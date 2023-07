Lietuvos laukuose vis daugiau robotų: kai kurie ūkininkai tikina – šie atstoja 10-20 žmonių rankų darbą

Traktorius Lietuvos laukuose keičia robotai. Ūkininkai sako, kad, trūkstant darbo rankų, išmanioji technika itin pasiteisina. Aukštosios mokyklos taip pat taikosi prie rinkos – prognozuojama, kad per dešimtmetį ūkiuose stipriai išaugs robotų skaičius, todėl jau dabar studentams pradedamos ruošti naujos programos.

Be kabinos ir be žmogaus už vairo laukuose ratus suka pirmasis robotas, skirtas žemės ūkio darbams. Jis be sustojimo gali dirbti visą parą, valdomas dirbtinio intelekto ir yra draugiškas aplinkai.

„Su robotu yra aišku, kada pradeda operaciją ir kada baigia, jis labai tiksliai pasiskaičiuoja ir žmogus gali grįžti jo pasiimti jau po operacijos ir taip planuoti savo laiką, kitas svarbus dalykas yra, kad šiandien panašios galios traktoriai naudoja daugiau resursų ir šiandien dirbti su šiuo traktoriumi yra tiesiog pigiau“, – tikina „Agrokoncerno“ komercijos direktorius Arnas Radzevičius.

Panevėžio rajono ekologiniame ūkyje darbuojasi vienintelis toks Lietuvoje ir vienas iš nedaugelio Europoje robotų. Jis įkraunamas saulės baterija, todėl nereikia jokių degalų. Bepilotė mašina ravėti piktžoles laukuose gali visą parą.

Traktorius Lietuvos laukuose keičia robotai / LRT stop kadras

„Tas robotas gali aparti apie 20 hektarų, tai yra pats pasėti ir po to pats ravėti tarpueilius, ravėti visas piktžoles tarpueiliuose ir tarp augalų. Tai manome, kad sumažina poreikį 10-20 žmonių rankų darbo“, – sako „AUGA group“ vykdantysis direktorius Tadas Baliutavičius.

Tadas Baliutavičius / LRT stop kadras

Manoma, kad lietuviškus traktorius žemės ūkio laukuose jau netolimoje ateityje bus galima pamatyti vis rečiau.

„Manau, kad bus tokių arba alternatyvių darbo priemonių, matysim kur kas daugiau jau iki 2030 metų“, – teigia „Agrokoncerno“ komercijos direktorius A. Radzevičius.

„Manau, kai jos bus pigesnės, labiau pasiekiamos, tada vis daugiau ūkininkų investuos, ypač tie, kurie augina brangesnes kultūras“, – mano T. Baliutavičius.

Pasak Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos profesoriaus Egidijaus Šarauskio, aukštosios mokyklos taip pat jau taikosi prie rinkos. Atsižvelgiant į tai, kad netrukus reikės specialistų, mokančių valdyti tokius robotus, jau dabar ruošiamos naujos studijų programos.

„Pradedama nauja programa – tvarioji inžinerija. Ir šitoje programoje planuojame įtraukti naujų dalykų, kurie atspindėtų naujas technologijas. Suteiks būsimiems darbuotojams tas kvalifikacijas, kurie tikrai galės valdyti ir autonominius traktorius, ir robotus, ir dronus“, – aiškina VDU Žemės ūkio akademijos profesorius.

Traktorius Lietuvos laukuose keičia robotai / LRT stop kadras

Nors naujausios technologijos kelia technikos kainą, žemės ūkio specialistai sako, kad dėl padidėjusio darbo našumo investicijos į jas atsiperka per kelerius metus.

Daugiau – „Panoramos“ reportaže: