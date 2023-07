Cukriniu diabetu sergančiai Ievai pagalbos leteną ištiesia šuo Fėja: augintinė mokosi iš kvapo atpažinti gliukozės kiekį kraujyje

Cukrinį diabetą ir regėjimo negalią turinti Ieva Krivickaitė dabar visur žengia su savo augintiniu – šuniuke vardu Fėja. Ji ne tik pirmasis šuo-vedlys Lietuvoje, bet ir pirmasis šuo, gebantis užuosti gliukozės kiekio kraujyje svyravimus. Tokį nepaprastą gyvūną auginanti Ieva pasakoja – išmokusi atpažinti, koks kvapas jai būdingas, kuomet nakties metu jai pavojingai nukrenta cukrus, Fėja ją prikeltų ir išgelbėtų jai gyvybę.

Kaip LRT RADIJUI aiškina Ieva, Fėja pas ją atvyko iš Latvijos, kur maždaug 1,5 metų intensyviai mokėsi. Su šuniuke tautietė „bendradarbiauja“ dar tik trejetą savaičių, dar pratinasi prie jos, tačiau jau džiaugiasi daug žadančiais rezultatais.

„Mes dvi savaites buvome Latvijoje, kur jos aplinkoje treniravomės, mokėmės visas komandas. (...) Ji viską tobulai moka, bet dabar reikia išmokti man būti su ja, aiškiai duoti komandas ir užduotis.

Ji geba saugiai vesti silpnaregį arba neregį žmogų gatvėje, parduotuvėje, padėti surasti išėjimą, kasą, liftą, rasti telefoną, kurio nerandi kažkur pasidėjęs. (...) Fėja ypatinga tuo, kad ji mokosi ir atskirti būtent mano gliukozės kiekio kraujyje kvapą. Šiai dienai ji to dar nepadaro, bet mes darome užduotis, pratimus su kvapais (...) ir jai labai gerai sekasi“, – atvirauja cukriniu diabetu serganti mergina.

Cukriniu diabetu serganti Ieva Krivickaitė ir šuo-vedlys Fėja / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

O kaip atrodo tas mokymosi procesas? Ieva pasakoja, kad šunims aukštą gliukozės kiekį kraujyje užuosti nėra sudėtinga, tačiau žemą – jau iššūkis. Dėl to ji treniruočių metu, kuomet cukrus jos kraujyje būna nukritęs, turi surinkti kvapų mėginius, kuriuos uostydama Fėja mokytųsi.

„Aš paimdavau specialią sterilią vatą, valydavau veidą, krūtinę, kad mano kvapas, kuris yra tuo metu, įsigertų į tą servetėlę. Tada [ją] dėdavome į stiklainį, tą stiklainį steriliai užsukdavome, [dėdavome] į šaldymo kamerą, kad tas kvapas užsišaldytų.

(...) Dabar mes ištraukiame tą vatą kartą per dieną, ją aš kažkur paslepiu (savo delne, už rūbų) ir be jokios komandos, jeigu ji su nosimi reaguoja į tą kvapą ir jį suranda, ji už tai gauna apdovanojimą – gardumėlį. (...) Tada šuo nori to apdovanojimo ir jis ieško, atpažinęs tą kvapą, apie jį praneša“, – dėsto pašnekovė.

Mergina juokiasi – tokios komandos kaip „užuosk mano cukrų“ šuniui juk nepasakysi. Kad gyvūnas iš tiesų sureaguotų į gliukozės kiekio kraujyje svyravimus, reikia, jog jam nuoširdžiai rūpėtum, kad su juo būtum užmezgęs tvirtą ryšį. O kad Fėja pati užsimanytų uostyti šeimininkės kvapą ir į jį reaguoti, gali prireikti ir metų, ir dvejų.

Cukriniu diabetu serganti Ieva Krivickaitė ir šuo-vedlys Fėja / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Kaip aiškina Ieva, Fėja apie gliukozės kiekio pakitimus kraujyje šeimininką informuotų savo neįprastu elgesiu, pavyzdžiui, judindama žmogaus ranką. Nors dienos metu tautietė savo gliukozę seka naudodama mobiliąją programėlę, šuns pagalba jai būtų ypač reikalinga naktį, miego metu.

„Pavojingiausia yra naktį, kada [man] jau yra silpna, kada aš pavargus, kada negaliu atsikelti. Tai tokiu būdu ji, miegodama šalia manęs ir užuodusi pavojų, mane tiesiog žadintų taip, kaip sugebėtų tai daryti – su nosimi judintų, liptų į lovą, (...) savo elgesiu parodytų, kad kažkas yra ne taip“, – pasakoja Ieva.

Nuo vaikystės cukriniu diabetu serganti mergina pastaruosius kelerius metus susiduria ir su regos sunkumais. Kad jos kasdienybę galėtų gerokai palengvinti šuo-vedlys, sumąstė Ievos draugės, o idėją įgyvendinti padėjo geros valios žmonės.

„Iš tikrųjų aš per daug niekada nesidomėjau šunimis ir net nelabai buvau girdėjus, kad būna tokių vedlių, kurie veda neregius gatve. (...) Čia buvo mano draugių iniciatyva – draugės surado, kad egzistuoja toks šuo, ir pagalvojo, kad tai būtų, visų pirma, labai geras man draugas, ir tuo pačiu gebėtų man padėti.

Cukriniu diabetu serganti Ieva Krivickaitė ir šuo-vedlys Fėja / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

(...) Jos ėmėsi šios iniciatyvos, papasakojo mūsų visuomenei, kad yra toks šuo, ir pakvietė žmones prisidėti prie jo įsigijimo. Tokio šuns paruošimo kaina gali svyruoti nuo 20 iki 30 tūkst. [eurų]. (...) Aš esu labai dėkinga – pinigus, reikalingus šiam šuniui, žmonės suaukojo per naktį, ir tada mes pradėjome ieškoti, kur tokį šunį paruošti“, – aiškina Ieva.

Pašnekovė neslepia – prieš atvykstant Fėjai, ji baiminosi dėl to, kaip pasikeis jos gyvenimas, ar nereikės jai kažko atsisakyti. Esu aktyvi, nenusėdžiu vietoje, o juk tokiam ypatingam šuniukui reikia ypatingos priežiūros, taria mergina. Visgi dabar to nerimo jau likę mažiau – viskas einasi daug geriau, nei Ieva galėjo tikėtis.

„Supratus, kad tikrai nieko man nereikės atsisakyti, aš nurimau. (...) Su Fėja jau buvome ir karatė treniruotėje, ji mokosi ten ramiai išbūti, kažkaip nereaguojant, važiuosime (...) plaukti vandenlente. (...) Dabar bandome prisitaikyti prie visko, kas ir taip buvo mano gyvenime. O kad naujų dalykų bus, tai net neabejoju“, – sako cukriniu diabetu serganti tautietė.

Cukriniu diabetu serganti Ieva Krivickaitė ir šuo-vedlys Fėja / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Viso pokalbio klausykitės LRT RADIJO laidos „10–12“ įraše.

Parengė Aistė Turčinavičiūtė.