Jūrų muziejuje dirbantį ichtiologą Tadą eršketai iš pradžių mušdavo: prisijaukinti juos pavyko liaudies dainomis

„Aš neįsivaizduoju, kaip tokiam liurbiui, kaip man, teko galimybė rūpintis tokiomis žuvimis“, – juokiasi Lietuvos jūrų muziejaus ichtiologas Tadas Poškys, jau kelerius metus prižiūrintis eršketus. 33-ejų Tadas pasakoja, kad iš pradžių eršketai jo neprisileido – nosimi daužydavo galvą, dėl ko vieną kartą vyras po vandeniu net prarado sąmonę. Visgi dabar jų santykiai puikūs – žuvis jis džiugina liaudies dainomis, o žuvys jį – bučiniais.

Klaipėdoje esančiame Lietuvos jūrų muziejuje dirbantis Tadas rūpinasi visomis akvariumuose gyvenančiomis žuvimis, tačiau didžiausias jo pasididžiavimas vienareikšmiškai yra eršketai. Šios ypatingos už žmogų didesnės žuvys Jūrų muziejuje laikomos nuo 2000-ųjų.

Tai vienintelė vieta visoje Europoje, kur lankytojai gali iš taip arti pažinti eršketus, pasakoja laidos „Nepaprasti žmonės“ herojus. O tuo, jo teigimu, turėtų didžiuotis visi Lietuvos gyventojai.

„Aš neįsivaizduoju, kaip tokiam liurbiui, kaip man, teko tokia galimybė rūpintis tokiomis žuvimis“, – juokiasi Tadas.

Žuvimis pašnekovas susižavėjo dar būdamas vaikas. Jį ypač domino žuvų psichologija, kodėl įleistos į tvenkinį jos elgiasi vienaip ar kitaip. Laikui bėgant, tas susidomėjimas tik augo. Vyras baigė ekologijos ir aplinkos valdymo bakalaurą, ichtiologijos magistrą ir įsidarbino Lietuvos jūrų muziejuje.

Šiandien, be gausybės kitų žuvų, Tadas rūpinasi 19 eršketų. „Tikrai būdavo dienų, kai aš su jais praleisdavau daugiau laiko nei su savo šeima ar draugais“, – atvirauja vyras.

Tadas Poškys / Laidos stop kadras

Anksčiau muziejaus darbuotojai eršketus maitindavo žuvis sumesdami į akvariumą, bet po rekonstrukcijos tai tapo nebeįmanoma. Dabar darbuotojai du kartus per savaitę neria į akvariumą ir po vandeniu patys rankomis maitina kiekvieną žuvį.

Laidos herojus pasakoja, kad iš pradžių eršketai nenorėjo jo prisileisti – nosimi daužydavo jam galvą. Vieną kartą, kuomet šios žuvys jam pataikė į smilkinį, vyras po vandeniu net neteko sąmonės. Būta ir daugiau keistų nutikimų. „Jie neturi ką veikti, tai galvą apžioja“, – lyg niekur nieko ištaria ichtiologas.

Visgi vilties, kad šias žuvis prisijaukins, Tadas neprarado ir su laiku jam pavyko susidraugauti su eršketais. „Aš juokauju, kad nesu iš moteriškių tiek bučinių susilaukęs, kiek iš eršketų“, – juokiasi pašnekovas. Dabar jų prižiūrėti jis eina su malonumu.

„Negalėčiau pasakyti, kad tai yra visiškai ne darbas, bet aš jau nebeįsivaizduoju greičiausiai gyvenimo be jų. Jie, aišku, be manęs galbūt ir įsivaizduoja, bet aš be jų – nelabai, – sako vyras.

Tadas Poškys / Laidos stop kadras

Nors šiomis žuvimis muziejuje rūpinasi ne vienas Tadas, pašnekovas pripažįsta, kad jam eršketai iš visų rodo didžiausią palankumą. Ir tuoj pat atskleidžia, kodėl, jo manymu, taip yra.

„Aš turiu paslaptį – nesu dar niekam to sakęs, bet aš eršketams dainuoju po vandeniu. Kada daug laiko prabūdavau ten, pastebėjau, kad [jie] į aukštus dažnius atsargiau reaguoja, o į žemus, pasikartojančius dažnius – labai teigiamai“, – aiškina Tadas, žuvų auditorijai atliekantis lietuvių liaudies dainas.

Panėręs po vandeniu ichtiologas ne tik šeria eršketus ir jiems dainuoja, bet ir atidžiai apžiūri jų būklę. Jam iš karto aišku, jei šios žuvys sunegaluoja ar susižeidžia.

„Velniams aš čia būčiau reikalingas, jei tik panerčiau, pašerčiau žuvis ir mano darbas tuo baigtųsi. Taip negali būti nė su viena žuvimi. Tu turi iškart pamatyti problemą, net į priekį numatyti, kas gali nutikti“, – aiškina laidos „Nepaprasti žmonės“ herojus.

Be visa ko, ichtiologas dar ir valo bei sifonuoja akvariumą, kuriame gyvena eršketai. Daug laiko vandenyje praleidžiantis vyras privalo dėvėti specialų naro kostiumą, kuris greitai nuo trinties nesusidėvėtų ir neleistų jo kūnui sušalti.

Tadas Poškys ir laidos vedėjas Edvardas Kubilius / Laidos stop kadras

„Ne kiekvienas ofiso darbuotojas sau gali tokį leisti. Bendra jo suma su visa ekipuote – apie 3 tūkst. eurų“, – atskleidžia Tadas.

Paklaustas, ar, jo nuomone, jo prižiūrimiems eršketams geriau būtų gyventi ten, kur jie yra dabar, ar laisvėje, specialistas vienareikšmiškai atsako: tiktai muziejuje.

„Pažiūrėkim, ką žmonių godumas padarė. Praktiškai mes nebeturime gyvybingos eršketų populiacijos, gyvenančios laisvėje. Tai lėmė, aišku, antropogeniniai faktoriai – užtvankų statyba, žvejyba, kadangi labai brangūs jų ikrai. Tai praktiškai jų ir neliko“, – apgailestauja Tadas.

Parengė Aistė Turčinavičiūtė.