dreyerio išleistas „A New General Catalogue of Nebulae and Star Clusters“, sutrumpintai NGC. Pastarajame objektai numeruojami iš vakarų į rytus per visą dangų, todėl visi toje pačioje dangaus srityje esantys dangaus kūnai ir jų spiečiai turi panašius NGC numerius.

Kiti katalogai buvo sukurti konkrečių antžeminių observatorijų (pavyzdžiui, ESO ir Upsalos bendrasis katalogas iš Palomaro observatorijos) bei orbitinių observatorijų (pavyzdžiui, IR, skirtas infraraudonųjų spindulių astronominiam palydovui).

Be kita ko, egzistuoja ir konkrečių objektų, pasižyminčių tam tikromis savybėmis, katalogai (pavyzdžiui, Markariano kataloge išvardytos galaktikos, pasižyminčios ryškiu ultravioletiniu spinduliavimu).

Po raidinio žymėjimo esantys skaičiai gali reikšti eiliškumą sąraše arba galaktikos vietą danguje.