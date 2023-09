Kiekvienas žmogus pasižymi unikaliu kvapu – pagal jį galima nustatyti ligas, lytį ir etninę tapatybę

Nuo šviežiai nupjautos žolės iki mylimo žmogaus kvapo – su nosies receptorius dirginančiais kvapais susiduriame visose gyvenimo srityse. Be to, jie mus ne tik supa – juos skleidžiame ir patys. Įdomu tai, kad kiekvieno mūsų kvapas toks savitas, kad pagal jį galima atskirti žmones ir nustatyti jų ligas, rašoma „The Conversation“.

Mūsų kvapas yra sudėtingas cheminių medžiagų mišinys, kuriam įtakos turi daugybė veiksnių, įskaitant ir genetiką. Mokslininkų manymu, kvapo gamyboje svarbų vaidmenį atlieka tam tikra genų grupė – didysis histokompatibilumo kompleksas. Šie genai dalyvauja organizmo imuninėje reakcijoje ir, koduodami konkrečių baltymų ir cheminių medžiagų gamybą, kaip manoma, veikia kūno kvapą.

Nosis, asociatyvi nuotr. / Pexels nuotr.

Tačiau kvapas nėra nekintamas. Prakaitui, aliejams ir kitoms išskyroms patekus ant odos paviršiaus, mikrobai skaido ir transformuoja šiuos junginius. Kvapų mišinys sklinda nuo kūno ir įsitvirtina mus supančioje aplinkoje. Pasitelkus pastarąjį galima susekti, surasti ar identifikuoti konkretų asmenį, o taip pat – atskirti sveiką žmogų nuo sergančio.

Kūno kvapo mokslas

Kai esame šalia kito žmogaus, galime jausti jo kūno šilumą net be prisilietimo. Be to, nepriėję pernelyg arti, galime jį ir užuosti. Dėl natūralios žmogaus kūno šilumos susidaro temperatūrų skirtumas su jį supančiu oru. Arčiausiai mūsų esantis oras sušyla, o toliau esantis oras išlieka vėsus, todėl susidaro kūną supančios šiltos oro srovės.

Asmeninis kvapas, asociatyvi nuotr. / Shutterstock nuotr.

Mokslininkai mano, kad šis oro srautas padeda išsklaidyti mūsų kvapą, išstumdamas milijonus odos ląstelių, kurias per dieną į aplinką išskiria mūsų kūnas. Šios ląstelės yra tarsi laiveliai arba plaustai, pernešantys liaukų išskyras (prakaito, aliejaus ir mikroelementų mišinį) ir mikroorganizmus – mūsų kvapą formuojančias daleles.

Kvapo tapatybė

Kūno kvapą lemia daugybė veiksnių, todėl jis gali būti naudojamas kaip atpažinimo požymis. Įtariamojo ieškantys, specialiai kvapus aptikti apmokyti šunys, gali nepaisyti visų kitų jų kelyje pasitaikančių kvapų ir sekti vien persekiojamo asmens paliktu kvapo pėdsaku. Ši praktika remiasi prielaida, kad kiekvieno asmens kvapas yra pakankamai savitas, kad jį būtų galima atskirti nuo kitų žmonių kvapo.

Šuo, asociatyvi nuotr. / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Bėgant metams žmogaus kvapo analizės sritis išsiplėtė, įtraukiant tolesnius žmogaus kvapo sudėties ir jo panaudojimo kaip įrodymo teisme tyrimus. Mokslininkai pastebėjo žmogaus kvapo sudėties skirtumus, kuriuos galima klasifikuoti pagal lytį, rasę ir etninę priklausomybę.

2017 m. grupė mokslininkų atliko tyrimą, kuriame dalyvavo 105 asmenys, ir nustatė, kad pagal tam tikrus 15 iš žmonių rankų surinktų lakiųjų organinių junginių derinius galima nustatyti žmogaus rasę ir etninę priklausomybę (72 proc. tikslumu baltųjų, 82 proc. tikslumu rytų azijiečių ir 67 proc. tikslumu lotynų amerikiečių). Remiantis 13 junginių deriniu, buvo galima 80 proc. tikslumu pasakyti, ar dalyvis yra vyras, ar moteris.

Sveikatos kvapas

Kvapų tyrimai taip pat padeda išsiaiškinti ligas. Gerai žinomi kvapų naudojimo medicininiam vertinimui pavyzdžiai – apie traukulius ir diabetą įspėjantys šunys. Šie šunys gali duoti savo šeimininkams laiko pasiruošti artėjančiam priepuoliui arba pranešti, kai reikia sureguliuoti gliukozės kiekį kraujyje.

Šuo lauke, asociatyvi nuotr. / Pexels nuotr.

Nors tokie šunys dažnai dirba su vienu pacientu, kurio būklę reikia atidžiai stebėti, medicininei apžiūrai naudojami gyvūnai gali iš kelių asmenų atrinkti tą, kuris serga. Pavyzdžiui, mokslininkai įrodė, kad šunis galima išmokyti žmogaus organizme aptikti vėžį. Be kita to, šunys buvo išmokyti ir 90 proc. tikslumu „diagnozuoti“ COVID-19 infekcijas.