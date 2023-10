Ilgaamžiškumą tiriantis gydytojas: ar sulauksime 90 metų ir būsime sveiki, daugiausia priklauso nuo kasdienių pasirinkimų

Jau 25-erius metus ilgaamžiškumo temą nagrinėjantis vidaus ligų gydytojas dr. Vicente Mera rugsėjo 14–15 d. vykusioje konferencijoje „Lūžio taškas“ pristatė savo knygoje „Jaunas bet kokio amžiaus“ (angl. „Joven a Cualquier Edad“) aprašomus praktinius patarimus, kaip gyventi ilgiau ir kaip senatvėje išvengti dažnai pasitaikančių ligų. Pasak eksperto, sveikata – tai visiškos fizinės, psichinės ir socialinės gerovės būsena, kurią galime pasiekti kasdien taikydami septynis praktinius žingsnius.

Dr. V. Mera teigia, kad šiais laikais ilgaamžiškumo mums nebepakanka – jau pasiekėme tam tikras jo ribas, tad dabar turime siekti sveiko senėjimo.

„Būtų idealu, jei sveikata ir gyvenimo trukmė derėtų tarpusavyje ir mes galėtume numirti kaip Anglijos karalienė – be jokių rimtų problemų“, – sakė gydytojas.

Genai tik iš dalies atsakingi už mūsų gyvenimo trukmę

Dr. V. Mera priminė eksperimentą, kuriame analizuojant identiškų dvynių duomenis buvo parodyta, kad mūsų gyvenimo trukmė tik iš dalies priklauso nuo genetikos.

„Iš kur tai žinome? Na, jei genetika lemtų 100 proc., tuomet nesvarbu, kaip dvyniai praleistų savo gyvenimą, jie gyventų tiek pat. Tad šiandien jau žinome, kad 30 proc. gyvenimo trukmė priklauso nuo mūsų genų, o 70 proc. – nuo mūsų gyvenimo būdo“, – pasakojo ekspertas.

Dr. Vicente Mera / Aldo Kazlausko nuotr.

Ilgaamžiškumą tyrinėjantis mokslininkas pateikė septynis praktinius žingsnius, juos taikydami, pasak gydytojo, galime gyventi ilgiau ir sveikiau.

Svarbu reguliuoti suvartojamo maisto kiekį ir į mitybą integruoti supermaistą

Visų pirma gydytojas akcentavo, kad svarbu stebėti, kokį maistą renkamės ir kiek jo suvartojame. Pasak dr. V. Meros, jei reikėtų palyginti šiuos du mitybos aspektus, tinkamam kiekiui jis teiktų pirmenybę.

„Jei valgysite mažiau – problemų tikimybė bus mažesnė. Tai mes žinome iš Japonijos“, – sakė lektorius.

Pasak gydytojo, į savo mitybą svarbu įtraukti supermaisto: produktų, kurie, be baltymų, angliavandenių ir skaidulų, mums taip pat teikia ir vitaminų, mineralų, antioksidantų.

„Jeigu reikėtų įvardyti vieną maisto produktą, kurį valgydami kas rytą mes galėtume išspręsti dalį problemų, tai būtų japoniška miso sriuba.(...) Ji užblokuoja apetitą – sumažina norą nuolat valgyti, suteikia labai daug probiotikų, be kita ko, puikiai detoksikuoja“, – teigė ekspertas.

Miso sriuba / „Flickr“ nuotr.

Nebūtinai intensyvi, bet reguliari fizinė veikla

Kasdienės jėgos treniruotės ir kardiotreniruotės yra antras svarbus žingsnis, į kurį svarbu atsižvelgti, siekiant sveiko senėjimo. Dr. V. Mera teigė dažnai išgirstantis, kad fizinei veiklai žmonės neturi laiko, tad jis priminė, kad daugiau judėti galime tiesiog pakeitę savo kasdienius įpročius.

„Yra daug tyrimų, rodančių reikšmingus sveikatos būklės ir gyvenimo trukmės skirtumus tarp tų, kurie visą dieną žiūri televizorių arba būna prie kompiuterio, ir tų, kurie dieną bent minimaliai pajuda, pavyzdžiui, pavedžioja šunį.(...) Minimumas, kurį visiems rekomenduoju, yra 50 tūkst. žingsnių per savaitę. Juos galima surinkti ir tiesiog renkantis laiptus vietoje lifto“, – sakė ilgaamžiškumo ekspertas.

Šuns vedžiojimas / „Shutterstock“ nuotr.

