Internetas lėktuvuose, kertančiuose Baltijos šalių oro erdvę, nėra naujiena: paaiškino, kaip ore veikia ryšys

Europos Sąjungos (ES) šalyse įsigalioja pakeitimai – oro erdvėje leidžiama naudotis ir 5G ryšiu. Pats internetas lėktuvuose, kertančiuose Baltijos šalių oro erdvę, nėra jokia naujiena. Vis tik Lietuvos oro uostų keleiviams interneto ore dar reikės šiek tiek palaukti, rašoma „Bitė“ pranešime.

Informacija trumpai:

· Internetą lėktuvuose Baltijos šalių oro erdvėje teikia „Bitė Lietuva“, bendradarbiaudama su „European Aviation Network“. Visose Baltijos šalyse bendrovė pastačiusi specialius ryšių bokštus, kurie internetu aptarnauja oro linijų keleivius bei įgulas;

· Skirtingai nei įprasta antžeminio tinklo ryšių įranga ant bokštų, ši yra nukreipta į dangų, ne į žemę;

· ES įsigalioja pakeitimai – oro erdvėje leidžiama naudotis ir 5G ryšiu.

„Interneto ryšys lėktuvams tiekiamas ir pasitelkiant ant žemės esančių ryšio stočių tinklą. Skirtingai nei įprasta antžeminio tinklo ryšio įranga, ši yra nukreipta į dangų, ne į žemę. Taip Baltijos šalių oro erdvę kertančiuose lėktuvuose įrengta įranga siunčiamus signalus gauna nuo žemės“, – aiškina Eligijus Rakickas, „Bitės“ produktų vadovas.

„Lėktuve keleiviai ir įgula naudojasi „Wi-Fi“ ryšiu. Nėra ir ilgai nebus taip, jog lėktuve galėsite naudotis savo (...) ryšio planu analogiškai kaip ir ant žemės. Taip yra dėl to, jog mobilusis ryšys, kurį naudojame savo įrenginiuose kasdien, ryšio signalą gauna iš antžeminių stočių, kurios nepasiekiamos esant aukštai danguje, kur ir skraido avialinijų lėktuvai. Todėl naudotis savo įprastų mobiliojo ryšio paslaugų planu lėktuve kurį laiką galimybės nebus“, – sako E. Rakickas.

Ekspertas priduria, jog „keleiviniai lėktuvai skrenda ypač dideliame – 10-11 kilometrų – aukštyje. Dėl to čia pasitelkiamas jau nebe antžeminio, tačiau palydovinio ryšio sprendimas, kur internetas į lėktuvą specialia įranga perduodamas iš orbitoje skriejančių palydovų. Tai leidžia internetu naudotis ypač dideliame aukštyje.“

Vis tik palydovinio ryšio duomenų kaina – ypač aukšta, o ryšio kokybė – šiek tiek mažesnė. Pavyzdžiui, šiuo metu palydovinio ryšio 1 GB duomenų gali kainuoti ir 1000 eurų. Todėl jo naudojimas vis dar yra ir kurį laiką bus ribotas. Tiesa, technologijos sparčiai tobulėja ir vieno duomenų megabaito kaina nuolatos krenta.

ES institucijos šių metų vasarą suteikė formalų leidimą lėktuvuose naudoti ne tik ankstesnės kartos, bet ir naujos kartos 5G ryšį.

Pats interneto ryšys lėktuvuose nėra jokia naujiena – galimybė naršyti internete lėktuvuose kai kurios oro bendrovės jau leisdavo naudoti daugybę metų.

Nors 5G dažniai parinkti taip, kad nesukurtų jokių trukdžių lėktuvo vidinėms sistemoms, lėktuvo kilimo ir leidimosi metu skrydžio įgula vis tiek prašys laikinai išjungti interneto ryšį, tad visiškai išvengti skrydžio režimo artimiausiu metu nepavyks. Visais atvejais, siekiant išvengti trukdžių antžeminiams tinklams, radijo ryšio sistemas orlaiviuose bus leidžiama jungti nuo 3 kilometrų aukščio.

Lietuvos oro uostų keleiviai iki šiol negalėdavo naudotis interneto ryšiu ne dėl to, jog mūsų oro erdvėje nebūtų techninių galimybių, tačiau dėl to, jog mūsų šalies keleivius skraidinančios oro bendrovės neteikia tokios paslaugos. Dėl to galimybės naudotis internetu Lietuvos keliautojams dar reikės truputėlį palaukti.