Streso valdymas efektyvina darbą

Šiais laikais visiškai atsikratyti streso yra sudėtinga, bet, pasak eksperto, galima stengtis jo išvengti, jam pasiruošti ar jį sumažinti.

„Vienas pacientas papasakojo, kad jis dirbo po 10–12 val. per parą, parašydavo po 100 laiškų. Dabar jis kas 2 val. padaro pertrauką, pailsi, prasitampo, pamedituoja, pakvėpuoja. To rezultatas – 120 laiškų per 6 val.“, – sakė vidaus ligų gydytojas dr. V. Mera.

Lektorius rekomendavo kvėpavimo pratimus. Pasak jo, gilus diafragminis kvėpavimas pratempia vidinius raumenis, be to, šio proceso metu išsiskiria endorfinų – nuskausminančių ir laimės jausmą suteikiančių cheminių medžiagų.

Kvėpavimo pratimai / „Shutterstock“ nuotr.

Hormonų balansas – daug svarbesnis, nei manome

Gydytojas priminė, kad daugelis mūsų kūne atsirandančių problemų neretai yra susijusios su hormonų disbalansu, tad svarbu stebėti šių cheminių medžiagų pokyčius ir, reikalui esant, mažinti arba didinti jų kiekį. Dr. V. Mera atkreipia dėmesį į melatoniną (miego ir budrumo ciklą reguliuojantį hormoną) ir lytinius hormonus. Be kita ko, jis pabrėžė, kad didesnį dėmesį turime atkreipti ir į kortizolį.

Dr. Vicente Mera / Aldo Kazlausko nuotr.

„Kortizolis lemia gliukozės keliavimą į kepenis, ten ji virsta kalorijomis ir energija. Dėl to kai kada priaugame nereikalingo svorio. (...) Be to, kortizolio perteklius gali lemti ir perdegimo sindromą“, – sakė lektorius.

Nereikėtų ignoruoti tam tikrų toksinų patekimo į mūsų organizmą fakto

Ilgaamžiškumą tiriantis mokslininkas priminė, kad yra du toksinų tipai: tai tie toksinai, kuriems mes sąmoningai leidžiame patekti į kūną, pvz., cigarečių tabakas, alkoholis ir kiti narkotikai, ir tie toksinai, kurių patekimo į mūsų organizmą faktą mes ignoruojame. Pastarųjų dažniausiai aptinkama maiste. Tad čia, pasak lektoriaus, ir vėl grįžtame prie pirmojo punkto – reikia stebėti, ką valgome.

Be kita ko, mums kenksmingų medžiagų būna ne tik maiste, bet ir jų pakuotėse.

„Pavyzdžiui, Ispanijoje parduotuvėse viskas yra supakuota į tamprias plastikines plėveles, žmonės šildo plastikines dėžutes su maistu mikrobangų krosnelėje, tuomet cheminės medžiagos keliauja į mūsų kūną. Jei jūs turite genetinį polinkį sirgti vėžiu, jis gali išsivystyti“, – sakė gydytojas.

Maistas dėžutėse / „Shutterstock“ nuotr.

Sveika mikrobiota – sveikas kūnas

Dr. V. Mera pasakojo, kad didžiausias organas, kurį turime – mūsų žarnynas. Ten gyvena milijardai bakterijų. Pakitus jų sudėčiai, gali išsivystyti įvairios ligos ir specifinių maisto produktų sudedamųjų dalių netoleravimas. Tad svarbu rūpintis žarnynu.

„Visos bakterijos, kurios ten [žarnyne] gyvena, priklauso nuo to, ką mes valgome, kokius toksinus vartojame. Be to, stresas, hormonai taip pat daro įtaką mikrobiotai“, – akcentavo gydytojas.

Žarnynas / „Shutterstock“ nuotr.

Miego kokybė svarbesnė už jo valandų skaičių

Nespėdami atlikti tam tikrų darbų, darbui dažnai panaudojame savo miego laiką. Konferencijoje „Lūžio taškas“ pranešimą skaitęs gydytojas teigia, kad iš tiesų nėra taip reikšminga, kiek miegame, svarbiausia, kad miegas būtų kokybiškas ir kad miegodami pailsėtume.

„Turėtume miegoti mažiausiai 40 valandų per savaitę. Miegą galime kompensuoti: savaitės dienomis miegoti 5–6 valandas, o savaitgaliais – daugiau. Idealiu atveju turėtume išmiegoti 50 valandų per savaitę“, – sako Lietuvoje lankęsis ilgaamžiškumo temą nagrinėjantis vidaus ligų gydytojas dr. V. Mera.